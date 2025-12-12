Apple обновява тези аксесоари през 2026-та

Apple тихо подготвя значително обновяване на хардуера за своите популярни аксесоари, като второто поколение AirTag и обновеният HomePod mini се очаква да бъдат пуснати на пазара през първата половина на 2026 година. Устройствата, чието пускане на пазара е било отложено от 2025 година – както показва вътрешното обозначение в кода на iOS 26 „2025AirTag“ – обещават значителни подобрения в проследяването и производителността.

AirTag от следващо поколение ще отстрани основните ограничения на оригиналния модел с множество нови функции, открити в iOS 26. Специална функция, която според информацията ще позволи на потребителите да проследяват устройството с по-голяма прецизност, дори когато то е в движение например върху багаж на летище. Добавена е и функция, фокусирана върху подобряване на надеждността на проследяването в среди, където има много сигнали, които се конкурират (като концерти или молове).

Очаква се тази основна функция за локализиране да отбележи значително подобрение в обхвата и точността, което вероятно ще изисква нов чип Ultra Wideband — потенциално от по-ново поколение, какъвто се намира в последните модели iPhone — което означава, че е малко вероятно тази актуализация да бъде въведена в оригиналния AirTag. Допълнителните подобрения включват по-опростен процес на сдвояване и по-подробни отчети за нивото на батерията.

Компактният HomePod mini също е планиран за вътрешно подобрение под кодовото име B252, като ще получи директна замяна на чипа от настоящия S5 с по-бързия чип S10 същият, за който се носят слухове, че ще се използва в по-новите модели Apple Watch. Това подобрение в спецификациитеочаква да осигури по-бързи отговори за Siri и по-добра обща производителност и стабилност на безжичната връзка. Въпреки мощния нов чип, не се очаква HomePod mini да поддържа пълния набор от функции на Apple Intelligence, които може да са запазени за по-голям и по-мощен смарт хъб за дома, който компанията според слуховете разработва.