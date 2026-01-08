Samsung отново е на път да промени света на сгъваемите устройства

Отделът за разработки на Samsung работи върху радикално ново шаси за пазара на сгъваеми устройства, като се отказва от традиционното „еднопосочно“ сгъване в полза на 360-градусова архитектура. Новооткрит патент, подаден в Световната организация за интелектуална собственост (WIPO), разкрива устройство с отваряне тип Flip, което имитира високотехнологична панта, позволяваща основният дисплей да се сгъва както навътре за защита, така и навън, за да обгърне външната рамка. Тази възможност за сгъване ефективно превръща основния екран в собствен външен, което потенциално елиминира необходимостта от отделен, специален дисплей на капака – ход, който би могъл да опрости силуета на устройството и да намали общата му маса.

Техническите чертежи показват значително отклонение от симетричните дизайни, които виждаме в настоящите производствени модели като Galaxy Z Flip. Вместо това инженерният екип е позиционирал пантата асиметрично, оставяйки част от екрана открита, дори когато устройството е в сгънато навътре положение. Този открит панел служи като постоянен прозорец за известия. Освен това, стратегически разположената камера на гърба гарантира, че оптиката на устройството никога не се затруднява, независимо дали екранът е обгърнат около външната част или е сгънат за съхранение.

Макар че тази концепция за „360-градусово сгъване“ представлява огромно механично препятствие – изискваща сложна система от връзки, която може да поддържа структурната цялост при сгъване в двете посоки – тя подчертава амбицията на Samsung да бъде пионер в нова платформа за гъвкаво стъкло. Както при много експериментални прототипи, остава да се види дали този проект ще премине от дизайн студиото към търговска производствена линия. Въпреки това, като се има предвид историята на марката да представя „концептуални дисплеи“ на големи търговски изложения в бранша, може да видим работещ прототип на тази двойно сгъваема архитектура да се появи на пазара по-късно през сезона.