Най-голямата вятърна турбина в света в открито море е висока колкото Айфеловата кула

Китайските инженери достигнаха нови висини в сферата на зелената енергия, завършвайки инсталацията на най-мощната офшорна вятърна турбина в света. Гигантското съоръжение с капацитет от 20 MW вече се издига величествено на 30 километра от бреговете на провинция Фудзиен, Югоизточен Китай, превръщайки се в истински символ на модерното инженерство.

Мащабите на проекта са буквално главозамайващи. Общата височина на конструкцията достига 321 метра – само с три метра по-малко от пълната височина на Айфеловата кула заедно с нейната антена. Всяка от трите лопатки на турбината е с дължина 147 метра, а общата площ, която роторът обхваща при въртене, е около 53 000 квадратни метра, което се равнява на седем стандартни футболни игрища.

Изграждането на този „вятърен атлант“ в открито море е било истинско предизвикателство. За разлика от наземните прототипи, където монтажът е по-лесен, тук инженерите от China Three Gorges са използвали плаващ кран от ново поколение с товароподемност 2000 тона. Работата на височина от 174 метра (където е разположена гондолата) при бурни морски условия е изисквала прецизност до милиметър. Въпреки внушителните си размери, турбината е с 20% по-лека на мегават мощност в сравнение със средните индустриални стандарти, благодарение на иновативни материали и олекотена конструкция.

Ефективността на съоръжението е не по-малко впечатляваща. Само една такава турбина е способна да генерира над 80 милиона киловатчаса електроенергия годишно – количество, напълно достатъчно за захранването на приблизително 44 000 домакинства. От екологична гледна точка ползата е огромна: спестяват се около 24 000 тона въглища и се предотвратяват 64 000 тона емисии на въглероден диоксид всяка година.

Този проект е само началото на нова енергийна ера за Китай. Според вътрешни източници в индустрията, страната вече подготвя производството на още по-колосални турбини с мощност 26 MW и дори 30 MW, които се очаква да влязат в експлоатация още през следващата година.