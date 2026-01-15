Новини
Най-голямата вятърна турбина в света в открито море е висока колкото Айфеловата кула

Най-голямата вятърна турбина в света в открито море е висока колкото Айфеловата кула

15 Януари, 2026

Иновацията е дело на китайци

Най-голямата вятърна турбина в света в открито море е висока колкото Айфеловата кула - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Китайските инженери достигнаха нови висини в сферата на зелената енергия, завършвайки инсталацията на най-мощната офшорна вятърна турбина в света. Гигантското съоръжение с капацитет от 20 MW вече се издига величествено на 30 километра от бреговете на провинция Фудзиен, Югоизточен Китай, превръщайки се в истински символ на модерното инженерство.

Мащабите на проекта са буквално главозамайващи. Общата височина на конструкцията достига 321 метра – само с три метра по-малко от пълната височина на Айфеловата кула заедно с нейната антена. Всяка от трите лопатки на турбината е с дължина 147 метра, а общата площ, която роторът обхваща при въртене, е около 53 000 квадратни метра, което се равнява на седем стандартни футболни игрища.

Най-голямата вятърна турбина в света в открито море е висока колкото Айфеловата кула

Изграждането на този „вятърен атлант“ в открито море е било истинско предизвикателство. За разлика от наземните прототипи, където монтажът е по-лесен, тук инженерите от China Three Gorges са използвали плаващ кран от ново поколение с товароподемност 2000 тона. Работата на височина от 174 метра (където е разположена гондолата) при бурни морски условия е изисквала прецизност до милиметър. Въпреки внушителните си размери, турбината е с 20% по-лека на мегават мощност в сравнение със средните индустриални стандарти, благодарение на иновативни материали и олекотена конструкция.

Най-голямата вятърна турбина в света в открито море е висока колкото Айфеловата кула

Ефективността на съоръжението е не по-малко впечатляваща. Само една такава турбина е способна да генерира над 80 милиона киловатчаса електроенергия годишно – количество, напълно достатъчно за захранването на приблизително 44 000 домакинства. От екологична гледна точка ползата е огромна: спестяват се около 24 000 тона въглища и се предотвратяват 64 000 тона емисии на въглероден диоксид всяка година.

Този проект е само началото на нова енергийна ера за Китай. Според вътрешни източници в индустрията, страната вече подготвя производството на още по-колосални турбини с мощност 26 MW и дори 30 MW, които се очаква да влязат в експлоатация още през следващата година.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хех

    2 5 Отговор
    И хоп, 20 петролни кладенеца станаха излишни.

    Коментиран от #2, #5

    14:01 15.01.2026

  • 2 6135

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "хех":

    Да, щото тази перка освен ток може да генерира и пластмаси и изкуствени влакна само от вятър и морска вода.

    Ако само можете и да прави мусака...

    Коментиран от #6

    14:09 15.01.2026

  • 3 Хаха

    2 1 Отговор
    Сега назначете 1 милион китайци да дуХат на смени.

    14:09 15.01.2026

  • 4 ха, ха, ха...

    0 0 Отговор
    Ами те, китайците съвсем сериозно бяха се разтревожили за предстоящ спад в развитието на икономиката, но откато руската битова икономика изцяло се прехвърли в Китай и двете страни отчитат ръст.

    14:12 15.01.2026

  • 5 Име

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "хех":

    А знаете ли колко счупени турбини стоят, защото не са рентабилни за ремонт? Да не говорим за демонтаж или рециклиране! Иначе няма лошо да се намали замърсяването.

    Коментиран от #7

    14:18 15.01.2026

  • 6 ....

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "6135":

    Пластмаса може и се прави от всяка органична материя, не само от петрол. Даже и от теб можем да направим пластмаса.

    14:24 15.01.2026

  • 7 миме

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Име":

    А знаеш ли колко петролни и газови кладенци и платформи стоят поради същата причина?

    14:26 15.01.2026

  • 8 Факт

    0 0 Отговор
    За основен ремонт ще трябва някъде да складират всичко това. Металът се рециклира, другото трябва да стане та прах по някакъв начин.

    14:32 15.01.2026