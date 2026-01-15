Най-голямата вятърна турбина в света в открито море е висока колкото Айфеловата кула

Китайските инженери достигнаха нови висини в сферата на зелената енергия, завършвайки инсталацията на най-мощната офшорна вятърна турбина в света. Гигантското съоръжение с капацитет от 20 MW вече се издига величествено на 30 километра от бреговете на провинция Фудзиен, Югоизточен Китай, превръщайки се в истински символ на модерното инженерство.
Мащабите на проекта са буквално главозамайващи. Общата височина на конструкцията достига 321 метра – само с три метра по-малко от пълната височина на Айфеловата кула заедно с нейната антена. Всяка от трите лопатки на турбината е с дължина 147 метра, а общата площ, която роторът обхваща при въртене, е около 53 000 квадратни метра, което се равнява на седем стандартни футболни игрища.
Изграждането на този „вятърен атлант“ в открито море е било истинско предизвикателство. За разлика от наземните прототипи, където монтажът е по-лесен, тук инженерите от China Three Gorges са използвали плаващ кран от ново поколение с товароподемност 2000 тона. Работата на височина от 174 метра (където е разположена гондолата) при бурни морски условия е изисквала прецизност до милиметър. Въпреки внушителните си размери, турбината е с 20% по-лека на мегават мощност в сравнение със средните индустриални стандарти, благодарение на иновативни материали и олекотена конструкция.
Ефективността на съоръжението е не по-малко впечатляваща. Само една такава турбина е способна да генерира над 80 милиона киловатчаса електроенергия годишно – количество, напълно достатъчно за захранването на приблизително 44 000 домакинства. От екологична гледна точка ползата е огромна: спестяват се около 24 000 тона въглища и се предотвратяват 64 000 тона емисии на въглероден диоксид всяка година.
Този проект е само началото на нова енергийна ера за Китай. Според вътрешни източници в индустрията, страната вече подготвя производството на още по-колосални турбини с мощност 26 MW и дори 30 MW, които се очаква да влязат в експлоатация още през следващата година.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хех
Коментиран от #2, #5
14:01 15.01.2026
2 6135
До коментар #1 от "хех":Да, щото тази перка освен ток може да генерира и пластмаси и изкуствени влакна само от вятър и морска вода.
Ако само можете и да прави мусака...
Коментиран от #6
14:09 15.01.2026
3 Хаха
14:09 15.01.2026
4 ха, ха, ха...
14:12 15.01.2026
5 Име
До коментар #1 от "хех":А знаете ли колко счупени турбини стоят, защото не са рентабилни за ремонт? Да не говорим за демонтаж или рециклиране! Иначе няма лошо да се намали замърсяването.
Коментиран от #7
14:18 15.01.2026
6 ....
До коментар #2 от "6135":Пластмаса може и се прави от всяка органична материя, не само от петрол. Даже и от теб можем да направим пластмаса.
14:24 15.01.2026
7 миме
До коментар #5 от "Име":А знаеш ли колко петролни и газови кладенци и платформи стоят поради същата причина?
14:26 15.01.2026
8 Факт
14:32 15.01.2026