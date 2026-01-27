13 години след премиерата: iPhone 5s получиха ъпдейт

Apple доказва, че не е забравила старите си модели, като издава изненадващ сервизен бюлетин за колекция от по-стари модели, които малцина вече използват. Докато технологичният гигант наскоро пусна актуализации iOS 26.2.1 и iPadOS 26.2.1 за своята модерна гама продукти, той едновременно пусна и критичен пач за поддръжка – версия 12.5.8 – за ветерани като 13-годишния iPhone 5s и 12-годишната серия iPhone 6. Тази неочаквана промяна на софтуера се отнася за широка гама от по-стари хардуерни устройства, включително оригиналния iPad Air, iPad mini 2 и 3, както и iPod touch.

Всъщност тази актуализация не добавя нова мощност или лъскави вътрешни функции, а служи като жизненоважно прекалибриране на основния механизъм. Пакетът специално се отнася до сертификатите, необходими за поддържане на iMessage и FaceTime, като същевременно гарантира, че активирането на устройството остава функционално. Инженерите на Apple са сигнализирали, че без тази актуализация тези класически модели ще загубят връзката си с основни услуги до януари 2027 година, което ефективно ще ги превърне в офлайн реликви. Рядко се случва производител да предоставя фабрична поддръжка за 13-годишно устройство, но за тези, които все още използват тези класически устройства, този цифров пакет е задължителен, за да не бъдат извадени от употреба завинаги.

Последната серия от поддръжка следва подобна настройка на сигурността, издадена през 2023 година, което засилва репутацията на Apple за предлагане на едни от най-добрите услуги за надеждност в индустрията. Макар архитектурата на iOS 12 да се появи за първи път преди почти десетилетие, тази изненадваща актуализация потвърждава, че компанията е решена да поддържа историческите си модели в експлоатация, вместо да ги превърне в музейни експонати. За