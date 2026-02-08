Вземете 50% отстъпка за хостинг от

RAM паметта и SSD дисковете се превръщат в луксозни стоки

8 Февруари, 2026 11:15 1 672 7

Цените на RAM и SSD паметите почти ще се удвоят през текущото тримесечие

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Ако сте планирали скорошен ъпгрейд на домашната машина или сте обмисляли покупката на нов лаптоп, по-добре да побързате. Технологичният свят е изправен пред истинско ценово цунами, което заплашва да превърне RAM паметта и SSD дисковете в луксозни стоки. Според последните данни от анализаторите на Counterpoint Research, през първото тримесечие на 2026 г. пазарът ще стане свидетел на безпрецедентен скок в цените, който може да достигне и дори да надхвърли шокиращите 90% спрямо края на миналата година.

Лошите новини не идват сами. Експертите посочват, че основният двигател на този инфлационен взрив е гладът за DRAM чипове в сървърния сегмент. Ситуацията при NAND флаш паметите, които доскоро се радваха на относително спокойствие, не е по-розова – там прогнозите сочат скок от 80-90%. За илюстрация на този ценови абсурд: ако един 64GB RDIMM модул за сървъри е струвал около $450 в края на 2025 г., днес той вече гони $900, а очакванията са през пролетта сумата да премине психологическата граница от $1000.

За обикновения потребител „ударът“ ще бъде още по-осезаем

Потребителските SSD дискове вероятно ще поставят антирекорд със 100% ръст в цената, докато паметта за преносими компютри ще поскъпне с около 91%. Както се казва, „честито на печелившите“. Производителите на устройства вече са притиснати до стената. Джонгку Чой от Counterpoint Research подчертава, че това е „двоен удар“ – от една страна, компонентите стават непосилно скъпи, а от друга, покупателната способност на хората се свива. Това вероятно ще принуди брандовете да се фокусират върху премиум модели, за да оправдаят солените етикети.

Интересно е как реагира индустрията на смартфони в този хаос. Вече се забелязва тенденция производителите да „режат“ от обема на оперативната памет в новите модели или да заменят бързите флаш модули с по-бавни и бюджетни алтернативи, за да задържат крайните цени в разумни граници. В същото време поръчките за остаряващия стандарт LPDDR4 намаляват поради недостиг, като фокусът се премества към по-новия LPDDR5, подкрепен от последното поколение чипсети от начално ниво.

Въпреки че за крайния клиент ситуацията е меко казано неприятна, производителите на памети се подготвят за исторически печалби. Оперативните маржове при DRAM вече надхвърлиха 60%, поставяйки нови рекорди, които дори специализираните HBM памети не са достигали. Дали това ще се превърне в „новата нормалност“ или просто сме в пика на балон, който предстои да се спука с гръм и трясък, предстои да разберем. Едно е сигурно – ако имате нужда от памет, моментът за чакане „цените да паднат“ може би вече е отминал.


  • 1 Гост

    12 1 Отговор
    Преди 5 години имаше цял комп за 1500 лева и то добър, сега 1200 лева е рамта... Трябва да си луд, за да купуваш нова машина.

    Коментиран от #5

    11:19 08.02.2026

  • 2 Руски колхозник

    5 1 Отговор
    Няма как ..всичко заминава за лопати.🤣

    11:19 08.02.2026

  • 3 Марк

    2 3 Отговор
    SSD и без това си проблемни. Когато реши да "умре" - това става внезапно и по нищо не се разбира, Така, че хард диска си е най-добре!

    Проблемът, че лаптопите ги минават изцяло на SSD, аз преди година като си купувах новия лаптоп, намерих само един модел хибридни(с хард диск и SSD зa ОС), но не го взех него, защото исках 16 инчов със съотношение на екрана 16:10 - тоест да е по-висок - просто казано.

    11:25 08.02.2026

  • 5 “рамта”?!

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Хи, хи…

    12:29 08.02.2026

  • 6 редник

    1 1 Отговор
    /...пазарът ще стане свидетел на безпрецедентен скок в цените, който може да достигне и дори да надхвърли шокиращите 90% спрямо края на миналата година./

    Aми приехме еврото и ей го резултата... 😁

    12:55 08.02.2026

  • 7 Реалист

    1 0 Отговор
    Аз не виждам реална причина да се вдигат цени на рам паметите всичко е глобално и лесно достъпно няма причина освен лакомията на компаниите да богатеят още повече,да хубаво е рамта да е в повече за смартфоните например но е важно също батериите да имат масово голям капацитет както и по бързо чипове,и то не само във високия клас

    13:26 08.02.2026