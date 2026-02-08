RAM паметта и SSD дисковете се превръщат в луксозни стоки

Ако сте планирали скорошен ъпгрейд на домашната машина или сте обмисляли покупката на нов лаптоп, по-добре да побързате. Технологичният свят е изправен пред истинско ценово цунами, което заплашва да превърне RAM паметта и SSD дисковете в луксозни стоки. Според последните данни от анализаторите на Counterpoint Research, през първото тримесечие на 2026 г. пазарът ще стане свидетел на безпрецедентен скок в цените, който може да достигне и дори да надхвърли шокиращите 90% спрямо края на миналата година.

Лошите новини не идват сами. Експертите посочват, че основният двигател на този инфлационен взрив е гладът за DRAM чипове в сървърния сегмент. Ситуацията при NAND флаш паметите, които доскоро се радваха на относително спокойствие, не е по-розова – там прогнозите сочат скок от 80-90%. За илюстрация на този ценови абсурд: ако един 64GB RDIMM модул за сървъри е струвал около $450 в края на 2025 г., днес той вече гони $900, а очакванията са през пролетта сумата да премине психологическата граница от $1000.

За обикновения потребител „ударът“ ще бъде още по-осезаем

Потребителските SSD дискове вероятно ще поставят антирекорд със 100% ръст в цената, докато паметта за преносими компютри ще поскъпне с около 91%. Както се казва, „честито на печелившите“. Производителите на устройства вече са притиснати до стената. Джонгку Чой от Counterpoint Research подчертава, че това е „двоен удар“ – от една страна, компонентите стават непосилно скъпи, а от друга, покупателната способност на хората се свива. Това вероятно ще принуди брандовете да се фокусират върху премиум модели, за да оправдаят солените етикети.

Интересно е как реагира индустрията на смартфони в този хаос. Вече се забелязва тенденция производителите да „режат“ от обема на оперативната памет в новите модели или да заменят бързите флаш модули с по-бавни и бюджетни алтернативи, за да задържат крайните цени в разумни граници. В същото време поръчките за остаряващия стандарт LPDDR4 намаляват поради недостиг, като фокусът се премества към по-новия LPDDR5, подкрепен от последното поколение чипсети от начално ниво.

Въпреки че за крайния клиент ситуацията е меко казано неприятна, производителите на памети се подготвят за исторически печалби. Оперативните маржове при DRAM вече надхвърлиха 60%, поставяйки нови рекорди, които дори специализираните HBM памети не са достигали. Дали това ще се превърне в „новата нормалност“ или просто сме в пика на балон, който предстои да се спука с гръм и трясък, предстои да разберем. Едно е сигурно – ако имате нужда от памет, моментът за чакане „цените да паднат“ може би вече е отминал.