Евтиният Pixel 10a получи висока оценка за ремонтопригодност (ВИДЕО)

След пускането си в началото на март, Google Pixel 10a официално беше подложен на разглобяване. Публикувано днес подробно видео разкрива, че макар най-новият достъпен флагман на Google да е по-издръжлив от предшествениците си, вътрешният му дизайн остава с две лица, изключителна достъпност за обичайните ремонти и разочароваща интеграция за останалите. В крайна сметка устройството получи висока оценка за ремонтопригодност от 8,5 от 10, което го поставя сред най-потребителски ориентираните модели от среден клас на пазара тази година.

Отварянето на телефона е стандартна процедура за съвременните устройства със степен на защита IP68, като те биват нагрявани за да се омекоти лепилото под композитната матова задна част. Веднъж отворен, вътрешният дизайн се описва като изключително организиран, печелейки максимален брой точки за наличността на части и лесността на подмяната на компонентите, подложени на най-голямо износване. Google е усъвършенствала процеса на изваждане на батерията, като се е отклонила от известните с упоритостта си ленти от предишни години. Батерията с капацитет 5100 mAh сега е поместена в защитен джоб, който позволява чисто изваждане без инструменти, след като основният конектор бъде откачен.

Голяма победа за любителите на самостоятелните ремонти е, че 6,3-инчовият Actua дисплей може да бъде заменен сравнително лесно. Дизайнът позволява екранът да бъде отделен, без да се налага пълно разглобяване на вътрешностите на телефона, което носи на устройството перфектна оценка в категорията за подмяна на екрана. Освен това вътрешният модул на високоговорителя разполага с подсилена гумена уплътнителна мрежа, която ефективно предпазва чувствителните компоненти от влага и прах, без да затруднява изваждането на корпуса на високоговорителя.

Най-значителният проблем, идентифициран във видеото, е запоеният USB-C порт. За разлика от по-модулните платки за зареждане, които се срещат във флагмана Pixel 10, портът на 10a е трайно закрепен към основната платка. Това означава, че счупен пин за зареждане – често срещана повреда– ще изисква сложна работа по запояване или пълна подмяна на дънната платка. Този дизайнерски избор доведе до най-ниската оценка на телефона за подмяна на тези части.

Общата оценка от 8,5/10 е получена въз основа на пет ключови категории, което отразява стремежа на Google към по-устойчив и дългосрочен хардуер. Pixel 10a постигна перфектни оценки 10/10 за наличност на части, подмяна на батерията и подмяна на екрана. Той получи малко по-ниска оценка в категорията за организация и време за ремонт поради разнообразието от дължини на винтовете, използвани в шасито.