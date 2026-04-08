Появиха се нови макети на следващите „айфони“

Дългогодишните слухове около навлизането на Apple на пазара на сгъваемите устройства вече достигнаха своята върхова точка, след като Сони Диксън предостави най-конкретен поглед върху хардуера на устройството чрез снимки на калъпи за корпуса. Към 8 днешна дата производствени доклади сочат, че макар iPhone Fold – или потенциално iPhone Ultra – да е влязъл в пробно производство във Foxconn, инженерни пречки може да попречат на пускането му на пазара заедно със серията iPhone 18 Pro тази есен.

Изтеклите калъпи за корпуса потвърждават дизайн в стил „паспорт“, който дава приоритет на ширината пред високия и тесен формат, предпочитан от серията Z Fold на Samsung. Когато е разгънат, се очаква устройството да разкрие 7,8-инчов вътрешен дисплей – почти идентичен по размер с iPad Mini – работещ със специализирана версия на iPadOS, която поддържа вградена мултитаскинг функция. Външната част разполага с 5,5-инчов екран на капака и хоризонтална камера, подобна на дизайна, видян при iPhone Air, която според информациите ще съдържа два 48-мегапикселови сензора.

Въпреки напредъка в пробното производство, скорошен доклад на Nikkei Asia сочи, че Apple е срещнала сложни инженерни затруднения по време на текущата фаза на валидиране. Според информациите на ключовите доставчици е било казано да преустановят масовото производство на специализирани панти и ултратънки стъклени компоненти, докато Apple разрешава проблемите с издръжливостта. Ако тези проблеми бъдат решени до края на април, масовото производство все още би могло да започне през юли за обявяване през септември. Въпреки това, ако затрудненията продължат, пускането в продажба може да бъде отложено за декември 2026-та или дори началото на 2027-ма, дори и устройството да бъде официално представено през септември.

iPhone Fold е замислен като флагмански продукт, който ще бъде пуснат на пазара заедно с флагманските модели iPhone 18 Pro и Pro Max. Очаква се тези несгъваеми флагмани да въведат чипа A20 Pro и нова система на основната камера с променлива бленда. Забележително е, че според слуховете iPhone Fold ще се откаже от Face ID в полза на сензор Touch ID, интегриран в бутона за включване – дизайнерски избор, направен с цел да се запази тънкостта на вътрешното шаси, като същевременно се избегнат сложните сензори под дисплея на сгъваемия панел.

За първи път от десетилетие насам Apple може да раздели есенното си представяне на две отделни събития: едно през септември за серията iPhone 18 Pro и второ, специализирано събитие „One More Thing“ по-късно през годината, посветено изцяло на Fold. Тази стратегия би позволила на Apple да запази традиционния си хардуерен цикъл, като същевременно даде на инженерния екип допълнителни седмици, за да усъвършенства най-внимателно проучвания механизъм на пантата в индустрията. Ранните оценки на веригата за доставки определят началната цена на базовия модел с 256 GB на около 2000 долара, което го позиционира като най-скъпото мобилно устройство в историята на Apple.