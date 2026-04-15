Vivo представи смартфон с огромна 9020мАч батерия

15 Април, 2026 17:32

По този начин T5 Pro се превръща в един от най-сериозните претенденти за живот с едно зареждане

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Vivo официално разшири ориентираната към висока производителност серия T с представянето на T5 Pro – устройство, което изглежда предефинира съотношението „мощност към тегло“ в средния ценови сегмент. Въпреки че разполага с огромна батерия от 9 020 mAh, инженерите на Vivo са успели да запазят корпуса изключително тънък със само 8,25 мм дебелина и 213 г. тегло. T5 Pro се появява като пряк претендент за титлата „крал на батериите“, съчетан със система за бързо зареждане от 90 W, която може да зареди 50% от тази огромна батерия само за 37 минути.

Под капака T5 Pro се захранва от новия Snapdragon 7s Gen 4 SoC, което го прави едно от първите устройства, използващи този ефективен 4-нанометров чип. За да изпълни обещанието си за „безпроблемна производителност“, Vivo е интегрирала охладителна система с парова камера с площ 7 000 mm² и независима част за игри, което позволява устойчива игра с 120 FPS. Софтуерното изживяване е също толкова модерно, като устройството пристига с OriginOS 6, базиран на Android 16, още при изваждането от кутията. Vivo се ангажира с дългосрочен цикъл, обещавайки три големи ъпгрейда на операционната система и пет години с пачове за сигурност.

Визуалното изживяване се оглавява от 6,83-инчов 144Hz AMOLED панел, който предлага 1,5K резолюция и локална пикова яркост от 5 000 нита. За творците двойната камера на гърба разполага с 50-мегапикселов основен сензор Sony IMX882 с OIS, който заедно с 32-мегапикселовата предна камера е способен на запис на 4K видео. Издръжливостта също не е пренебрегната, тъй като T5 Pro притежава флагмански рейтинги IP68 и IP69, както и специализирана технология на екрана, която остава отзивчива дори с мокри или мазни ръце.

Цените за са агресивни, като започват от около 320 долара за базовия модел с 8 GB/128 GB и достигат 430 долара за флагманския вариант с 12 GB/256 GB. Наличен в цветовете Glacier Blue и Cosmic Black, T5 Pro ще се появи в магазините в Китай от 21 април.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 е-Бъги

    Ако на електрокара му свърши батерията, може да изкара още няколко километра на телефон.

    18:00 15.04.2026

  • 2 Обаче

    Проблема е че китайските софтуери не са оптимизирани, а натоварени с излишни процеси. И реално го сметнете 10-20 % надолу

    18:10 15.04.2026