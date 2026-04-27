Появиха се първи макети на новите сгъваеми смартфони на Samsung

Samsung подготвя значително разширяване на портфолиото си от сгъваеми устройства, за да се конкурира по-успешно с надвисващата заплаха от „iPhone Fold“. Според наскоро изтекли снимки на прототипи, споделени от източника Sonny Dickson, южнокорейският технологичен гигант ще се отклони от обичайната си практика за представяне на две устройства и ще представи трети, по-широк флагман, Galaxy Z Fold8 Wide. Очаква се този нов модел да дебютира заедно със стандартните Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8 на събитието Galaxy Unpacked, за което се носят слухове, че ще се състои в Лондон на 22 юли.

Моделите на макетите предоставят физическо потвърждение за радикалното отклонение на модела „Wide“ от традиционните за Samsung високи и тесни пропорции. Докато стандартният Fold8 остава изтънчен „плосък“ телефон, който се разгъва в таблет с портретна ориентация, Fold8 Wide е значително по-къс и по-широк, отразявайки ергономията в стил „паспорт“ на оригиналния Google Pixel Fold.

Fold8 Wide е проектиран да предлага по-традиционно усещане за смартфон, когато е затворен. Според информациите той е с размери 123,9 x 82,2 x 9,8 мм в сгънато състояние – което го прави с почти 35 мм по-къс от стандартния Fold8, но с почти 10 мм по-широк. Когато е отворено, устройството разкрива дисплей със съотношение на страните 4:3 – конфигурация, ориентирана към хоризонтално положение, проектирана специално за подобряване на мултитаскинга на разделен екран и четенето на документи. За да запази ултратънкия си профил от 4,3 мм (в разгънато състояние), слуховете предполагат, че моделът Wide може да се откаже от телеобектива, заменяйки го с високопроизводителна система с две камери.

Една от най-интригуващите подробности, открити върху металните макети, е наличието на кръгли пръстени на гърба на трите устройства. Това предизвика интензивни спекулации, че Samsung най-накрая е готов да въведе интегрирано магнитно безжично зареждане, вероятно съвместимо със стандарта Qi2. Исторически Samsung е избягвал магнитите в своите сгъваеми устройства, за да предотврати интерференция със слоя за електромагнитна резонанс (EMR) на S Pen. Въпреки това, изтеклата информация предполага пробив в технологията за екраниране, който може да позволи магнитни аксесоари и зарядни устройства да се закрепват директно на гърба на устройството, без да пречат на въвеждането чрез стилуса.

Докато моделът „Wide“ привлича вниманието на медиите, стандартните Galaxy Z Fold8 и Flip8 получават фини, но критични хардуерни промени. Моделът на Fold8 показва забележимо по-малък отвор за дисплея на капака и малко по-дебела рамка, която според анализаторите побира по-голяма батерия от 4600 mAh, за да отговори на дългогодишните оплаквания относно издръжливостта. Galaxy Z Flip8 изглежда до голяма степен непроменен визуално, но се носят слухове, че най-накрая ще приеме система за охлаждане с парна камера, задвижвана от Snapdragon 8 Elite Gen 5, което ще гарантира по-устойчива производителност по време на игри и AI задачи с висока интензивност.