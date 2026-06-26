Новини
Технологии »
Apple вдига цените на повечето си продукти. Ето колко ще струват от днес

Apple вдига цените на повечето си продукти. Ето колко ще струват от днес

26 Юни, 2026 10:45 366 3

  • apple-
  • iphone-
  • цени

iPhone за сега не е засегнат

Apple вдига цените на повечето си продукти. Ето колко ще струват от днес - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Железният щит на веригата за доставки, който традиционно предпазваше потребителите на Apple от колебанията на пазара на компоненти, официално се пропука под натиска на глобалния недостиг на хардуер. В безпрецедентен оперативен ход гигантът от Купертино наложи масивна и незабавна корекция на цените на дребно за почти цялото си хардуерно портфолио. Продиктувана от сериозен глобален недостиг в производството на полупроводници с висока плътност и флаш памети – тъй като фабриките за чипове агресивно пренасочват производственото си пространство към доходоносни корпоративни договори за центрове за изкуствен интелект – внезапната корекция напълно обръща дългогодишната стратегия на Apple да поема скоковете в цените на едро на компонентите, за да поддържа стабилността на цените в магазините.

Най-сериозният ценови шок засяга директно линията на професионалните настолни компютри: Mac Studio с M3 Ultra, конфигуриран с 96 GB обединена памет, е поскъпнал с астрономическите 960 евро, докато цената на новоизлезлия вариант с M4 Max в магазините се е повишила с 480 евро. По-надолу по екосистемата, лаптопите от средния клас претърпяват подобно преоценяване на цените, като 14-инчовият MacBook Pro отбелязва скок от 500 евро, а изключително популярният 13-инчов MacBook Air – с 240 евро. Базовият модел MacBook Neo с 256 GB също не е избегнал затягането на бюджета, като цената му се е повишила със 140 евро, достигайки нова базова цена от 839 евро.

Структурните промени се разпространяват плавно и в екосистемите на преносимите таблети и умните домове. В сегмента на таблетите цените на елитния 11-инчов iPad Pro и 11-инчовия iPad Air са коригирани нагоре съответно с 240 евро и 140 евро. Междувременно хардуерът за всекидневната е бил силно засегнат – цената на самостоятелното устройство за стрийминг Apple TV се е повишила с 60 евро, стандартният HomePod – със 70 евро, а компактният HomePod mini – с допълнителни 20 евро, достигайки нова цена от 119 евро. Макар основната линия iPhone, целият каталог на AirPods, Studio Display и Apple Pencil да са получили временно отлагане на увеличението на цените си, по-широките прогнози за сектора остават изключително нестабилни. Изтекли данни от веригата за доставки и прогнозите на анализаторите от Уолстрийт за предстоящите есенни продуктови цикли сочат, че структурният резерв официално е достигнал своя предел, което подсказва за изключително агресивна, счупваща рекорди стартова цена от приблизително 1 549 евро за базовия модел iPhone 18 Pro, когато той най-накрая бъде представен през септември.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 0 Отговор
    Добре че купих септември 2025 RAM и SSD също както обърнах всичко в рубли февруари 2022.

    10:53 26.06.2026

  • 2 стефчо

    2 0 Отговор
    Добре е да направят айфоните по 3000 евро ,за да са им доволни клиентите!

    10:56 26.06.2026

  • 3 Централните банки

    0 0 Отговор
    веднага да вдигат лихвите, че инфлацията излиза от контрол, но това няма да стане, защото с инфлацията монетизират /изплащат/ дълговете си, т.е. не ги изплащат или с други думи - крадат от кредиторите си..

    11:02 26.06.2026