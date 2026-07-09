Масовото производство на сгъваемия iPhone вече е започнало

Въпреки слуховете от началото на лятото, идващи от азиатските производствени центрове, че структурни пречки, свързани с добива, биха могли да забавят пускането на пазара, редица водещи доставчици на компоненти в Китай и Южна Корея потвърдиха, че проектният план е финализиран и iPhone Ultra е твърдо във фазата на масово производство. Опровергавайки всички слухове за стратегическо забавяне, първият в историята на Apple сгъваем смартфон, чийто дебют е фиксиран в първоначалния си есенен график и е на път да се появи на световната сцена редом с моделите iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max с твърдо стъкло през предстоящия септември.

Докато фазата на инженерна валидация вече е останала зад гърба ни, критичното оперативно затруднение сега се премества изцяло към логистиката в деня на пускането на пазара и първоначалната наличност в търговската мрежа. Според информация от производствени източници, партньорът на Apple за сглобяване Foxconn е започнал масивна сезонна кампания за наемане на персонал в основните си центрове, като работи на максимален капацитет, за да изпълни ревизираната годишна производствена цел от приблизително 10 милиона сгъваеми устройства. Въпреки това данните от проследяването на първа линия разкриват, че само една малка част от този обем, оценена между 500 000 и 1 милион устройства, ще бъде физически опакована и готова за изпращане от складовете за първата вълна от продажби в края на септември. За сравнение, Apple планира масивен обем от 20 до 22 милиона устройства от стандартната серия iPhone 18 Pro за същия период на пускане на пазара през третото тримесечие.

Тази рязка разлика в производството означава, че макар iPhone Ultra технически да излезе на пазара по график, той е обречен да предизвика незабавен недостиг на хардуер. Известни анализатори на веригата за доставки вече предупреждават, че първоначалните количества за търговия на дребно ще се изчерпят в рамките на минути след отварянето на цифровите предварителни поръчки, което вероятно ще доведе до огромни закъснения в доставките от 4 до 6 седмици, които могат да се простират дълбоко в тримесечието на зимните празници. За технологичните ентусиасти, готови да поемат слуховете за начална цена от 2 300 до 2 500 щатски долара, Ultra обещава да предложи невероятно тънко шаси с дебелина 4,5 мм в разгънато състояние, съчетаващо 5,5-инчов външен екран и огромен вътрешен дисплей с размер на таблет – 7,8 инчa.