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Apple ще представи MacBook Pro с тъчскрийн, iPad mini с OLED и други нови продукти на 27 октомври

Apple ще представи MacBook Pro с тъчскрийн, iPad mini с OLED и други нови продукти на 27 октомври

14 Октомври, 2026 12:44 499 0

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Предстоящата премиера ще включва хибриден формат, съчетаващ онлайн стрийминг с ексклузивна присъствена пресконференция

Apple ще представи MacBook Pro с тъчскрийн, iPad mini с OLED и други нови продукти на 27 октомври - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Световният технологичен гигант от Купертино подготвя мащабно събитие под надслов „Добре дошли у дома“, което ще разтърси пазара в края на месеца. Според авторитетни източници от индустрията, около 27 октомври компанията ще представи дългоочаквано поколение устройства, водени от първите в историята си преносими компютри с OLED сензорни екрани.

Предстоящата премиера ще включва хибриден формат, съчетаващ онлайн стрийминг с ексклузивна присъствена пресконференция за избрани представители на медиите и професионалисти от творческите среди. В центъра на вниманието попадат новото поколение 14- и 16-инчови преносими компютри от висок клас, които освен сензорни дисплеи с органични светодиоди ще предложат забележително олекотен корпус и внедряване на разпознаваемия интерактивен елемент Dynamic Island. Производителността им ще бъде поверена на най-новите мощни процесори от сериите M5 Pro и M5 Max.

Феновете на компактните мобилни устройства също ще получат дълго чакано обновление в лицето на нов таблет с OLED екран, чиято мултимедийна конфигурация ще бъде надградена с усъвършенствана камера за видеовръзка и напълно преработена аудиосистема от високоговорители.

Едновременно с това към пазарния дебют се насочват и обновени настолни компютри заедно с базови преносими модели, които ще заложат на следващото поколение чипове, макар и със запазване на познатия външен дизайн. Мащабното технологично събитие е насочено предимно към професионалните творци, включително видео и фоторедактори, както и музикални продуценти, следвайки успешния формат на предишни есенни премиери на бранда.


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