Oppo сертифицира телефон с батерия от 12 000 mAh

Oppo подготвя смартфон с една от най-големите батерии в своята история. Устройство с моделния номер PNC110 е получило одобрение от китайското Министерство на индустрията и информационните технологии. Сертификационният запис не посочва търговското име на телефона, но метаданните към него разкриват батерия с използваем капацитет 11 460 mAh. Именно тази стойност може да бъде представена на пазара като 12 000 mAh. Засега са известни малко характеристики на PNC110. Смартфонът ще поддържа две SIM карти и 5G свързаност. В сертификационния запис няма информация за процесора, дисплея, камерите, оперативната и вградената памет, размерите или цената.

Не е потвърдено и към коя продуктова линия ще принадлежи устройството. То може да стане част от серията Oppo A, но компанията не е обявила официално нито името, нито датата на премиерата му. Възможният нов телефон идва след представянето на Oppo A7 Pro Max. Моделът беше обявен на 4 август тази година с батерия от 10 000 mAh, която към момента е най-голямата, използвана от Oppo в официално представен смартфон.

Ако PNC110 бъде пуснат с номинален капацитет от 12 000 mAh, той би надминал A7 Pro Max с 2000 mAh. Към момента обаче няма потвърждение за окончателното име, пазарите, на които ще се продава, или останалите му технически параметри.