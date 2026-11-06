Румен Радев се срещна с представителна група 27-1 на Националния университет по отбрана на САЩ

Премиерът Румен Радев проведе среща с представителна група 27-1 на Националния университет по отбрана на САЩ по програмата „Capstone“.
В рамките на разговора министър-председателят подчерта стратегическото значение на отношенията между България и САЩ и изрази увереност, че двете страни ще продължат да развиват активното си партньорство в областта на отбраната и сигурността. „САЩ са наш стратегически съюзник. Продължаваме да развиваме стратегическото си партньорство в областта на отбраната, включително чрез изграждането и развитието на критично необходими способности. Сериозните предизвикателства пред света изискват от нас
своевременно планиране, добра координация и готовност за своевременна реакция“, посочи министър-председателят.
Румен Радев подчерта, че модернизацията на Въоръжените сили и развитието на отбранителните способности са сред водещите приоритети на правителството за гарантиране на националната сигурност и изпълнение на съюзническите ангажименти на България.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кога обърна палачинката,Мунчо?
Визите за САЩ паднаха ли?
Нема такъв смешник!
Мунчо.
18:36 06.11.2026
2 румене осъзнай се
18:37 06.11.2026
3 Ганя Путинофила
Преди това руският поп от КГБ му наби канчето насред София!
Коментиран от #9
18:38 06.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 голям праз
18:43 06.11.2026
8 .Голям тшак ще падне!
До коментар #5 от "Сатана Z":метача кат помете
18:44 06.11.2026
9 Американците са дошли да
До коментар #3 от "Ганя Путинофила":месят кекс с Ганя Пуетинофиловна
18:47 06.11.2026
10 Честито
колонийте е така драги апахи шшшт и млък
18:50 06.11.2026
11 Аз съм веган
19:08 06.11.2026
12 някойситам
19:11 06.11.2026
13 ЕЛЕМЕНТАР ЖЪЛТОПАВЕТ
19:12 06.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.