Румен Радев се срещна с представителна група 27-1 на Националния университет по отбрана на САЩ

Премиерът Румен Радев проведе среща с представителна група 27-1 на Националния университет по отбрана на САЩ по програмата „Capstone“.

В рамките на разговора министър-председателят подчерта стратегическото значение на отношенията между България и САЩ и изрази увереност, че двете страни ще продължат да развиват активното си партньорство в областта на отбраната и сигурността. „САЩ са наш стратегически съюзник. Продължаваме да развиваме стратегическото си партньорство в областта на отбраната, включително чрез изграждането и развитието на критично необходими способности. Сериозните предизвикателства пред света изискват от нас

своевременно планиране, добра координация и готовност за своевременна реакция“, посочи министър-председателят.

Румен Радев подчерта, че модернизацията на Въоръжените сили и развитието на отбранителните способности са сред водещите приоритети на правителството за гарантиране на националната сигурност и изпълнение на съюзническите ангажименти на България.