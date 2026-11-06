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Румен Радев се срещна с представителна група 27-1 на Националния университет по отбрана на САЩ

Румен Радев се срещна с представителна група 27-1 на Националния университет по отбрана на САЩ

6 Ноември, 2026 18:33 584 14

  • румен радев-
  • национален университет по отбрана-
  • сащ

Сериозните предизвикателства пред света изискват от нас своевременно планиране, добра координация и готовност за своевременна реакция, посочи министър-председателят

Румен Радев се срещна с представителна група 27-1 на Националния университет по отбрана на САЩ - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Премиерът Румен Радев проведе среща с представителна група 27-1 на Националния университет по отбрана на САЩ по програмата „Capstone“.

В рамките на разговора министър-председателят подчерта стратегическото значение на отношенията между България и САЩ и изрази увереност, че двете страни ще продължат да развиват активното си партньорство в областта на отбраната и сигурността. „САЩ са наш стратегически съюзник. Продължаваме да развиваме стратегическото си партньорство в областта на отбраната, включително чрез изграждането и развитието на критично необходими способности. Сериозните предизвикателства пред света изискват от нас
своевременно планиране, добра координация и готовност за своевременна реакция“, посочи министър-председателят.

Румен Радев подчерта, че модернизацията на Въоръжените сили и развитието на отбранителните способности са сред водещите приоритети на правителството за гарантиране на националната сигурност и изпълнение на съюзническите ангажименти на България.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кога обърна палачинката,Мунчо?

    7 7 Отговор
    Нали изгони американските самолети?
    Визите за САЩ паднаха ли?
    Нема такъв смешник!
    Мунчо.

    18:36 06.11.2026

  • 2 румене осъзнай се

    6 5 Отговор
    тея само нападат, за каква отбрана става въпрос ???

    18:37 06.11.2026

  • 3 Ганя Путинофила

    7 7 Отговор
    Американците са дошли да го питат чии е Крим и да му набият канчето!
    Преди това руският поп от КГБ му наби канчето насред София!

    Коментиран от #9

    18:38 06.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 голям праз

    5 2 Отговор
    тези ще открият ли скритите офшорки с източени милиони от тук

    18:43 06.11.2026

  • 8 .Голям тшак ще падне!

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    метача кат помете

    18:44 06.11.2026

  • 9 Американците са дошли да

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    месят кекс с Ганя Пуетинофиловна

    18:47 06.11.2026

  • 10 Честито

    5 0 Отговор
    В
    колонийте е така драги апахи шшшт и млък

    18:50 06.11.2026

  • 11 Аз съм веган

    3 2 Отговор
    Сигурно не говорят пред него. Нали е уше на хаяско

    19:08 06.11.2026

  • 12 някойситам

    2 1 Отговор
    Кой го интерисува кво правят смешници в правителството, по-добре вижте квкво се случва в страната, вьв всеки магазин или фирма, тотално безхаберие, некорректност и наглост, народа беднее и се опростява.

    19:11 06.11.2026

  • 13 ЕЛЕМЕНТАР ЖЪЛТОПАВЕТ

    2 1 Отговор
    Какви са тези гьой групи където не ме канят? Ще им се разсърдя.

    19:12 06.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

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