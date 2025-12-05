Новини
Калин Стоянов: Ивайло Мирчев е просто един голям лъжец!

5 Декември, 2025 09:46 1 027 20

  • калин стоянов-
  • ивайло мирчев-
  • бронетранспортьори

Единственото, което е направил Мирчев по казуса с бронетранспортьорите на МВР, е да се подпише редом до Пеевски, Борисов, Христо Иванов, Кирил Петков и Христо Гаджев. Това е целият принос на Мирчев по този случай и нищо повече!

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият шеф на МВР и настоящ депутат от ДПС - Ново начало Калин Стоянов, отговори на Ивайло Мирчев. Той посочи колко неверни твърдения е направил съпредседателят на ДБ от пленарна зала в сряда.

Ето какво написа Стоянов:

"Ивайло Мирчев е просто един голям лъжец!!!

Вчера, по време на изслушването на вътрешния министър, депутатът Ивайло Мирчев беше разобличен за поредната си лъжа. Този път за негов пост във Facebook от деня преди протеста, в който беше изброил точно пет точки и съответно пет лъжи. Министърът на МВР го опроверга, като представи проверени факти, които не отговарят на написаното от Мирчев.

Но Мирчев не спря с неверните твърдения само по време на изслушването. Той продължи хладнокръвно да лъже и на брифинг пред медиите в Народното събрание.

След като председателят на ДПС, Делян Пеевски, нагледно показа малка част от законопроектите, които са внасяли заедно с Мирчев, Борисов и други народни представители, Мирчев застана пред медиите и без да му мигне окото отново излъга: „Бях намерил в жандармерията едни бронетранспортьори и тъй като нашата политика в ПП и ДБ винаги е била да подпомагаме Украйна, внесох предложение тези бронетранспортьори да бъдат изпратени в Украйна, за което България получи стотици милиони.“

Прекрасно си спомням, че Мирчев нямаше абсолютно нищо общо с намирането и организацията по предаването на въпросните бронетранспортьори, които бяха с отпаднала необходимост за МВР, морално остарели и неизправни. Всичко, свързано с тези машини, беше организирано от Делян Пеевски и Бойко Борисов, които движиха целия процес от осигуряването им, през транспорта и логистиката, до осигуряването на необходимите средства и финалното им предаване на украинската страна.

Единственото, което е направил Мирчев по казуса с бронетранспортьорите на МВР, е да се подпише редом до Пеевски, Борисов, Христо Иванов, Кирил Петков и Христо Гаджев. Това е целият принос на Мирчев по този случай и нищо повече!

Спомням си, че най-голямата трудност тогава беше осигуряването на средства за транспортирането на машините от поделенията, в които се намираха, до украинска територия, както и самата логистика по предаването им. Всички въпроси се решаваха в движение лично от Пеевски и Борисов. Мирчев нито е намерил машините, нито е осигурил средствата за транспорта им, нито е координирал логистиката по предаването. Единственото му участие е един подпис между тези на Борисов и Пеевски.


България
  • 1 Дааааа

    28 6 Отговор
    Ако съм на мястото на калинчо ще ме е срам да изляза на улицата.
    За това и не съм.

    09:49 05.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    32 6 Отговор
    Нали се кълнеше, че нямаш нищо общо с ПееФски докато беше министЕр......в коя партия си депутат сега?
    Кой лъже повече?

    Коментиран от #17

    09:50 05.12.2025

  • 4 Вашето мнение

    10 17 Отговор
    Мкрчеф, ристю, козили, мозили и сие просто искат да отместят пеевски за да седнат в скута на баце. Тия слуги на посолството и нп о труженици са готови и майките си да продадът за пари и власт.

    09:52 05.12.2025

  • 5 Стига Си Лъгал !

    22 6 Отговор
    Стига Си Лъгал !

    Да не Започна !

    Да Изреждам !

    Закононарушенията на МВР!

    И В Часност !

    Тези По твое Време !

    Които Продължават !

    До Ден Днешен !

    С Малоумни кадри !

    Работат на Едно Министерсдтво !

    Никога !

    Не може Да Бъде Изпълнена !

    09:52 05.12.2025

  • 6 Клюкар

    8 1 Отговор
    Т.е. същия кътър като калин стоянов

    09:58 05.12.2025

  • 7 Край

    13 3 Отговор
    Съвсем скоро ще се чудите как да се забрави че сте пращали тия бронетранспортьори

    09:58 05.12.2025

  • 8 Руснаков

    12 3 Отговор
    Точно ТИ си затвори плювалника...бита карта си...друг може да коментира Мирчев,от твоята уста излиза само кафява помия...

    10:03 05.12.2025

  • 9 Това е факт

    6 8 Отговор
    Нещастника мирчев е долен лъжец. Но то има ли един от тези нещастници ПП и ДБ, който да не е лъжец? Там е събран боклука на България.

    Коментиран от #11

    10:04 05.12.2025

  • 10 Герги

    12 3 Отговор
    Калинчо,не казваш как е да стоиш в скута на Оня....да се навеждаш...задържа се там,изглежда ти хареса...

    10:05 05.12.2025

  • 11 гост

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Това е факт":

    кажи нещо и за другите,те единствените ли са такива...

    Коментиран от #16

    10:06 05.12.2025

  • 12 ООрана държава

    9 2 Отговор
    Тоя ще изкара надник днес, интересно защо шиши никога не излиза на трибунката, а ходи по 5 пъти пред журналята в кулоарите да ръси глупости

    10:06 05.12.2025

  • 13 Вярно в Мирчев е тотален лъжец

    3 6 Отговор
    Вярно е. Мирчев е тотален лъжец и манипулатор. Ме случайно искаха да го бият на протеста. Защото имаше повече хора ма Възраждане, Величие и Чеч отколкото на ППДБ. А тоя лъжец СУ мисли че хората излязоха заради него. Да не се появява повече на протеста Мирчев и Асен за да не го линчуват отново.

    10:07 05.12.2025

  • 14 Лъжецът ,

    8 4 Отговор
    при това иключително вреден и постоянен , нечестен и подмолен , на малкия пръст на Ивайло Мирчев не може да стъпи ! И 99 пъти да повтаря , лъжите му са факт и нямат измиване ! Оставка !

    10:07 05.12.2025

  • 15 И ти и Мирчев сте един дол дренки,

    4 3 Отговор
    Бронетранспортьорите са на България ве мунчо! Няма как да заминат за Украйна освен с предателство!
    Какво има в казармите сега на мястото на Бронетранспортьорите, нула, нищо няма!

    10:07 05.12.2025

  • 16 Това е факт

    3 5 Отговор

    До коментар #11 от "гост":

    Не са единствените долни лъжци, но са най гнусните ПП и ДБ!

    10:07 05.12.2025

  • 17 Тоя

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    мургавел и постоянен хрантутник никога в мизерния си живот не е казвал истина ! Да се пръждосва и да спре да тежи на плещите на българските граждани !

    10:10 05.12.2025

  • 18 Гост

    6 1 Отговор
    А ти къв си бе, изм"екяр долен?!! Ти си гнусен под"човек

    10:10 05.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Не знам

    4 0 Отговор
    На мен ми изглежда по-скоро, че ти лъжеш и изобщо в Новото време сте събрани по дебелоочие и наглост.

    10:17 05.12.2025

