Така ли ще изглежда iPhone 14 Pro?

До премиерата на iPhone 14 остават повече от 6 месеца и макар още да е твърде рано за каквито и да е сигурни данни за новото поколение смартфон, потребител с имeто Джеф Гросман показа как според него ще изглежда iPhone 14 Pro.

Показаният дизайн най-вероятно ще е близък до този който ще видим на истинското устройство тази есен и разполага с малък прорез в средата дисплея в който се помещават камерата и сензорите за лицево разпознаване.

Mocked up what a potential iPhone 14 Pro with a pill-shaped cutout might look like. pic.twitter.com/E3C1Bygd45