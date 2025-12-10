iPhone Fold ще увеличи продажбите на сгъваеми смартфони с около една трета

Дългоочакваното навлизане на Apple в новосъздадения сегмент на сгъваемите смартфони, широко известен като iPhone Fold, се очаква да бъде катализаторът, който най-накрая ще ускори навлизането на тази категория в масовото потребление. Пазарният анализ на IDC прогнозира, че пускането на iPhone Fold, за което се говори, че ще стане в края на 2026 година, ще доведе до скок в глобалните доставки на сгъваеми смартфони с 30% на годишна база през 2026 година, което е огромен скок в сравнение с предишната прогноза за ръст от 6%.

Въпреки късното си появяване и очакваната астрономическа цена, iPhone Fold се очаква да постигне незабавно доминираща позиция в сегмента. Прогнозира се, че устройството ще завоюва повече от 22% от глобалния пазарен дял на сгъваемите устройства по продадени бройки през първата си година.

Поради слуховете за цена от около 2400 долара, се очаква iPhone Fold да завоюва зашеметяващите 34% от общата пазарна стойност на сгъваемите устройства, което доказва трайната сила на стратегията на Apple за премиум ценообразуване.

Този скок в търсенето, подтикнат и от модели като Samsung Galaxy Z TriFold и новите модели на Huawei, ще повиши значително популярността на категорията на сгъваемите устройства. IDC прогнозира, че сгъваемите телефони ще продължат да превъзхождат по-широкия пазар на смартфони до 2029 година, когато се очаква да заемат над 10% от общата пазарна стойност на смартфоните в световен мащаб.

Устройството, което вероятно ще има дизайн с вътрешно сгъване като книга, според слуховете ще използва 7,58-инчов вътрешен гъвкав дисплей и 5,8-инчов екран на капака, когато е сгънато. Важно е, че Apple според слуховете се фокусира върху предоставянето на дисплей, който почти не се набръчква, и вероятно ще включва батерия, която е по-голяма от тази на настоящия iPhone 17 Pro Max.