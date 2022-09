Хакери събраха всички таксита в Москва на едно място (ВИДЕО)

Хакери успяха да съберат всички таксита на една от най-големите таксиметрови компании в Русия – Yandex Taxi. Хакерите са от групата на Анонимните и на сутринта на 1 септември са успели да извика всички налични таксита по това време в един от кварталите на Москва. От компанията потвърдиха атаката и обявиха, че са се справили с нея за около един час.

Someone hacked #YandexTaxi and ordered all available taxis to Kutuzov Prospect in Moscow



Now there is a huge traffic jam with taxis.



It‘s like James Bond movie. pic.twitter.com/IatuAEtA2i