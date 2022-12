Фабриката на Tesla в Германия достигна лимита си

Tesla постигна рекорден успех в завода си в Германия и по този начин изравни постижението на фабриката си в Тексас. Американската компания се похвали с 3 хиляди произведени Model Y през изминалата седмица, което означава, че компанията е успяла да достигне максималния капацитет, който предвиждаше при отварянето на завода по-рано тази година.

Ако тези темпове се запазят и успяват да бъдат постигани всяка седмица, то германската компания без проблем ще успее да се похвали с годишно производство на около 150 хиляди коли само за този модел в Германия. В бъдеще се планира компанията да увеличи още повече производството и да достигне дори 5 хиляди бройки на седмица или около 250 хиляди коли на година.

Congrats to the Giga Berlin team on building 3k Model Y this week! pic.twitter.com/uUTOTRrasX