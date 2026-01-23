Десислава Радева с емоционална публикация след оставката

Новини
„Приключих“. Това гласи описанието на фейсбук публикацията на бившата първа дама Десислава Радева. Под описанието тя е споделила с последователите си песента „Freedom“ – в превод „Свобода“, на Кейн Уокър.


  • 1 Гладен итъняр

    23 9 Отговор
    Мумията Слафчу тая дали я е цомбил ,когато му се е водила секретарка
    Ако изобщо има с кво да я цомби

    Коментиран от #21

    19:31 23.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    19 21 Отговор
    Здрависах се с Румен Радев и му пожелах успех на изборите.Пред президенството имаше 100 000 човека.Полицията един час не можеше да пробие път на Радев.

    Коментиран от #4, #5, #15, #28, #42

    19:33 23.01.2026

  • 3 Оффф

    30 8 Отговор
    "Мъченицата" тя , бе ! Нито тя е била вързана с вериги , нито пък той ! Не е сериозно и обидно за българските граждани !

    Коментиран от #24

    19:34 23.01.2026

  • 4 Достоевски

    21 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ти си герой на Достоевски,признал съм те

    19:36 23.01.2026

  • 5 наш човек

    15 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Десет пъти повече бяха зрителите, дошли да видят новата президентка. Хляб и зрелище и Янев с Демерджиев.

    19:37 23.01.2026

  • 6 Ото фон Бломберг

    18 16 Отговор
    Това нещо пращаше педи секретарчета на Чорапа да и купуват пиене от шано магазина за алкохол на Константин Величков и Сливница...там собственик е една риска подлога ненормалник дето и даваше Бело вино и водка да пие с ненормалните и приятелки ..със държавни пари ..толкова за резидентна и деса простакеса

    19:38 23.01.2026

  • 7 ?????

    28 5 Отговор
    Мда.
    Деса си е проблем за Радев, па и за България.
    Негова си работа, но първата му жена изглежда доста по-свястно от сегашната.
    Не е успял да се пребори с желанието на дърти години да има нещо ефектно около него.
    Сега навярно съжалява, но е късно.
    Влакът е заминал вече.

    19:39 23.01.2026

  • 8 ами сега?

    21 7 Отговор
    Баджанака няма ли да направи изявление?

    19:40 23.01.2026

  • 9 Вълк единак

    17 7 Отговор
    Спасителите на Българския народ първо Слави, а сега и Радев.

    Коментиран от #27, #33

    19:42 23.01.2026

  • 10 Стоян

    23 7 Отговор
    Да,да,приключи,сега можеш и да се разведеш,и да си намериш някой друг комунист с перспектива.

    19:43 23.01.2026

  • 11 Радева за пореден път

    24 4 Отговор
    Изложи съпруга си!
    Докато г-н Радев сипатос говореше за БЪГАРИЯ и народа ни, госпожата си пускаше песнички за свободата на английски!
    Другарко, що не се гръмнеш?
    Толкова зубави песни имаме за нашата изстрадала свобода, че е грях да ни пеят freedom
    Язък за Радев!

    19:43 23.01.2026

  • 12 Р Г В

    25 6 Отговор
    Страхотна първа дама , изключена от гимназия в гр.Бургас заради нанесен побой над учител, отива в гр Ямбол където завършва образованието си. После започва работа като сервитьорка в Студентски гр.София. Запознава се с депутата от БСП - Г.С. и ражда дете. След това пристава на бившия Президент Р. Р. започва работа като връзки с общественоста на летището където Р.Р. е командир. После завършва лесовъдство ,досещате се по какъв начин. Помним и нарушенията с автомобила на НСО като посещаваше луксозни магазини за облекло. Заслужавате поклон госпожо, забелижителна кариера.

    19:43 23.01.2026

  • 13 Ще ги забраняваме ли Референдумите

    5 3 Отговор
    официално. Де юре ги има писани в книжле, с неизпълними условия.
    Де факто ги няма.
    Ще има ли Референдум за членство в ЕС. Референдум за запазване на лЪв. Референдум за запазване на Валутен Борд. Референдум за запазване на Кеш.
    Какво стана с фалшифицираният Референдум за Белене?
    От Референдум за Белене премахнаха Белене.
    Като обезсмислиха Референдумът.
    КС не се самосезира.
    Тръмп каза: НАТО не ни е необходимо!
    Какво казва Радев по въпроса?
    С "лудницата" ЕС ли е, или не е?
    С фалиралата ЕЦБ ли е или не.
    Нещо толкова Рекламирано по големите медии е Фалшиво.
    Приема ли МЕркосур или не.
    Приема ли забраната на Кеш в Грао, НАП, КАТ, Паспортни?
    Още ли подкрепя юрото, и искаше отлагане на прием, когато разбра че Докладът ще е положителен.

    Коментиран от #22

    19:44 23.01.2026

  • 14 Софийски селянин,

    14 6 Отговор
    По важното е че му ползва воената пенсийка,мързелива от всякъде...
    Ама Радев и той какъв вкус има..

    19:45 23.01.2026

  • 15 Гробар

    8 5 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Фана ли го за чатала да провериш дали си е прибрал топките изпод полата на Деса? Шот ако ше ни оправя ше му трябват.

    19:45 23.01.2026

  • 16 Спецназ

    11 8 Отговор
    100% Румен го е н.бил на заместничката си за последно в президентството,
    шляпнал я е по дупето и казал: "Честито Президент!"

    19:46 23.01.2026

  • 17 Много

    10 3 Отговор
    "мило и признателно" заключение към българския народ , който и капка вина няма !

    19:47 23.01.2026

  • 18 Горката

    14 3 Отговор
    Вече е свободна!

    19:48 23.01.2026

  • 19 Е, можеше

    4 4 Отговор
    А примерно и с Eleftheros на Константинос Аргирос. Все пак той си 7965е от нашия ЕС.

    19:48 23.01.2026

  • 20 Да това е

    8 4 Отговор
    истинския Мамник

    19:48 23.01.2026

  • 21 Не вярвам

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Гладен итъняр":

    Санде роман с.ганина я ползваше години преди СлавчУ! Последно групово и се редиха тия от охраната на Мунчо. Та тая и Мунчо не я е "ползвал" той ако можеше жена му нямаше да му бие шута.

    19:48 23.01.2026

  • 22 Гробар

    8 5 Отговор

    До коментар #13 от "Ще ги забраняваме ли Референдумите":

    Чалгарят му е баджанак и съмишленик и е твърдо за референдумите. Би трябвало да има ако спечели, но Румбата си пада малко фурнаджийска лопата пък и по принцип под фуражка акъл не вирее та ще видим.

    19:48 23.01.2026

  • 23 Мдаа

    15 4 Отговор
    Приключи с НСО-шопинга, безплатните круизи по света като първа дама, а като свършат парите, може да приключи и с льотчика.

    19:51 23.01.2026

  • 24 големдебил

    12 4 Отговор

    До коментар #3 от "Оффф":

    Защо си мисля че първите дами са само в президентските републики,доколкото знам ние сме парламентарна,така че каква първа дама е Деса?

    19:53 23.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Тракиец 🇺🇦

    7 2 Отговор
    Стига сте ни занимавали с Тея болшевишки БО.К.ЛУЦИ ....и България приключи с вас

    Коментиран от #37

    19:56 23.01.2026

  • 27 Гробар

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Вълк единак":

    Хаха. Така е. Ганю на сухо не стои. Винаги има по един Спасител до себе си. А по някога и цял генгбенг си спретва под формата на Сглобка.

    19:57 23.01.2026

  • 28 Тракиец 🇺🇦

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Лъжеш...бяха 100 023 човека...аз ги преброих лично и бяха с 23 човека повече бе

    Коментиран от #31

    19:58 23.01.2026

  • 29 Това

    8 2 Отговор
    Е послание на жена с тревожно разстройство. .

    19:58 23.01.2026

  • 30 Масонска му работа

    3 1 Отговор
    С кое бре буля или и ти кат мъжо ти с подтекст, недомлъвки, символи?

    19:59 23.01.2026

  • 31 оня с питон.я

    1 5 Отговор

    До коментар #28 от "Тракиец 🇺🇦":

    Имаме нужда от нов Сталин. Великият вожд.

    20:00 23.01.2026

  • 32 Малко биография

    2 4 Отговор
    През 1992 г. Румен Радев завършва ескадрилен офицерски курс „Максуел“ в САЩ,
    През 2003 г. завършва с отличен успех Военновъздушния колеж „Максуел“ в САЩ със степен магистър по „Стратегически проучвания“, а името му е изписано в Алеята на славата на Военновъздушния колеж.
    През цялото време, опозицията твърди, че Радев подкрепя Юрото.
    Едва когато България научава, че Докладът за набутването ни в Юрошит ще е категорично е положителен, Радев се сеща за Отлагане с една година.
    Малката хитринка е, че по Закон на ЕЦБ и ЕС, една година отлагане е допустима.
    Но след гаврата с Конституцията, Радев не поведе народът.
    ПП са проект на Радев.
    След Юрошита всяка партия става излишна.
    ЕС определя военната и външна политика, ЕЦБ икономическа и финансова.
    За какво ни е Радев?
    В момента Желязков ударно сключва антибългарски Договори.
    Колко удобно!

    20:00 23.01.2026

  • 33 Ту тууу

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Вълк единак":

    Ааа не още 2009

    Коментиран от #38

    20:02 23.01.2026

  • 34 Защо Мейн Уокър

    4 0 Отговор
    а не на Хора на червената армия!
    Ма не бива така, бр, дрОгарко!

    20:04 23.01.2026

  • 35 Васо

    5 0 Отговор
    Оффф... Бъктън от тези паразити. Радев и Деса. До вчерс гледахме ТИкви, Прасета, Пудели, от днес- Чорапи. Аман от всички пиявици. Много емоционално, няма що.

    20:05 23.01.2026

  • 36 Позьорка.

    3 0 Отговор
    Насила ли те държаха в президенството, че и специален кабинет имаше? Отвързаното добиче може да направи за смях кандидата за бъдещ премиер.

    Коментиран от #40

    20:05 23.01.2026

  • 37 Па я да незнам

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Тракиец 🇺🇦":

    Абее, тва ли е тракийското знаме?

    20:06 23.01.2026

  • 38 А бе ти само

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ту тууу":

    "Туууу тууу ли умееш? Комшийката ми е ТутУистка та я предпочитам пред теб Скъпа!

    20:07 23.01.2026

  • 39 Жълт костюм

    0 1 Отговор
    За първи път в живота ми виждам жена с толкова широки рамене, направо съм втрещена всеки път като я видя на снимка с тези широкоплещи рамене, и се чудя дали пък не е тренирала баскетбол като ученичка? Структурата на тялото й е типично мъжко, малко ми напомня за жената на Барак Обаам, а за нея дори пуснаха конспиративни теории, че е всъщност е мъж.

    20:07 23.01.2026

  • 40 оня с питон.я

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Позьорка.":

    Не го мисли Плешо. Сега като спечели 60% ще си хване младо гадже. Няма само Киро да е на парапета.

    20:08 23.01.2026

  • 41 Отвратен

    3 0 Отговор
    Простащината няма почивен ден!

    20:09 23.01.2026

  • 42 Ей черпак

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    немит спести 5000левчета и ще ти дам да се здрависаш и с моя Президент! НО само с измити ръце и други части.

    20:12 23.01.2026

  • 43 Факт

    0 0 Отговор
    Трябваше официално кратко изявление. Фейсбук е за групи. Не знам там какво толкова е изнервило обществеността.

    20:13 23.01.2026

  • 44 604

    0 0 Отговор
    и ко тва, сещай съ..щи кажа, пхахахахахя, ептен изтрещяхте...само Радева да не взема да ви съди?!

    20:13 23.01.2026

