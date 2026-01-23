Десислава Радева с емоционална публикация след оставката

Румен Радев напусна "Дондуков"2: "Не могат да спрат вълната. Каузата ни е обща. Тя е България" (ВИДЕО)

Румен Радев напусна „Дондуков” 2, изпратен от вече действащия президент Илияна Йотова. Това се случи точно в 16.00 ч., а пред с ...