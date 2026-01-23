Десислава Радева с емоционална публикация след оставката

„Приключих“. Това гласи описанието на фейсбук публикацията на бившата първа дама Десислава Радева. Под описанието тя е споделила с последователите си песента „Freedom“ – в превод „Свобода“, на Кейн Уокър.
23 Януари, 2026 19:28 1 620 44
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гладен итъняр
Ако изобщо има с кво да я цомби
Коментиран от #21
19:31 23.01.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #5, #15, #28, #42
19:33 23.01.2026
3 Оффф
Коментиран от #24
19:34 23.01.2026
4 Достоевски
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ти си герой на Достоевски,признал съм те
19:36 23.01.2026
5 наш човек
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Десет пъти повече бяха зрителите, дошли да видят новата президентка. Хляб и зрелище и Янев с Демерджиев.
19:37 23.01.2026
6 Ото фон Бломберг
19:38 23.01.2026
7 ?????
Деса си е проблем за Радев, па и за България.
Негова си работа, но първата му жена изглежда доста по-свястно от сегашната.
Не е успял да се пребори с желанието на дърти години да има нещо ефектно около него.
Сега навярно съжалява, но е късно.
Влакът е заминал вече.
19:39 23.01.2026
8 ами сега?
19:40 23.01.2026
9 Вълк единак
Коментиран от #27, #33
19:42 23.01.2026
10 Стоян
19:43 23.01.2026
11 Радева за пореден път
Докато г-н Радев сипатос говореше за БЪГАРИЯ и народа ни, госпожата си пускаше песнички за свободата на английски!
Другарко, що не се гръмнеш?
Толкова зубави песни имаме за нашата изстрадала свобода, че е грях да ни пеят freedom
Язък за Радев!
19:43 23.01.2026
12 Р Г В
19:43 23.01.2026
13 Ще ги забраняваме ли Референдумите
Де факто ги няма.
Ще има ли Референдум за членство в ЕС. Референдум за запазване на лЪв. Референдум за запазване на Валутен Борд. Референдум за запазване на Кеш.
Какво стана с фалшифицираният Референдум за Белене?
От Референдум за Белене премахнаха Белене.
Като обезсмислиха Референдумът.
КС не се самосезира.
Тръмп каза: НАТО не ни е необходимо!
Какво казва Радев по въпроса?
С "лудницата" ЕС ли е, или не е?
С фалиралата ЕЦБ ли е или не.
Нещо толкова Рекламирано по големите медии е Фалшиво.
Приема ли МЕркосур или не.
Приема ли забраната на Кеш в Грао, НАП, КАТ, Паспортни?
Още ли подкрепя юрото, и искаше отлагане на прием, когато разбра че Докладът ще е положителен.
Коментиран от #22
19:44 23.01.2026
14 Софийски селянин,
Ама Радев и той какъв вкус има..
19:45 23.01.2026
15 Гробар
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Фана ли го за чатала да провериш дали си е прибрал топките изпод полата на Деса? Шот ако ше ни оправя ше му трябват.
19:45 23.01.2026
16 Спецназ
шляпнал я е по дупето и казал: "Честито Президент!"
19:46 23.01.2026
17 Много
19:47 23.01.2026
18 Горката
19:48 23.01.2026
19 Е, можеше
19:48 23.01.2026
20 Да това е
19:48 23.01.2026
21 Не вярвам
До коментар #1 от "Гладен итъняр":Санде роман с.ганина я ползваше години преди СлавчУ! Последно групово и се редиха тия от охраната на Мунчо. Та тая и Мунчо не я е "ползвал" той ако можеше жена му нямаше да му бие шута.
19:48 23.01.2026
22 Гробар
До коментар #13 от "Ще ги забраняваме ли Референдумите":Чалгарят му е баджанак и съмишленик и е твърдо за референдумите. Би трябвало да има ако спечели, но Румбата си пада малко фурнаджийска лопата пък и по принцип под фуражка акъл не вирее та ще видим.
19:48 23.01.2026
23 Мдаа
19:51 23.01.2026
24 големдебил
До коментар #3 от "Оффф":Защо си мисля че първите дами са само в президентските републики,доколкото знам ние сме парламентарна,така че каква първа дама е Деса?
19:53 23.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Тракиец 🇺🇦
Коментиран от #37
19:56 23.01.2026
27 Гробар
До коментар #9 от "Вълк единак":Хаха. Така е. Ганю на сухо не стои. Винаги има по един Спасител до себе си. А по някога и цял генгбенг си спретва под формата на Сглобка.
19:57 23.01.2026
28 Тракиец 🇺🇦
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Лъжеш...бяха 100 023 човека...аз ги преброих лично и бяха с 23 човека повече бе
Коментиран от #31
19:58 23.01.2026
29 Това
19:58 23.01.2026
30 Масонска му работа
19:59 23.01.2026
31 оня с питон.я
До коментар #28 от "Тракиец 🇺🇦":Имаме нужда от нов Сталин. Великият вожд.
20:00 23.01.2026
32 Малко биография
През 2003 г. завършва с отличен успех Военновъздушния колеж „Максуел“ в САЩ със степен магистър по „Стратегически проучвания“, а името му е изписано в Алеята на славата на Военновъздушния колеж.
През цялото време, опозицията твърди, че Радев подкрепя Юрото.
Едва когато България научава, че Докладът за набутването ни в Юрошит ще е категорично е положителен, Радев се сеща за Отлагане с една година.
Малката хитринка е, че по Закон на ЕЦБ и ЕС, една година отлагане е допустима.
Но след гаврата с Конституцията, Радев не поведе народът.
ПП са проект на Радев.
След Юрошита всяка партия става излишна.
ЕС определя военната и външна политика, ЕЦБ икономическа и финансова.
За какво ни е Радев?
В момента Желязков ударно сключва антибългарски Договори.
Колко удобно!
20:00 23.01.2026
33 Ту тууу
До коментар #9 от "Вълк единак":Ааа не още 2009
Коментиран от #38
20:02 23.01.2026
34 Защо Мейн Уокър
Ма не бива така, бр, дрОгарко!
20:04 23.01.2026
35 Васо
20:05 23.01.2026
36 Позьорка.
Коментиран от #40
20:05 23.01.2026
37 Па я да незнам
До коментар #26 от "Тракиец 🇺🇦":Абее, тва ли е тракийското знаме?
20:06 23.01.2026
38 А бе ти само
До коментар #33 от "Ту тууу":"Туууу тууу ли умееш? Комшийката ми е ТутУистка та я предпочитам пред теб Скъпа!
20:07 23.01.2026
39 Жълт костюм
20:07 23.01.2026
40 оня с питон.я
До коментар #36 от "Позьорка.":Не го мисли Плешо. Сега като спечели 60% ще си хване младо гадже. Няма само Киро да е на парапета.
20:08 23.01.2026
41 Отвратен
20:09 23.01.2026
42 Ей черпак
До коментар #2 от "Последния Софиянец":немит спести 5000левчета и ще ти дам да се здрависаш и с моя Президент! НО само с измити ръце и други части.
20:12 23.01.2026
43 Факт
20:13 23.01.2026
44 604
20:13 23.01.2026