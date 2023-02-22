Представена е летящата „суперкола“, задвижвана с водород (ВИДЕО)

Летящият "суперавтомобил" на водород бе официално представен. Той може да изминава разстояния до 300 километра. Австралийците, които показаха водородния мултикоптер официално, заявяват, че това е четвъртата версия на eVTOL. Превозното средство се нарича автомобил, но няма колела. То е снабдено с турбогенератор Thunderstrike, дизайнът му е в стил F1 и има двойни ротори, управлявани от изкуствен интелект.

Австралийската компания Alauda Aeronautics, която ще произвежда иновацията, разкри и името ѝ - Airspeeder. За разлика от предишните версии, това превозно средство е фокусирано върху състезанията. Airspeeder Mk4 е оборудван с водороден турбогенератор с мощност 1 360 конски сили и е в състояние да ускори до 360 километра в час за 30 секунди. В същото време във въздуха мултикоптерът се държи като маневрен изтребител-прехващач. Но авторите не се колебаят да го сравнят с болид от Формула 1.