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Представена е летящата „суперкола“, задвижвана с водород (ВИДЕО)

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Представена е летящата „суперкола“, задвижвана с водород (ВИДЕО)

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  • evtol

eVTOL е построена от австралийската компания Alauda Aeronautics

Представена е летящата „суперкола“, задвижвана с водород (ВИДЕО) - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Летящият "суперавтомобил" на водород бе официално представен. Той може да изминава разстояния до 300 километра. Австралийците, които показаха водородния мултикоптер официално, заявяват, че това е четвъртата версия на eVTOL. Превозното средство се нарича автомобил, но няма колела. То е снабдено с турбогенератор Thunderstrike, дизайнът му е в стил F1 и има двойни ротори, управлявани от изкуствен интелект.

Австралийската компания Alauda Aeronautics, която ще произвежда иновацията, разкри и името ѝ - Airspeeder. За разлика от предишните версии, това превозно средство е фокусирано върху състезанията. Airspeeder Mk4 е оборудван с водороден турбогенератор с мощност 1 360 конски сили и е в състояние да ускори до 360 километра в час за 30 секунди. В същото време във въздуха мултикоптерът се държи като маневрен изтребител-прехващач. Но авторите не се колебаят да го сравнят с болид от Формула 1.


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