Сгъваемият смартфон на Google вероятно ще бъде пуснат на пазара през юни

В интернет пространството се носят слухове за Pixel Fold от около две години, като през изминалата 2022 година дори видяхме и някои графики и скици на сгъваемото устройство. Смяташе се, че след дългото чакане, Google най-после ще представи смартфона през тази година и вероятно това ще се случи на голямото събитие, което компанията подготвя за началото на месец май.

За нещастие на чакащите, това може и да не се окаже така, след като по-рано днес се появи информация, че сгъваемият смартфон ще се появи на пазара едва през месец юни. Данните за това са от популярния в тази сфера Роланд Куанд, който разкри и малко повече информация за характеристиките, които се очаква да получи Pixel Fold.

Google Pixel Fold (yep, that's the name):



256GB base storage (no idea if other variants)

Colors: Carbon, Porcelain

Available in June



Google Pixel 7a:

128GB only (?)

Colors: Carbon, Cotton, Arctic Blue, possibly Jade

Available in Junehttps://t.co/xxQv3KKwGT



RT appreciated!