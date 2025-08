Автономна Tesla започна да се върти в кръг, след като не успя да открие изход от паркинг (ВИДЕО)

Докато Tesla продължава с амбициозния си план да разгърне услугите Robotaxi в САЩ, неотдавнашен инцидент в Остин, Тексас, напомни за предизвикателствата, пред които все още е изправена автономната технология. Tesla Model Y, движеща се в натоварен паркинг се озова в затворено пространство, без да може да намери изход.

Пътникът на име Дан Бъркланд, документира изцяло изпитанието. Колата успешно установи, че обичайният ѝ изход е блокиран от пътни конуси. Програмирането ѝ обаче я попречи да използва временния изход в обратна посока, което би изисквало да наруши пътната маркировка. Докато човекът зад волана би се адаптирал лесно към временната промяна, автономната система не можа да го направи. За да стане ситуацията още по-объркваща, определеният за безопасност монитор на предната седалка не се намеси, оставяйки колата да обикаля паркинга пет пъти, преди Бъркланд да реши да се свърже с поддръжката.

