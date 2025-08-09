Tesla се отказва от мощния си суперкомпютър, подпомагащ автономните функции

Tesla прекратява амбициозния си вътрешен суперкомпютърен проект Dojo в рамките на стратегически преход към външни технологични партньори. Решението, което първо беше съобщено от Bloomberg и по-късно потвърдено от главния изпълнителен директор Илон Мъск в X, бележи значителна промяна в подхода на компанията към обучението на AI моделите, които захранват програмите Autopilot, Full Self-Driving и Optimus robot.

С тази стъпка ще напусне Питър Банон, лидерът на екипа на Dojo, а останалите членове ще бъдат преразпределени към други инициативи, свързани с центрове за данни и изчислителни технологии в компанията. В публикация в X Мъск обясни, че вече „няма смисъл Tesla да разделя ресурсите си и да мащабира два доста различни дизайна на AI чипове“, като се позова на вътрешните усилия на Dojo и зависимостта на компанията от външен хардуер.

Въпреки закриването на проекта Dojo, базиран в Ню Йорк, амбициите на Tesla в областта на изкуствения интелект далеч не са приключили. Фокусът на компанията се измества към по-големи суперкомпютърни клъстери, захранвани от външен хардуер. Един от тези проекти е масивен суперкомпютър, наречен „Cortex“, в Остин, Тексас, който се изгражда с над 100 000 чипа Nvidia H100 и H200.

Tesla също така си осигурява бъдещите доставки на чипове чрез високопрофилни партньорства. Компанията наскоро подписа сделка на стойност 16,5 милиарда долара със Samsung за производството на чипове AI6 (или Hardware 6), като планира да построи нова фабрика в Тексас, предназначена за тяхното производство. Тази сделка следва използването на чипове AI4, произведени от Samsung, в настоящите автомобили и планираното сътрудничество с TSMC за предстоящите AI5 (Hardware 5). Чрез консолидиране на усилията си и разчитане на специализирани партньори, Tesla цели да ускори разработването и внедряването на своята технология за автономно шофиране.