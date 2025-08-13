Ето как Apple ще оправдае по-високата цена на iPhone 17 Pro

Известният източник на информация в китайската социална медийна платформа Weibo, Instant Digital, поддържа по-ранното си твърдение, че предстоящият iPhone 17 Pro ще разполага със значително подобрение на паметта. За първи път от iPhone 12 Pro насам, Apple е готова да се откаже от базовия модел с 128 GB и вместо това да предложи 256 GB като нов стандарт.

Това дългоочаквано увеличение на паметта обаче не е без уловка. Според източника, новият iPhone от входно ниво ще дойде с 50 долара по-висока цена, което ще доведе началната му цена до приблизително 1049 долара в САЩ. Макар това да изглежда като увеличение на цената, ходът може да се разглежда като стратегическа маневра от страна на Apple, за да оправдае по-високата цена, като същевременно предлага на потребителите по-ценен смартфон от висок клас.

Слуховете за iPhone 17 Slim, новодошъл в гамата без пряк предшественик в настоящата серия, представляват ценова загадка. Въпреки това, преобладаващото настроение на пазара предполага, че той може ефективно да замести iPhone 16 Plus, наследявайки подобна цена, което би поставило вероятната му цена на 949 долара. Забележително е, че се очаква стандартният iPhone 17 да бъде единственият модел от серията, който ще запази настоящата си ценова структура, избягвайки прогнозираното увеличение от 50 долара.