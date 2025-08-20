Apple иска да внесе една от най-обичаните функции в своите часовници

Нов доклад, базиран на вътрешен код на Apple за разработчици, предполага, че Apple активно проучва интегрирането на Touch ID в своята гама Apple Watch. Тази функция, ако бъде реализирана, би била значително подобрение на сигурността и удобството на устройството. Кодът специално споменава „AppleMesa“, което е дългогодишното вътрешно кодово име на Apple за технологията за сканиране на пръстови отпечатъци.

Според доклада, тази функция не се очаква да бъде готова за часовниците, които ще бъдат пуснати на пазара тази година. Тя все още е в етап на прототип и експериментиране и вероятно ще дебютира най-рано в Apple Watch Ultra 4 и други модели от 2026 година. Кодът също така намеква за нова архитектура на процесора, идентифицирана като „T8320“, за тези модели от 2026 година, което показва, че на хоризонта се очертава значителен скок в хардуера. Тази потенциална комбинация от Touch ID, нов процесор и слуховете за значително преработване би направила часовниците от 2026 година съществено подобрение.

Що се отнася до мястото, на което ще бъде разположен скенерът за пръстови отпечатъци, в минали слухове и патенти са били споменавани две основни възможности: или вграден в дисплея, или интегриран във физически бутон. Страничният бутон се счита за силен кандидат, тъй като е доказано място за Touch ID на устройства като iPad Air. Въпреки че се носят слухове и за сензор под дисплея, внедряването на страничен бутон би било по-просто и по-надеждно решение. Добавянето на Touch ID би ускорило процеси като отключването на часовника и оторизирането на Apple Pay, намалявайки зависимостта от пароли и правейки устройството по-сигурно, особено за тези, които го използват независимо от своя iPhone.