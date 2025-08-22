Новини
Технологии »
Huawei загатна за новите си смарт часовници

Huawei загатна за новите си смарт часовници

22 Август, 2025 10:50 551 0

  • huawei-
  • смарт часовник-
  • gt

Моделите ще дебютират следващия месец

Huawei загатна за новите си смарт часовници - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Huawei се готви за голямо глобално събитие в Париж на 19 септември, където ще бъде представена новата серия Watch GT 6. Официалното съобщение на компанията включва изображение, показващо два смарт часовника, което съответства на предишните слухове, че гамата ще се състои от стандартен модел и Pro версия, вероятно предлагани в размери 41 мм и 46 мм.

Новите смарт часовници са с очакванията да бъдат с редица значителни подобрения. Изтеклите информации и сертификатите сочат, че акцентът ще бъде върху подобрено проследяване на здравето и фитнеса, с подобрен заден сензор TruSense и нови алгоритми за по-точни данни за здравето, включително сърдечен ритъм и ЕКГ. Слуховете сочат, че Watch GT 6 ще разполага с нова „Sunflower Positioning System“ –петсистемна GNSS за превъзходна точност на локализация и проследяване, която потенциално ще надмине някои от основните си конкуренти.

По отношение на свързаността, Watch GT 6 се очаква да поддържа NearLink, нов протокол за безжична комуникация с малък обхват, който обещава по-високи скорости и по-ниска латентност от Bluetooth. От гледна точка на софтуера, часовниците вероятно ще работят с HarmonyOS 5.1, което ще донесе нови функции и усъвършенстван потребителски интерфейс. Очаква се дизайнът да следва линията на предишните модели, като вариантът Pro вероятно ще разполага с премиум материали като корпус от нанокристална керамика.

Въпреки че официална цена все още не е обявена, в някои региони вече е пусната оферта за отстъпка за абонатите, което подсказва за конкурентна ценова стратегия. Събитието по представянето бележи продължение на настъплението на Huawei на глобалния пазар на смарт часовници, като се надгражда върху успеха на предишните поколения и позиционира новата серия Watch GT 6 като силен конкурент с комбинация от усъвършенствано проследяване на здравето, прецизен GPS и дълъг живот на батерията, което отдавна е отличителна черта на серията GT.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ