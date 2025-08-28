Новини
Tesla разшири обхвата на автономните си таксита

28 Август, 2025 12:05 380 1

Услугата вече достига и до завода на компанията

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В Остин, Тексас, пазарът на роботизирани таксита се превръща в арена на ожесточена конкуренция между Tesla и Waymo. Във вторник Tesla направи важна крачка, като почти удвои обхвата на услугите си до 171 квадратни мили (275 квадратни километра) – площ, която далеч надхвърля настоящия обхват на Waymo от 90 квадратни мили (145 квадратни километра).

Това разширение е най-новото развитие в ожесточената битка за доминиране в Остин. През март Waymo стартира услугата си в Остин с географски ограничена зона от само 37 квадратни мили (60 квадратни километра), докато през юли Tesla навлезе на пазара с частен бета тест, обхващащ само 20 квадратни мили (32 квадратни километра), който бързо разшири до 42 квадратни мили (68 квадратни километра).Два дни по-късно: Waymo отговори, като разшири обхвата на услугата си до 90 квадратни мили (145 квадратни километра).

Сега, през август 2025, Tesla разширява обхвата си до 171 квадратни мили (275 квадратни километра), което включва центъра на Остин, околните предградия и Gigafactory Texas.

Въпреки по-голямата зона на покритие на Tesla, услугата ѝ все още е в частен бета тест, достъпен само с покана, с човешки шофьор за безопасност във всеки автомобил. Това е в контраст с услугата на Waymo, която е отворена за обществеността и работи напълно автономно. Въпреки това, клиентите и на двете услуги изразиха онлайн загриженост относно малкия размер на автомобилния парк, което може да затрудни намирането на свободно превозно средство.


