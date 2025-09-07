Новини
Технологии »
Китай иска да забрани прибиращите се дръжки на автомобилите – съгласни ли сте?

Китай иска да забрани прибиращите се дръжки на автомобилите – съгласни ли сте?

7 Септември, 2025 11:30 480 2

  • китай-
  • европа-
  • дръжки-
  • врати

Трябва ли и Европа да поеме в тази посока?

Китай иска да забрани прибиращите се дръжки на автомобилите – съгласни ли сте? - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Китай обмисля забрана на използването на напълно скрити електрически дръжки на вратите в новите автомобили, което би могло да промени значително дизайна на автомобилите. Слухът, който за първи път беше разпространен от китайското медийно издание Mingjing Pro, сочи, че регулаторните органи подготвят нови задължителни стандарти, за да отговорят на опасенията за безопасността, свързани с тези дръжки.

Основният импулс за потенциалната забрана е поредица от инциденти в Китай, при които електрическите или изскачащи дръжки на вратите не са функционирали, което е затруднило спасителните операции. Забележителен инцидент е фаталното катастрофиране на кросоувър Aito M7, при което първите реагирали спасители са съобщили, че дръжките на вратите не са се отворили, което е затруднило спасяването на пътниците. Критиците твърдят, че макар тези дръжки да предлагат незначителни аеродинамични предимства и елегантен външен вид, тяхната безопасност и надеждност в спешни ситуации са под въпрос. Данните от Китайския индекс за автомобилна безопасност (C-IASI) показват, че автомобилите с електронни дръжки имат значително по-ниска успеваемост при отваряне на вратите при странични сблъсъци в сравнение с автомобилите с механични дръжки.

Ако забраната бъде потвърдена, тя няма да забрани всички видове модерни дръжки за врати. Предложеното регулиране вероятно ще позволи полуизтеглящи се и традиционни дръжки, стига да включват физическо, механично отваряне като резервен вариант. Това ще наложи на много автомобилни производители, както местни, така и международни, да препроектират своите автомобили, за да се съобразят с новите правила, които се очаква да бъдат финализирани скоро и да влязат в сила още през юли 2027 година. Тази стъпка е ясен анонс, че китайските регулаторни органи дават приоритет на безопасността и практичността пред това, което считат за несъществени, чисто естетически тенденции в дизайна.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    4 1 Отговор
    Не е вярно , че "модерно" означава по добро ! Едни красиви дръжки допълват положително дизайна!

    11:37 07.09.2025

  • 2 Пилотът Гошу

    6 0 Отговор
    Вратите трябва да могат да бъдат отваряни веднага механично, това е част от сигурността. Тези глупости с електрическите механизми трябва да престанат.

    11:40 07.09.2025