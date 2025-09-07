Китай иска да забрани прибиращите се дръжки на автомобилите – съгласни ли сте?

Китай обмисля забрана на използването на напълно скрити електрически дръжки на вратите в новите автомобили, което би могло да промени значително дизайна на автомобилите. Слухът, който за първи път беше разпространен от китайското медийно издание Mingjing Pro, сочи, че регулаторните органи подготвят нови задължителни стандарти, за да отговорят на опасенията за безопасността, свързани с тези дръжки.

Основният импулс за потенциалната забрана е поредица от инциденти в Китай, при които електрическите или изскачащи дръжки на вратите не са функционирали, което е затруднило спасителните операции. Забележителен инцидент е фаталното катастрофиране на кросоувър Aito M7, при което първите реагирали спасители са съобщили, че дръжките на вратите не са се отворили, което е затруднило спасяването на пътниците. Критиците твърдят, че макар тези дръжки да предлагат незначителни аеродинамични предимства и елегантен външен вид, тяхната безопасност и надеждност в спешни ситуации са под въпрос. Данните от Китайския индекс за автомобилна безопасност (C-IASI) показват, че автомобилите с електронни дръжки имат значително по-ниска успеваемост при отваряне на вратите при странични сблъсъци в сравнение с автомобилите с механични дръжки.

Ако забраната бъде потвърдена, тя няма да забрани всички видове модерни дръжки за врати. Предложеното регулиране вероятно ще позволи полуизтеглящи се и традиционни дръжки, стига да включват физическо, механично отваряне като резервен вариант. Това ще наложи на много автомобилни производители, както местни, така и международни, да препроектират своите автомобили, за да се съобразят с новите правила, които се очаква да бъдат финализирани скоро и да влязат в сила още през юли 2027 година. Тази стъпка е ясен анонс, че китайските регулаторни органи дават приоритет на безопасността и практичността пред това, което считат за несъществени, чисто естетически тенденции в дизайна.