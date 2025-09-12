Ето колко струват всички нови "айфони" у нас (БГ ЦЕНИ)

Преди по-малко от една седмица Apple представи новото поколение iPhone 17 в стандартна версия,Air версия, както и 17 Pro и 17 Pro Max вариантите. Смартфоните вече са налични за предварителна поръчка, включително и у нас, от където разбираме и тяхната цена.

Стандартният модел iPhone 17 започва от 1859.99 лева за модела с 256GB памет и достига до 2350 лева за 512GB версия. Версията Air пристига с базова цена от 2349.98 лева, преминава през 2849 лева за версията с 256GB и 3349 лева за варианта с 512GB.

При iPhone 17 Pro цените започват от 2549 лева за 256GB и 3040 лева за 512GB. Тези които търсят повече пространство може да се насочат към 1TB за 3529.99 лева. Върховият Pro Max се предлага най-малко с 256GB и цена от 2849.99 лева, преминава през 512GB за 3340 лева, както и 1TB за 3829.99 лева и 4810 лева за варианта с 2TB.