Ето колко струват всички нови "айфони" у нас (БГ ЦЕНИ)

12 Септември, 2025 18:15 1 323 12

  • apple-
  • iphone-
  • iphone 17 pro-
  • 17 pro max-
  • air

Смартфоните вече са налични за предварителна поръчка

Ето колко струват всички нови "айфони" у нас (БГ ЦЕНИ) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Преди по-малко от една седмица Apple представи новото поколение iPhone 17 в стандартна версия,Air версия, както и 17 Pro и 17 Pro Max вариантите. Смартфоните вече са налични за предварителна поръчка, включително и у нас, от където разбираме и тяхната цена.

Стандартният модел iPhone 17 започва от 1859.99 лева за модела с 256GB памет и достига до 2350 лева за 512GB версия. Версията Air пристига с базова цена от 2349.98 лева, преминава през 2849 лева за версията с 256GB и 3349 лева за варианта с 512GB.

При iPhone 17 Pro цените започват от 2549 лева за 256GB и 3040 лева за 512GB. Тези които търсят повече пространство може да се насочат към 1TB за 3529.99 лева. Върховият Pro Max се предлага най-малко с 256GB и цена от 2849.99 лева, преминава през 512GB за 3340 лева, както и 1TB за 3829.99 лева и 4810 лева за варианта с 2TB.


  • 1 Ко речи?

    17 3 Отговор
    Местим... Да му мислят робите на марки и снобарите...

    18:20 12.09.2025

  • 2 Сталин

    8 3 Отговор
    Чи то направо трябва да си взема ипотека за тоя телефон,мирси,то само жендъри имат такъв телефон

    18:25 12.09.2025

  • 3 Мими

    10 0 Отговор
    Защо толкова евтино бе Епъл? Трябваше да почнете поне от 6000 лева и да за завършите за върховия модел на 12266, 21 лв. Така няма да си подценявате стоката.

    18:26 12.09.2025

  • 4 Станчо

    7 0 Отговор
    Стив Джобс реве с пълно гърло от мъка, като гледа как най-новите телефони на Епъл се продават на безценица.

    18:30 12.09.2025

  • 5 Перо

    8 0 Отговор
    Както винаги 100% увеличение от американските цени!

    18:40 12.09.2025

  • 6 Перо

    5 0 Отговор
    П.С. За заплати в NY и БГ да не говорим, при такава надценка!

    18:43 12.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Доходоносен ли е?

    1 0 Отговор
    Щото, ако тегля кредит, ще трябва и да го връщам. Или да си купя първо биткойни на кредит :)

    18:47 12.09.2025

  • 9 Не ми е безразлично!

    1 0 Отговор
    А, защо ФАКТИ не пише как УНСС са ги сбарали по бели гащи, за това, че от години приемат студенти над квотата, дадена им от държавата за прием на студенти по държавната поръчка? За незнаещите, да кажа, че таксата на такива студенти не може да бъде по-висока от две трети от средствата за издръжка на обучението. Т.е. 66,6 % сме надплащали ние, от нашите данъци. А таксите са от 600 лв. нагоре. Предполагам, че можете да ги видите на сайта им.

    18:48 12.09.2025

  • 10 Смешки

    9 1 Отговор
    Айфон на цената на: андроид телефон+лаптоп+телевизор, при това не най-евтините.
    Купувай дорде ти дойде акъла.

    18:49 12.09.2025

  • 11 Цеко

    1 0 Отговор
    За тия пари е60 (сериозен съм)

    19:14 12.09.2025

  • 12 Яшар

    1 0 Отговор
    Докато има абдали ще има и и пхоне

    19:17 12.09.2025