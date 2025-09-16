За петия вот на недоверие… Проф. Николай Радулов пред ФАКТИ (ВИДЕО)

Всеки, който следи политическата обстановка, знае, че ние – от партия МЕЧ, имахме намерение да се внесем вот на недоверие и го направихме. И той е свързан с несправянето на правителството с обществения ред и сигурност и за завладяната държава, главно свързана с правосъдието. Двете неща в дебата ще бъдат свързани – когато няма ред и сигурност, трябва да се занимава правосъдието. Когато правосъдието пък си има неверни решения, несправедливи решенията, следва обществена реакция. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ проф. Николай Радулов, депутат от партия МЕЧ.
Попитан за поправките в Закона за НСО и може ли да се лиши администрацията на президента от коли и охрана, проф. Радулов каза: „Калин Стоянов говори по темата за НСО, защото самият Пеевски не обича много да говори и да излиза на трибуната. Иначе целта е, че през това, което се случва, да се гони идеята, че един бивш министър изглежда по авторитетно, когато говори. Не знам обаче каква тежест имат и дали думите на Калин Стоянов правят впечатление на хората, когато говори за НСО .“
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #7, #8
15:14 16.09.2025
2 Тъпото руско говедо
Все някога ще дойде време и ще влезнат в затвора, просто ни трябват закони, актуални на времието в което живеем.
15:21 16.09.2025
3 оня с коня
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ще обсаждате докато си изядете безплатния Сандвич и си изпиете шишенцето минерална вода,след което ще си идете поживо-поздраво.Дремем му на Розовите прашки на Правителството за вашата "Обсада"!
15:22 16.09.2025
4 Жоро
15:24 16.09.2025
5 Боруна Лом
15:29 16.09.2025
6 Реалист
15:30 16.09.2025
9 руският боклук Путин
15:38 16.09.2025
10 ЕДГАР КЕЙСИ
16:10 16.09.2025
11 Сбъркали сте Вота !
Трябваше да е За Беззаконие !
Няма една наредба !
Която да не противоречи на Постановеното от Закона !
И Конституцията на Република България !
Дори регламентите от самите Закони Противоречат на Основните цели на самите закони !
Както и на Разпоредбите на Други Закони !
ПИШМАН НАРОДНО СЪБРАНИЕ !
ПИШМАН ЮРИСТИ !
Никое от тези образования !
Не си струва хартията на която са написани Дипломите им !
Но От Овче Стадо !
Толкова !
16:22 16.09.2025