За петия вот на недоверие… Проф. Николай Радулов пред ФАКТИ (ВИДЕО)

За петия вот на недоверие… Проф. Николай Радулов пред ФАКТИ (ВИДЕО)

16 Септември, 2025 15:12

Не знам каква тежест имат и дали думите на Калин Стоянов правят впечатление на хората, когато говори за НСО, казва гостът

За петия вот на недоверие… Проф. Николай Радулов пред ФАКТИ (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Всеки, който следи политическата обстановка, знае, че ние – от партия МЕЧ, имахме намерение да се внесем вот на недоверие и го направихме. И той е свързан с несправянето на правителството с обществения ред и сигурност и за завладяната държава, главно свързана с правосъдието. Двете неща в дебата ще бъдат свързани – когато няма ред и сигурност, трябва да се занимава правосъдието. Когато правосъдието пък си има неверни решения, несправедливи решенията, следва обществена реакция. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ проф. Николай Радулов, депутат от партия МЕЧ.

Попитан за поправките в Закона за НСО и може ли да се лиши администрацията на президента от коли и охрана, проф. Радулов каза: „Калин Стоянов говори по темата за НСО, защото самият Пеевски не обича много да говори и да излиза на трибуната. Иначе целта е, че през това, което се случва, да се гони идеята, че един бивш министър изглежда по авторитетно, когато говори. Не знам обаче каква тежест имат и дали думите на Калин Стоянов правят впечатление на хората, когато говори за НСО .“

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 5 Отговор
    В четвъртък на Вота обсада на парламента докато подадат оставка.

    Коментиран от #3, #7, #8

    15:14 16.09.2025

  • 2 Тъпото руско говедо

    7 10 Отговор
    Русофилските боклуци са навсякъде, руската партия "Меч" е една от руските партии в българския парламент, познайте дали мислят доброто на България, дали не слушат Кремъл, какво им казва, дали този който им плаща (Путин) не поръчва музиката, която изпълняват в Българския Парламент.???
    Все някога ще дойде време и ще влезнат в затвора, просто ни трябват закони, актуални на времието в което живеем.

    15:21 16.09.2025

  • 3 оня с коня

    9 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ще обсаждате докато си изядете безплатния Сандвич и си изпиете шишенцето минерална вода,след което ще си идете поживо-поздраво.Дремем му на Розовите прашки на Правителството за вашата "Обсада"!

    15:22 16.09.2025

  • 4 Жоро

    5 5 Отговор
    Фашистите не сдават власта без бой

    15:24 16.09.2025

  • 5 Боруна Лом

    2 1 Отговор
    неща. Стъни. Цииии! Всички сте. Сървулиии

    15:29 16.09.2025

  • 6 Реалист

    6 2 Отговор
    Про руските партийки, които Фатмака вкарва чрез машините на Мадуро нямат никакъв шанс...

    15:30 16.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 руският боклук Путин

    6 2 Отговор
    Това е стар комунист, този без да се замисля би продал България, за да се хареса на Русия и Путин.

    15:38 16.09.2025

  • 10 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 1 Отговор
    ПРОФАНА НИКИТА РАДУЛОВ Е ОТ ..................... СТАРАТА ШКОЛА ДС ПРЕДАТЕЛИ (ШПИОНИ) НА КГБ .................. ФАКТ !

    16:10 16.09.2025

  • 11 Сбъркали сте Вота !

    1 1 Отговор
    Сбъркали сте Вота !

    Трябваше да е За Беззаконие !

    Няма една наредба !

    Която да не противоречи на Постановеното от Закона !

    И Конституцията на Република България !

    Дори регламентите от самите Закони Противоречат на Основните цели на самите закони !

    Както и на Разпоредбите на Други Закони !

    ПИШМАН НАРОДНО СЪБРАНИЕ !

    ПИШМАН ЮРИСТИ !

    Никое от тези образования !

    Не си струва хартията на която са написани Дипломите им !

    Но От Овче Стадо !

    Толкова !

    16:22 16.09.2025

