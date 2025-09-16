Огнян Дъскарев пред ФАКТИ: Чарли Кърк беше заплаха за американската левица и нейните медии (ВИДЕО)

Новини
16 Септември, 2025 15:31 977 11

Несъмнено убийството му е политическо, казва гостът

Несъмнено убийството в САЩ на Чарли Кърк е политическо. Това е темата в САЩ, в социалните мрежи, сред обществото, защото всичките умуват как е могло това да се случи. Всички сега жалят, колко лошо е това, как съпругата му остава с две деца, съжаляват. Но политическото насилие в САЩ е факт, въпреки че много хора предупреждават за тази опасност. Основното, което си струва и е важно да се каже, е това, че убийството на Кърк е политическо. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Огнян Дъскарев.

„Кърк беше консервативен християни и поддръжник на Доналд Тръмп. Чарли Кърк беше човекът, който създаде една огромна организация - още преди десетина години, и така мобилизира и организира една много голяма част от американската младеж, за да ги направи консерватори. Чарли Кърк има голяма заслуга при избора на втория мандат на Тръмп. Кърк не получи пост от Тръмп, който да е държавен, и някак не беше много известен извън САЩ. В Щатите обаче той бе изключително популярен. Чарли Кърк беше заплаха за американската левица и нейните медии“, добави гостът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Реалностите

    13 2 Отговор
    И розовите понита го убиха "демократично"!

    15:36 16.09.2025

  • 2 Гец

    14 2 Отговор
    Мазните пед...сти и у нас ликуват

    15:42 16.09.2025

  • 3 Сатана Z

    8 3 Отговор
    Приживе Чарли Кърк откровено се гавреше с американската колежанска жълтопаветна измет и цветножопите от малцинствата надъхана в соросоидната образователна 32 полова система.Те затова го свинаха,щото беше като Прометей в загиналото от либерастия американско общество.

    15:55 16.09.2025

  • 4 Хмм

    2 4 Отговор
    хайде още един дето се радва, че са убивани защото са християни и консерватори и децата му и жена му трябва да се радват, че са го убили, този е опасен, потенциален убиец

    15:55 16.09.2025

  • 5 БГ ПУЯК

    4 1 Отговор
    Странно как този път пернатите не употребяват изрази, като крайно десен по адрес на Кърк. Ако той е крайно десен, какви са онези, които си позволяват да стрелят по президенти и обществени фигури защото не харесват мнението им?!

    15:59 16.09.2025

  • 6 миме

    4 0 Отговор
    на запад няма левица на запад има само либерастия

    15:59 16.09.2025

  • 7 Простак

    3 0 Отговор
    абе американските леви като нашите леви ли са или и те са демокрадци? Не можем да се ориентирам. У нас се не пише. само Дъскаров сиги знае

    16:05 16.09.2025

  • 8 Читател

    4 3 Отговор
    „Тръмп знае истината за Зеленски. Той е марионетка на ЦРУ, която доведе собствения си народ до ненужно клане“, Чарли Къркм

    16:14 16.09.2025

  • 9 Търновец

    3 1 Отговор
    Чарли Кърк беше личният комсомолец на Бай Дончо и неговото убийство не е политическо а аматьорски адт на един младеж намиращ се под влияние на интернет. Ако в САЩ имаше строг контрол над оръжията това убийство нямаше да се случи. Тъкмо още преди около 20 години либерални демократи настояваха пред Либертарианец Буш за нови закони за контрол над оръжията. А Бай Дончо и през първия мандат и сега не прави нищо. Убийството засенчва големия скандал с изнасилените млади Американки.

    Коментиран от #10

    16:14 16.09.2025

  • 10 Наблюдател

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Търновец":

    Напълно си прав.
    Интересен детайл - семейството на заподозрения са регистрирани републиканци. Всъщност бащата го издава.
    А когато наскоро убиха демократ (сенаторка в местен парламент) и съпруга и, убийството беше извършено от десни радикали (като Кърк) - Дончо не искаше смъртна присъда.
    Целта е ясна - да се покрият досиета на Епщайн. В които Дончо присъства.

    16:34 16.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

