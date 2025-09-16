Огнян Дъскарев пред ФАКТИ: Чарли Кърк беше заплаха за американската левица и нейните медии (ВИДЕО)

Несъмнено убийството в САЩ на Чарли Кърк е политическо. Това е темата в САЩ, в социалните мрежи, сред обществото, защото всичките умуват как е могло това да се случи. Всички сега жалят, колко лошо е това, как съпругата му остава с две деца, съжаляват. Но политическото насилие в САЩ е факт, въпреки че много хора предупреждават за тази опасност. Основното, което си струва и е важно да се каже, е това, че убийството на Кърк е политическо. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Огнян Дъскарев.



„Кърк беше консервативен християни и поддръжник на Доналд Тръмп. Чарли Кърк беше човекът, който създаде една огромна организация - още преди десетина години, и така мобилизира и организира една много голяма част от американската младеж, за да ги направи консерватори. Чарли Кърк има голяма заслуга при избора на втория мандат на Тръмп. Кърк не получи пост от Тръмп, който да е държавен, и някак не беше много известен извън САЩ. В Щатите обаче той бе изключително популярен. Чарли Кърк беше заплаха за американската левица и нейните медии“, добави гостът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.