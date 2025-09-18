Проф. Велислав Минеков пред ФАКТИ: Пеевски има достатъчно смелост, за да държи Борисов като домашен любимец (ВИДЕО)

Това е неговото съзнание на Пеевски, това е неговият интелект. Все пак нивото на неговия интелект не се отличава особено от интелекта на Бойко Борисов – неговият прислужник. Мисля, че Пеевски има достатъчно смелост в себе си, за да държи Борисов като един домашен любимец - гали го по главата, нищо повече. Но това, което се случи сутринта, е потресаващо. Всичките тези цинични слова, които чухме. Аз се чудя как какво прави Пеевски в Народно събрание, кой гласува за този човек. Харесват ли неговия вид. С тази глава ми е достатъчно да направя оценка, с неговото цялостно поведение. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ проф. Велислав Минеков, бивш министър на културата.



„Това е експлозия на глупостта. Това е последното дъно. Винаги сме стигнали дъното, но сега пробихме Земята. Това, което се случва с това правителство, е непоносимо и то много. И днес е интересно поведението на беквокалите на ГЕРБ – говоря за ИТН. И една социоложка – Коларова май се казва, която е зле прикрит герберски агент, каза, че протестите през 2020 година са били поведени от партията на Славчо, а като председател на протестите бил президентът. Това са страшни глупости. Това е лъжа. На протестите идваше имаше само Балабанов с камера, но в ролята на журналист - нищо повече“, добави гостът.



