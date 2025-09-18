Новини
Проф. Велислав Минеков пред ФАКТИ: Пеевски има достатъчно смелост, за да държи Борисов като домашен любимец (ВИДЕО)

18 Септември, 2025 14:27

  • велислав минеков-
  • пеевски-
  • борисов-
  • герб-
  • итн

Аз се чудя какво прави Пеевски в Народно събрание, кой гласува за този човек, пита гостът

Проф. Велислав Минеков пред ФАКТИ: Пеевски има достатъчно смелост, за да държи Борисов като домашен любимец (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Това е неговото съзнание на Пеевски, това е неговият интелект. Все пак нивото на неговия интелект не се отличава особено от интелекта на Бойко Борисов – неговият прислужник. Мисля, че Пеевски има достатъчно смелост в себе си, за да държи Борисов като един домашен любимец - гали го по главата, нищо повече. Но това, което се случи сутринта, е потресаващо. Всичките тези цинични слова, които чухме. Аз се чудя как какво прави Пеевски в Народно събрание, кой гласува за този човек. Харесват ли неговия вид. С тази глава ми е достатъчно да направя оценка, с неговото цялостно поведение. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ проф. Велислав Минеков, бивш министър на културата.

„Това е експлозия на глупостта. Това е последното дъно. Винаги сме стигнали дъното, но сега пробихме Земята. Това, което се случва с това правителство, е непоносимо и то много. И днес е интересно поведението на беквокалите на ГЕРБ – говоря за ИТН. И една социоложка – Коларова май се казва, която е зле прикрит герберски агент, каза, че протестите през 2020 година са били поведени от партията на Славчо, а като председател на протестите бил президентът. Това са страшни глупости. Това е лъжа. На протестите идваше имаше само Балабанов с камера, но в ролята на журналист - нищо повече“, добави гостът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 24 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    8 5 Отговор
    СИТЕ СТЕ МАСКАРИ!

    14:36 18.09.2025

  • 2 Б. Б. от Б

    15 2 Отговор
    Бау бау, народа не ме обича, и господаря ми не обича, а аз съм егати пича. Бау бау.

    14:36 18.09.2025

  • 3 ООрана държава

    1 4 Отговор
    И да се обличат с еднакви пеньоари

    14:42 18.09.2025

  • 4 Петя

    9 11 Отговор
    "професор"???? Професура купена от тати на нефелния носач на ковчези.

    14:44 18.09.2025

  • 5 Мнение

    5 7 Отговор
    Г-н Пеевски ще се оправи с предателя, трафиканта и руски агент Методиев Борисов, както го направи с предателя, трафикант и руски агент - Доганов

    14:48 18.09.2025

  • 6 смях

    6 14 Отговор
    То пък ти, Минеков, пращиш от интелект, та обсъждаш други хора.Да замеряш сгради с яйца и риба и да мъкнеш ковчези е много интелигентно занимание.

    Коментиран от #8, #9

    14:52 18.09.2025

  • 7 12340

    0 0 Отговор
    Минеков! :)

    14:52 18.09.2025

  • 8 Стефан

    13 7 Отговор

    До коментар #6 от "смях":

    Ами прав е Минков не знам защо го плюеш?

    14:56 18.09.2025

  • 9 голем дебил

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "смях":

    Баш коментара на статията!Евалата пич!

    Коментиран от #13

    14:56 18.09.2025

  • 10 миме

    5 4 Отговор
    егати и културата щом тоя и е бил министър

    15:02 18.09.2025

  • 11 Анонимен

    3 4 Отговор
    Щом и този отровител тук излезе да защитава шарлатаните работата и е спукана

    15:09 18.09.2025

  • 12 Кит

    3 5 Отговор
    Двадесетина минути монументално клатене на въздух от страна на червеното мегаломанско изделие.
    По-слаб събеседник на стрината в студиото не помня....
    Жалка картина.

    15:13 18.09.2025

  • 13 Смях ама голям

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "голем дебил":

    Абе вие с тоя номер 6 "смях" защо имате един и същи айпи адрес ?

    15:47 18.09.2025

  • 14 ЧОЧО

    0 0 Отговор
    А вие като бесихте на бесилото,по добри ли бяхте от Пеевски!

    15:50 18.09.2025

