Кузман Илиев пред ФАКТИ: Ставаме свидетели на пълзяща диктатура (ВИДЕО)

18 Септември, 2025 15:02 1 827 36

  • кузман-
  • илиев-
  • пеевски-
  • протест-
  • демокрация-
  • президент-
  • права

Ние виждаме как в поредица от кабинети просто убиваме демокрацията, казва гостът

Кузман Илиев пред ФАКТИ: Ставаме свидетели на пълзяща диктатура (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Съболезнования към полицая, който загуби живота си днес, когато охраняваше протеста на ПП -ДБ пред парламента. (б.р.- протестът на ПП -ДБ блокира входовете към гаражите на парламента, а така Пеевски трябваше да влезе пеша в сградата. По време на работа на полицая му е прилошало, защото е получил сърдечен арест, а по-късно почина) Когато има обществено напрежение няма как това да не се политизира. Българските политици освен да създават напрежение и да настройват хората, друго не правят. Те само разделят. Днес всички в българската политика са се настроили негативно. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ икономистът Кузман Илиев от ПП „България може“.

„Но има и една по-голяма картина. От блокадата на ПП-ДБ днес видяхме господин Пеевски да ходи по улицата. Ние не вярвахме, че това е възможно. Представата на хората беше, че той прелита, че минава през стени. И сега имаме една голяма драма за нас - в България. Днес ставаме свидетели на пълзяща диктатура и отнемането на правомощия на президента по отношение на разделението на властите, по отношение на сигурността, по отношение на това той да бъде някаква последна спирачка, която да не дава твърде много власт на изпълнителната власт. Ние виждаме как в поредица от кабинети просто убиваме демокрацията. От президента бяха иззети служебната кабинети, а това бе дадено практически на управляващите партии, които са се сраснали. Това беше невероятна грешка на ПП-ДБ. Така те показаха, че с нищо не са по-различни от тези, които гониха и гонят. Днес президентът няма контрол за много важни назначения, които да пречат на това тоталитарният режим да завладее България. С това да се отнемат права на президента вече няма да има контрол върху изпълнителната власт. Всеки, който има мнозинство, може да си прави закони каквито си иска - независимо от духа на правото. Това вече е голям проблем“, добави гостът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 27 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 няма държава

    42 3 Отговор
    От 17 г. , държавата е превзета от мафията , и урсулите се прегръщат с капотата , и се правят ,че всичко е ОК . в очината !!

    Коментиран от #3

    15:05 18.09.2025

  • 2 Жоро

    40 4 Отговор
    Диктатурата е факт. Полицейските заплати са най увеличавани. Защото пазят диктатурата от народа!

    Коментиран от #16

    15:09 18.09.2025

  • 3 Е нали...

    24 2 Отговор

    До коментар #1 от "няма държава":

    ... трябваше да цъфтим при демокрацията. Сега пак отиваме към диктатура!!!

    15:10 18.09.2025

  • 4 Сатана Z

    27 8 Отговор
    На 1 януари българете ще осъмнат с празни джобове и банкови сметки затова режимът се готви още от сега как да потуши народното недоволство от светлото му бъдеще в € Zоната.

    15:10 18.09.2025

  • 5 Програмиста

    23 1 Отговор
    По скоро ГРУХТЯЩА

    15:10 18.09.2025

  • 6 Еврозоната

    25 4 Отговор
    Злото никога не идва само и трябва да се вижда от далеч. Когато Възраждане искаха референдум за запазване на лева почти никой не ги подкрепи. Диктатурата почна още тогава дори по рано от ковитдеветнайсе .

    15:15 18.09.2025

  • 7 Българин

    22 9 Отговор
    Абе въобще има ли един българин, дето иска скапаната ви "димукрация"?!? Хора искат нормално управление и ясни правила! Диктатурата се е доказала като най-доброто за България. По времето на Бай Тошо бяхме към Русия и всичко беше наред! Хората бяха богата и живеехме спокойно и в охолство! Сегашното поколение дори не може да си представи!

    15:16 18.09.2025

  • 8 Точна статия

    7 2 Отговор
    Лидера на "Възраждане" призова днес симпатизантите на ПП/ДБ които обградиха парламента да не протестират с песни и танци а дружно всички да щурмуват министерски съвет. Така както каза Костадинов доказва че не е проект на ГЕРБ и ДПС.

    Коментиран от #23

    15:17 18.09.2025

  • 9 Българското Законодателство !

    16 1 Отговор
    Българското Законодателство !

    Одавна е Ос- ! Ра ! Но-!

    Вички нормативни актове !

    Противоречат !

    На постановеното от Закона !

    И Конституцията !

    На Тази Страна !

    Кой ?

    И Защо ?

    Мълчи !

    По Тези !

    Въпроси ?

    Къде е !

    Президента?

    Омбудсмана ?

    Прокуратурата ?

    Съдебната Власт !

    Къде са ?

    Депутатите !

    От Опозицията ?

    Къде е Висшия Адвокатски Съвет ?

    Кой да сезира ?

    Конституционния Съд !

    За Това Варварско Отношение !

    На Народното събрание !

    и Министерския Съвет !

    Коментиран от #11, #14

    15:18 18.09.2025

  • 10 604

    8 2 Отговор
    Тя явно нивгъш не е свършвола от 1923 до сега!

    15:19 18.09.2025

  • 11 604

    11 0 Отговор

    До коментар #9 от "Българското Законодателство !":

    То ВАС е с изедницити въ...и не саму..мутриту улигарси съ напъзърили ...веки съ битон.

    15:21 18.09.2025

  • 12 Прокуратурата

    3 1 Отговор
    Кво уше в наказателния кодекс

    15:22 18.09.2025

  • 13 кокорчо

    6 20 Отговор
    не се отнемат от президента а от радев тия работи.радев сам си постла така . нали той докара шарлатаните и застоя е видим? колко шантави неща направи ...боташ . крим руски .....а тия кабинети и партии негови....но и мнозинството се възползва веднага от това....

    15:23 18.09.2025

  • 14 В либералната демокрация законите

    16 0 Отговор

    До коментар #9 от "Българското Законодателство !":

    Противоречат на морала и етиката. Сега ли го разбрахте това.

    15:23 18.09.2025

  • 15 Ддд

    3 14 Отговор
    Кузмане, откакто реши да се правиш на патриот, и ти рязко започна да дрънкаш простотии!

    Коментиран от #34

    15:26 18.09.2025

  • 16 Преди биеха безплатно

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Жоро":

    Имат си хора за черната работа.

    15:29 18.09.2025

  • 17 358

    0 3 Отговор
    Нещастник

    15:30 18.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Че ние тук поне от 2 години

    6 0 Отговор
    Го пишем бре ! България е в състояние на атлантическо нацистка, атлантическа парламентарна диктатура Атлантизма може да съществува
    Единствено и само в недемократична среда, без референдуми, с фалшифицирани избори, корумпирани политолози, без аргументация и в режим на цензура и парламентарна атлантическа диктатура! Управляван от рядко крадливи, продажни, корумпирани и най-важното рядко глупави хора, Това е истината. За съжаление от нацисти, ционисти и атлантици друго не може да се очаква. Това е положението хора Ако не ви харесва Нацистка Атлантическа Лудост го заявете ясно и се борете с нея. Иначе страдайте и си мълчете. Продължавайте да гласувате за млади и неграмотни атлантически нацисти и се радвайте после на парламентарната им нацистка диктатура. Непряката демокрация е форма на ДИКТАТУРА ! Разберете го хора. !!!! Непряката демокрация е ПАРЛАМЕНТАРНА ДИКТАТУРА !!!

    Коментиран от #26, #27

    15:40 18.09.2025

  • 23 Ами тогава

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Точна статия":

    да даде пример Костадинов и пръв да щурмува министерски съвет.

    15:42 18.09.2025

  • 24 Само 15 човека от ППДБ

    4 0 Отговор
    Гласуваха против. Това ми направи впечатление. Останалите не гласуваха и така на практика подкрепиха закона срещу президента. Разликата беше няколко гласа. Закона нямаше да мине ако всички от ППДБ бяха против. Но те са разединени а в същото време се регистрират. Двулични са.

    15:43 18.09.2025

  • 25 Че ние тук поне от 2 години

    2 1 Отговор
    Го пишем бре ! ...... с факти и аргументи ....Кузман Илиев нещо ново ли е открил ? Просто човека е имал достойнството да го признае и заяви

    15:44 18.09.2025

  • 26 Странно защо

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Че ние тук поне от 2 години":

    Пълният текст автоматично се изстрива. Вероятно заради цитата на Йордан Цонев който е 1 към 1 ...

    15:47 18.09.2025

  • 27 Този пост, в пълният му текст

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Че ние тук поне от 2 години":

    Има над 2,2 милиона (+) в мрежата но на всякъде се цензурира. Написан е от инвалид от Бургас с 99% инвалидност и с гласов модулатор. ....

    15:51 18.09.2025

  • 28 Точно така е

    3 0 Отговор
    Ставаме свидетели на пълзяща диктатура.

    15:57 18.09.2025

  • 29 АНТИ-КОМУНИ$Т

    2 0 Отговор
    ГОЛЯМАТА ГР€ШКА НА разбойкУ(А Г€ НТ БУДАла) € ,Ч€ Н€ ПР€ДИЗВИКА СМЯНА НА ТАЗИ ПАГУБНА-КОМУНИ$ТИЧ€$КА КОН$ТИТУЦИЯ, И Н€ НАПРАВИ НИЩО ДА СТАНЕМ ПРЕЗИДЕНТСКА -РЕПУБЛИКА!
    ЗА ДА ИМА СИЛНА ,СТАБИЛНА ЦЕНТРАЛНА ВЛАСТ, ДА СЕ ЗНАЕ КОЙ ПИ€ И КОЙ ПЛАЩА!
    МОЖЕ БИ ГР€ШКАТА € $ЪЗНАТ€ЛНА, разбойкУ И$КА Р€Д В ХАУ$А(МУТР€Н$КА "държава"),
    А Н€ ДА € НОВИЯТ ТАТО-ЗАКРИЛНИК НА ДЪРЖАВАТА И НАРОДА!?!
    P.S.
    ЩЕ СТРАДАМЕ ОЩЕ , ДОКАТО ВОЮВАТ КР€АТУРИТ€ НА БКП и КД$ (разбойкУ(Г€РБ), шиши(НН), доган(АП$), ШТИРЛИЦ- П€Д€рад€Ф И ПАРТИЙНИТ€ мижи турки)!

    15:57 18.09.2025

  • 30 АНТИ-КОМУНИ$Т

    2 0 Отговор
    ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
    Ч€РВ€НИТ€ К о п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
    ОСТАВКА! ОСТАВКА! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
    81г. Ч€РВ€НИ Ф А Т М А Ц И СТИГАТ! СТИГАТ!

    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ!
    ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!

    15:58 18.09.2025

  • 31 Текста на инвалида продължава :

    1 0 Отговор
    . Непряката демокрация е форма на ДИКТАТУРА ! Разберете го хора. !!!! Непряката демокрация е ПАРЛАМЕНТАРНА ДИКТАТУРА !!! Спомнете си какво каза Йордан Цонев: ТЕ(народа) имат единственото право да избират НАС и точка. От там на татък никакви права нямат. НИЕ ще правим каквото си решим и сметнем че ни е изгодно и за това за което ни е платено ...и точно същото виждаме и сега от тези самозабравили се боклуци... А вие това ли желаете да ви питам? Брутална атлантическо нацистка парламентарна диктатура дошла с измама на власт и обслужвана естествено от подобни политикани, пишман "експерти" и политически изроооди . ПОЗОР....

    16:00 18.09.2025

  • 32 Добролюбов

    2 1 Отговор
    А твоя патрон Радев каква диктатура
    иска да провежда,прибягваща ли.Ами май
    няма вече време и бърза и нервничи.
    Кузманчо,откъде те изкопаха и тебе бе"топ"
    икономистенина.

    16:01 18.09.2025

  • 33 Кузман Илиев

    1 1 Отговор
    Цитира Марин Петров. Може и да е случайно но все пак е 3 години след него

    16:04 18.09.2025

  • 34 кокорчо

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ддд":

    не е патриот а русофил.

    16:07 18.09.2025

  • 35 Задължителното самотаксуване

    0 0 Отговор
    Въведено от големи западни вериги е също част от пълзящата диктатура и цифровото робство. Първо щеше да е доброволно. После частично и накрая задължително.

    16:08 18.09.2025

  • 36 Няма значение

    0 1 Отговор
    Кого цитира Кузман Илиев. Важното е че е прав !

    16:08 18.09.2025

