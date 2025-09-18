Кузман Илиев пред ФАКТИ: Ставаме свидетели на пълзяща диктатура (ВИДЕО)

Съболезнования към полицая, който загуби живота си днес, когато охраняваше протеста на ПП -ДБ пред парламента. (б.р.- протестът на ПП -ДБ блокира входовете към гаражите на парламента, а така Пеевски трябваше да влезе пеша в сградата. По време на работа на полицая му е прилошало, защото е получил сърдечен арест, а по-късно почина) Когато има обществено напрежение няма как това да не се политизира. Българските политици освен да създават напрежение и да настройват хората, друго не правят. Те само разделят. Днес всички в българската политика са се настроили негативно. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ икономистът Кузман Илиев от ПП „България може“.
„Но има и една по-голяма картина. От блокадата на ПП-ДБ днес видяхме господин Пеевски да ходи по улицата. Ние не вярвахме, че това е възможно. Представата на хората беше, че той прелита, че минава през стени. И сега имаме една голяма драма за нас - в България. Днес ставаме свидетели на пълзяща диктатура и отнемането на правомощия на президента по отношение на разделението на властите, по отношение на сигурността, по отношение на това той да бъде някаква последна спирачка, която да не дава твърде много власт на изпълнителната власт. Ние виждаме как в поредица от кабинети просто убиваме демокрацията. От президента бяха иззети служебната кабинети, а това бе дадено практически на управляващите партии, които са се сраснали. Това беше невероятна грешка на ПП-ДБ. Така те показаха, че с нищо не са по-различни от тези, които гониха и гонят. Днес президентът няма контрол за много важни назначения, които да пречат на това тоталитарният режим да завладее България. С това да се отнемат права на президента вече няма да има контрол върху изпълнителната власт. Всеки, който има мнозинство, може да си прави закони каквито си иска - независимо от духа на правото. Това вече е голям проблем“, добави гостът.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 няма държава
Коментиран от #3
15:05 18.09.2025
2 Жоро
Коментиран от #16
15:09 18.09.2025
3 Е нали...
До коментар #1 от "няма държава":... трябваше да цъфтим при демокрацията. Сега пак отиваме към диктатура!!!
15:10 18.09.2025
4 Сатана Z
15:10 18.09.2025
5 Програмиста
15:10 18.09.2025
6 Еврозоната
15:15 18.09.2025
7 Българин
15:16 18.09.2025
8 Точна статия
Коментиран от #23
15:17 18.09.2025
9 Българското Законодателство !
Одавна е Ос- ! Ра ! Но-!
Вички нормативни актове !
Противоречат !
На постановеното от Закона !
И Конституцията !
На Тази Страна !
Кой ?
И Защо ?
Мълчи !
По Тези !
Въпроси ?
Къде е !
Президента?
Омбудсмана ?
Прокуратурата ?
Съдебната Власт !
Къде са ?
Депутатите !
От Опозицията ?
Къде е Висшия Адвокатски Съвет ?
Кой да сезира ?
Конституционния Съд !
За Това Варварско Отношение !
На Народното събрание !
и Министерския Съвет !
Коментиран от #11, #14
15:18 18.09.2025
10 604
15:19 18.09.2025
11 604
До коментар #9 от "Българското Законодателство !":То ВАС е с изедницити въ...и не саму..мутриту улигарси съ напъзърили ...веки съ битон.
15:21 18.09.2025
12 Прокуратурата
15:22 18.09.2025
13 кокорчо
15:23 18.09.2025
14 В либералната демокрация законите
До коментар #9 от "Българското Законодателство !":Противоречат на морала и етиката. Сега ли го разбрахте това.
15:23 18.09.2025
15 Ддд
Коментиран от #34
15:26 18.09.2025
16 Преди биеха безплатно
До коментар #2 от "Жоро":Имат си хора за черната работа.
15:29 18.09.2025
17 358
15:30 18.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Че ние тук поне от 2 години
Единствено и само в недемократична среда, без референдуми, с фалшифицирани избори, корумпирани политолози, без аргументация и в режим на цензура и парламентарна атлантическа диктатура! Управляван от рядко крадливи, продажни, корумпирани и най-важното рядко глупави хора, Това е истината. За съжаление от нацисти, ционисти и атлантици друго не може да се очаква. Това е положението хора Ако не ви харесва Нацистка Атлантическа Лудост го заявете ясно и се борете с нея. Иначе страдайте и си мълчете. Продължавайте да гласувате за млади и неграмотни атлантически нацисти и се радвайте после на парламентарната им нацистка диктатура. Непряката демокрация е форма на ДИКТАТУРА ! Разберете го хора. !!!! Непряката демокрация е ПАРЛАМЕНТАРНА ДИКТАТУРА !!!
Коментиран от #26, #27
15:40 18.09.2025
23 Ами тогава
До коментар #8 от "Точна статия":да даде пример Костадинов и пръв да щурмува министерски съвет.
15:42 18.09.2025
24 Само 15 човека от ППДБ
15:43 18.09.2025
25 Че ние тук поне от 2 години
15:44 18.09.2025
26 Странно защо
До коментар #22 от "Че ние тук поне от 2 години":Пълният текст автоматично се изстрива. Вероятно заради цитата на Йордан Цонев който е 1 към 1 ...
15:47 18.09.2025
27 Този пост, в пълният му текст
До коментар #22 от "Че ние тук поне от 2 години":Има над 2,2 милиона (+) в мрежата но на всякъде се цензурира. Написан е от инвалид от Бургас с 99% инвалидност и с гласов модулатор. ....
15:51 18.09.2025
28 Точно така е
15:57 18.09.2025
29 АНТИ-КОМУНИ$Т
ЗА ДА ИМА СИЛНА ,СТАБИЛНА ЦЕНТРАЛНА ВЛАСТ, ДА СЕ ЗНАЕ КОЙ ПИ€ И КОЙ ПЛАЩА!
МОЖЕ БИ ГР€ШКАТА € $ЪЗНАТ€ЛНА, разбойкУ И$КА Р€Д В ХАУ$А(МУТР€Н$КА "държава"),
А Н€ ДА € НОВИЯТ ТАТО-ЗАКРИЛНИК НА ДЪРЖАВАТА И НАРОДА!?!
P.S.
ЩЕ СТРАДАМЕ ОЩЕ , ДОКАТО ВОЮВАТ КР€АТУРИТ€ НА БКП и КД$ (разбойкУ(Г€РБ), шиши(НН), доган(АП$), ШТИРЛИЦ- П€Д€рад€Ф И ПАРТИЙНИТ€ мижи турки)!
15:57 18.09.2025
30 АНТИ-КОМУНИ$Т
Ч€РВ€НИТ€ К о п € л € т а разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
ОСТАВКА! ОСТАВКА! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
81г. Ч€РВ€НИ Ф А Т М А Ц И СТИГАТ! СТИГАТ!
СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
НОВ НАРОДЕН СЪД, Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ!
ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
15:58 18.09.2025
31 Текста на инвалида продължава :
16:00 18.09.2025
32 Добролюбов
иска да провежда,прибягваща ли.Ами май
няма вече време и бърза и нервничи.
Кузманчо,откъде те изкопаха и тебе бе"топ"
икономистенина.
16:01 18.09.2025
33 Кузман Илиев
16:04 18.09.2025
34 кокорчо
До коментар #15 от "Ддд":не е патриот а русофил.
16:07 18.09.2025
35 Задължителното самотаксуване
16:08 18.09.2025
36 Няма значение
16:08 18.09.2025