Кузман Илиев пред ФАКТИ: Ставаме свидетели на пълзяща диктатура (ВИДЕО)

Съболезнования към полицая, който загуби живота си днес, когато охраняваше протеста на ПП -ДБ пред парламента. (б.р.- протестът на ПП -ДБ блокира входовете към гаражите на парламента, а така Пеевски трябваше да влезе пеша в сградата. По време на работа на полицая му е прилошало, защото е получил сърдечен арест, а по-късно почина) Когато има обществено напрежение няма как това да не се политизира. Българските политици освен да създават напрежение и да настройват хората, друго не правят. Те само разделят. Днес всички в българската политика са се настроили негативно. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ икономистът Кузман Илиев от ПП „България може“.

„Но има и една по-голяма картина. От блокадата на ПП-ДБ днес видяхме господин Пеевски да ходи по улицата. Ние не вярвахме, че това е възможно. Представата на хората беше, че той прелита, че минава през стени. И сега имаме една голяма драма за нас - в България. Днес ставаме свидетели на пълзяща диктатура и отнемането на правомощия на президента по отношение на разделението на властите, по отношение на сигурността, по отношение на това той да бъде някаква последна спирачка, която да не дава твърде много власт на изпълнителната власт. Ние виждаме как в поредица от кабинети просто убиваме демокрацията. От президента бяха иззети служебната кабинети, а това бе дадено практически на управляващите партии, които са се сраснали. Това беше невероятна грешка на ПП-ДБ. Така те показаха, че с нищо не са по-различни от тези, които гониха и гонят. Днес президентът няма контрол за много важни назначения, които да пречат на това тоталитарният режим да завладее България. С това да се отнемат права на президента вече няма да има контрол върху изпълнителната власт. Всеки, който има мнозинство, може да си прави закони каквито си иска - независимо от духа на правото. Това вече е голям проблем“, добави гостът.



