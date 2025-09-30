Ние сме лицето на информацията за корупцията срещу екипа на певеца Роби Уилямс от „Автомобилна администрация“. Благодаря на хората, чрез които тази информация стигна до обществеността. Ако не беше намесено английското посолство, тази информация нямаше да стигне до обществото. Ние трябва да сме благодарни, че стана международен корупционен скандал, за да може наистина да нямат избор тези, които управляват, да потушат скандала. Ако бяхме разбрали за него след две седмици, нямаше да има този ефект. Всички наши контролни органи имат корупционна история. Въпросът е какво се случва днес. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Богдан Милчев от Института за пътна безопасност.
„Добре е вашите зрители и читатели да видят интервюто на министър Караджов от днес, който говори за истинския проблем, който съществува в Министерство на транспорта. Той се разобличи, защото каза няколко интересни неща. Като например, че фирмите имали страх да подават сигнали. Ми, нали вие - г-н Караджов, оглавявате министерството. Значи фирмите нямат доверие на министерството ви. В транспортното министерство се възстанови корупцията, защото на висши постове, г-н Караджов, върнахте хора, които през 2012 година са били замесени в подобни скандали“, добави Милчев.
„Сега пак щели да създават единен орган и „Автомобилна администрация“ да иде в МВР. И така щяло да се спре корупцията. Корупцията не я правят структурите, а хората. Човек или е корумпиран, или не е. Така няма да се реши проблемът с корупцията“, добави гостът.
Богдан Милчев пред ФАКТИ: Стана международен корупционен скандал с ДАИ, за да не могат да го потулят (ВИДЕО)
30 Септември, 2025 14:51 1 997 22
Ако не беше намесено английското посолство, тази информация нямаше да стигне до обществото, каза гостът
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иначе
Коментиран от #4
14:53 30.09.2025
2 честен ционист
14:55 30.09.2025
3 видини резултати
14:56 30.09.2025
4 не чуваш петеля май
До коментар #1 от "Иначе":Ако искаха да бъде потулен нямаше и да чуеш по новините за случая.
14:57 30.09.2025
5 ШИШКОТО И БАЦЕ
Коментиран от #17, #21
14:57 30.09.2025
6 Тома
14:59 30.09.2025
7 ДрайвингПлежър
А такива подкупи се искат и взимат с десетки всеки божи ден.
И ВИЕ МИСЛИТЕ, ЧЕ "ИНСПЕКТОРИТЕ" НЕ СЕ ОТЧИТАТ НАГОРЕ ПО ЕТАЖИТЕ ЛИ?! Че парите от пликчетата не стигат до Министъра?!
И вие си мислите, че не е същото и в КАТ, и че камерите не работят за да крадат от вас, а за безопасност?
И вие си мислите, че книжки не се взимат по същия начин?!
Или си мислите, че не е същото във всяка държавна администрация НАП, БАБХ, Митници и т.н, и т.н.!!!
14:59 30.09.2025
8 1488
14:59 30.09.2025
9 456
Госпожата преди това има уволнение от детска градина като директор. Защо разследващите искат да прекратят делото за изнасиленото 4 годишно детенце в Каблешково?
14:59 30.09.2025
10 пожелание
14:59 30.09.2025
11 Много пъти съм го казал
Коментиран от #12, #22
15:00 30.09.2025
12 456
До коментар #11 от "Много пъти съм го казал":Предлагам първо Каблешково да се провери за корупция .
Коментиран от #13
15:03 30.09.2025
13 Каблешково
До коментар #12 от "456":Максуда, Дръндар, Банкя, Пловдив, София, Хасково. Всички. И за всички наказанието х 2
15:06 30.09.2025
14 В България много измамници
15:07 30.09.2025
15 Българин
Коментиран от #19
15:13 30.09.2025
16 Ура,,Ура
15:18 30.09.2025
17 Наивник на средна възраст
До коментар #5 от "ШИШКОТО И БАЦЕ":да се атакува,представител като Слави,зулусчето,на истината и демокрацията ениправилно....според Вас зулусчето,това чалгарче,борещо се и оно за ората,лъжливо ли е човече,или правдив борец за ората??? За да съм Ви в помощ поствам следното: "Истината е философско понятие, което няма едно-единствено определение, но най-често се дефинира като твърдение, изказване, в съответствие с фактите или действителността. Специфични дефиниции на истината се използват в математиката, логиката, философията на науката, правото и религията. В разговорния език означава искреност в действията. Противоположното на истина е лъжа."
15:37 30.09.2025
18 Цял свят знае!
И всички те са около 1 милион от имащите право на глас.
Всички те гласуват винаги за ГЕРБ и ДПС през последните 8 години.
Преди това част от тях гласуваха и за БСП
15:38 30.09.2025
19 Наивник на средна възраст
До коментар #15 от "Българин":Ще ме прощаваш,но оповавайки се на опита на хан Крум,мисля че китайският метод е по-правилен.Чрез прилагането му е много по-вероятно да се отреже този порок на демокрацията - корупцията.....хуманно съм склонен да се смени смъртното наказание с доживотен без право на замяна...
15:42 30.09.2025
20 Моралния стожер от КАТ
Или му се отчитаха по ерархията?
Няма ли кой да му направи проверка на имотното състояние на семейството за 20 години назад, да видим дали не е забогатял неправомерно!
15:44 30.09.2025
21 Георги
До коментар #5 от "ШИШКОТО И БАЦЕ":сега е слави и бсп, преди това бяха ппдб+. Следващия път може и възраждане да е, те двете свини нямат претенции с кого точно ще крадат.
15:54 30.09.2025
22 В тиквата
До коментар #11 от "Много пъти съм го казал":Бойната - като в Афганистан, на стадиона куршум в тиквата.
16:30 30.09.2025