Богдан Милчев пред ФАКТИ: Стана международен корупционен скандал с ДАИ, за да не могат да го потулят (ВИДЕО)

Ние сме лицето на информацията за корупцията срещу екипа на певеца Роби Уилямс от „Автомобилна администрация“. Благодаря на хората, чрез които тази информация стигна до обществеността. Ако не беше намесено английското посолство, тази информация нямаше да стигне до обществото. Ние трябва да сме благодарни, че стана международен корупционен скандал, за да може наистина да нямат избор тези, които управляват, да потушат скандала. Ако бяхме разбрали за него след две седмици, нямаше да има този ефект. Всички наши контролни органи имат корупционна история. Въпросът е какво се случва днес. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Богдан Милчев от Института за пътна безопасност.



„Добре е вашите зрители и читатели да видят интервюто на министър Караджов от днес, който говори за истинския проблем, който съществува в Министерство на транспорта. Той се разобличи, защото каза няколко интересни неща. Като например, че фирмите имали страх да подават сигнали. Ми, нали вие - г-н Караджов, оглавявате министерството. Значи фирмите нямат доверие на министерството ви. В транспортното министерство се възстанови корупцията, защото на висши постове, г-н Караджов, върнахте хора, които през 2012 година са били замесени в подобни скандали“, добави Милчев.



„Сега пак щели да създават единен орган и „Автомобилна администрация“ да иде в МВР. И така щяло да се спре корупцията. Корупцията не я правят структурите, а хората. Човек или е корумпиран, или не е. Така няма да се реши проблемът с корупцията“, добави гостът.



Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.



Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.8 Оценка 4.8 от 25 гласа.