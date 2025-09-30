Новини
България »
Богдан Милчев пред ФАКТИ: Стана международен корупционен скандал с ДАИ, за да не могат да го потулят (ВИДЕО)

Богдан Милчев пред ФАКТИ: Стана международен корупционен скандал с ДАИ, за да не могат да го потулят (ВИДЕО)

30 Септември, 2025 14:51 1 997 22

  • богдан-
  • милчев-
  • даи-
  • корупция-
  • роби-
  • уилямс-
  • караджов-
  • подкуп

Ако не беше намесено английското посолство, тази информация нямаше да стигне до обществото, каза гостът

Богдан Милчев пред ФАКТИ: Стана международен корупционен скандал с ДАИ, за да не могат да го потулят (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Ние сме лицето на информацията за корупцията срещу екипа на певеца Роби Уилямс от „Автомобилна администрация“. Благодаря на хората, чрез които тази информация стигна до обществеността. Ако не беше намесено английското посолство, тази информация нямаше да стигне до обществото. Ние трябва да сме благодарни, че стана международен корупционен скандал, за да може наистина да нямат избор тези, които управляват, да потушат скандала. Ако бяхме разбрали за него след две седмици, нямаше да има този ефект. Всички наши контролни органи имат корупционна история. Въпросът е какво се случва днес. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Богдан Милчев от Института за пътна безопасност.

„Добре е вашите зрители и читатели да видят интервюто на министър Караджов от днес, който говори за истинския проблем, който съществува в Министерство на транспорта. Той се разобличи, защото каза няколко интересни неща. Като например, че фирмите имали страх да подават сигнали. Ми, нали вие - г-н Караджов, оглавявате министерството. Значи фирмите нямат доверие на министерството ви. В транспортното министерство се възстанови корупцията, защото на висши постове, г-н Караджов, върнахте хора, които през 2012 година са били замесени в подобни скандали“, добави Милчев.

„Сега пак щели да създават единен орган и „Автомобилна администрация“ да иде в МВР. И така щяло да се спре корупцията. Корупцията не я правят структурите, а хората. Човек или е корумпиран, или не е. Така няма да се реши проблемът с корупцията“, добави гостът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иначе

    46 7 Отговор
    смятай , че щеше да бъде потулен ! А такива практики - с хиляди !

    Коментиран от #4

    14:53 30.09.2025

  • 2 честен ционист

    33 6 Отговор
    В България повечето институции така и така са незаконни, какво остава за някакви си ДАИ, АПИ, КОНПИ и други подобни мутренски абревиатури. Време им е вече да се разпускат, достатъчно кражби извършиха.

    14:55 30.09.2025

  • 3 видини резултати

    28 5 Отговор
    20 години ге.п - 20 години кражби, корупция и отризателна селекция (по образ и подобие на несменяемия)...

    14:56 30.09.2025

  • 4 не чуваш петеля май

    9 24 Отговор

    До коментар #1 от "Иначе":

    Ако искаха да бъде потулен нямаше и да чуеш по новините за случая.

    14:57 30.09.2025

  • 5 ШИШКОТО И БАЦЕ

    34 5 Отговор
    Крадат яко .Прасето и Тиквата и СЛАВИ ИМ ПОМАГА

    Коментиран от #17, #21

    14:57 30.09.2025

  • 6 Тома

    27 7 Отговор
    Бандитска държава.Мислите ли че в Европа не ни знаят какви ги вършим но те си взимат рестото от властта и всичко е точно

    14:59 30.09.2025

  • 7 ДрайвингПлежър

    36 3 Отговор
    Това е един случай, който се размириса заради посолството.
    А такива подкупи се искат и взимат с десетки всеки божи ден.

    И ВИЕ МИСЛИТЕ, ЧЕ "ИНСПЕКТОРИТЕ" НЕ СЕ ОТЧИТАТ НАГОРЕ ПО ЕТАЖИТЕ ЛИ?! Че парите от пликчетата не стигат до Министъра?!

    И вие си мислите, че не е същото и в КАТ, и че камерите не работят за да крадат от вас, а за безопасност?
    И вие си мислите, че книжки не се взимат по същия начин?!
    Или си мислите, че не е същото във всяка държавна администрация НАП, БАБХ, Митници и т.н, и т.н.!!!

    14:59 30.09.2025

  • 8 1488

    19 4 Отговор
    от ДАЙ и ГРАБ само знаят да вземат

    14:59 30.09.2025

  • 9 456

    15 3 Отговор
    Кой е съпругът на госпожа Герова?
    Госпожата преди това има уволнение от детска градина като директор. Защо разследващите искат да прекратят делото за изнасиленото 4 годишно детенце в Каблешково?

    14:59 30.09.2025

  • 10 пожелание

    28 4 Отговор
    Министъра да си подава веднага оставката защото за нищо не става ,както и подчинените му мутри !!

    14:59 30.09.2025

  • 11 Много пъти съм го казал

    20 1 Отговор
    Корупцията се бори много лесно. Просто наказанията в НК трябва безапелационно да се удвояват, когато става дума за престъпление на държавен служител, злоупотребил с доверието на държавата.

    Коментиран от #12, #22

    15:00 30.09.2025

  • 12 456

    10 2 Отговор

    До коментар #11 от "Много пъти съм го казал":

    Предлагам първо Каблешково да се провери за корупция .

    Коментиран от #13

    15:03 30.09.2025

  • 13 Каблешково

    11 1 Отговор

    До коментар #12 от "456":

    Максуда, Дръндар, Банкя, Пловдив, София, Хасково. Всички. И за всички наказанието х 2

    15:06 30.09.2025

  • 14 В България много измамници

    11 1 Отговор
    В Козлодуй върлуваше една изпечена измамница- Мариела Димитрова, която е завлякла много хора с пари и на никой, нищо не е върнала. Сега се укрива в Тетевен. Нямате представа за какъв мошеник става въпрос. Същата се занимава и с телефонни измами.

    15:07 30.09.2025

  • 15 Българин

    16 0 Отговор
    Първо,уволнение на корумпирания служител,второ съд и ако е на държавна служба присъдата да е два пъти по голяма и трето ако е на държавна служба му се отнема прослужения стаж а те държавните служители всички са с първа категория труд.

    Коментиран от #19

    15:13 30.09.2025

  • 16 Ура,,Ура

    16 4 Отговор
    Това е държавата на двете прасета и помагачите им. Евалла!!!! Сполай ви и на вас и тия дето гласуват за вас. Шампиони сме по всички лошотии и гадости.

    15:18 30.09.2025

  • 17 Наивник на средна възраст

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "ШИШКОТО И БАЦЕ":

    да се атакува,представител като Слави,зулусчето,на истината и демокрацията ениправилно....според Вас зулусчето,това чалгарче,борещо се и оно за ората,лъжливо ли е човече,или правдив борец за ората??? За да съм Ви в помощ поствам следното: "Истината е философско понятие, което няма едно-единствено определение, но най-често се дефинира като твърдение, изказване, в съответствие с фактите или действителността. Специфични дефиниции на истината се използват в математиката, логиката, философията на науката, правото и религията. В разговорния език означава искреност в действията. Противоположното на истина е лъжа."

    15:37 30.09.2025

  • 18 Цял свят знае!

    9 3 Отговор
    ЕС, САЩ, Кремъл, дори децата у нас знаят, че целият ни държавен апарат, държавната администрация, служителите в 3-те власти, плюс местната власт, държавните ни чиновници, полицията, армията, МВР и МнВР са корумпирани, държани с компромати, изнудвани за бивши или настоящи провинения злоупотреби и/или престъпления по служба, превишаване на правомощия, шпионска или подривна дейност и т.н. углавни престъпления.
    И всички те са около 1 милион от имащите право на глас.
    Всички те гласуват винаги за ГЕРБ и ДПС през последните 8 години.
    Преди това част от тях гласуваха и за БСП

    15:38 30.09.2025

  • 19 Наивник на средна възраст

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    Ще ме прощаваш,но оповавайки се на опита на хан Крум,мисля че китайският метод е по-правилен.Чрез прилагането му е много по-вероятно да се отреже този порок на демокрацията - корупцията.....хуманно съм склонен да се смени смъртното наказание с доживотен без право на замяна...

    15:42 30.09.2025

  • 20 Моралния стожер от КАТ

    4 1 Отговор
    Когато беше шеф в КАТ София сигурно нямаше корупция а?
    Или му се отчитаха по ерархията?
    Няма ли кой да му направи проверка на имотното състояние на семейството за 20 години назад, да видим дали не е забогатял неправомерно!

    15:44 30.09.2025

  • 21 Георги

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "ШИШКОТО И БАЦЕ":

    сега е слави и бсп, преди това бяха ппдб+. Следващия път може и възраждане да е, те двете свини нямат претенции с кого точно ще крадат.

    15:54 30.09.2025

  • 22 В тиквата

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Много пъти съм го казал":

    Бойната - като в Афганистан, на стадиона куршум в тиквата.

    16:30 30.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове