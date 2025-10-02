Диана Хусеин пред ФАКТИ: Реакцията на България за ареста на Васил Димитров в Газа е меко казано „предпазлива“ (ВИДЕО)

Българският премиер Росен Желязков се изказа по повод ареста на Васил Димитров в Газа, като подчерта, че Израел са обявили района за военна зона и действат според собствената си преценка. В контекста на блокадата на ивицата Газа от Израел, която действа от години и е обявена от ООН за нарушение на международното право, има решение на Международния съд в Хага, което определя тези територии като незаконно окупирани. Така самата блокада, както и последвалата операция за превземането на кораби с хуманитарна помощ от Израел, извършена в международни води, са спорни и пораждат сериозни въпроси. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Диана Хусеин.

„Официалната реакция на българската страна за ареста на Васил Димитров в Газа е меко казано „предпазлива“. Външното министерство на Израел също се стреми да минимизира публичните коментари, като този път изрично подчерта, че участниците в акцията са живи и здрави. Според израелските власти всички кораби от флотилията са били прихванати, докато международни медии и организаторите твърдят, че съдбата на три кораба остава неясна“, добави тя.



„Израелското външно министерство се стреми да минимизира публичните комуникации по темата. Това е важен сигнал, защото всякакви инциденти биха утежнили допълнително имиджа на Израел пред световната общност. Иначе целта на корабите е да пробият блокадата на Газа и да доставят хуманитарна помощ“, добави Хусеин.

