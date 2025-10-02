Диана Хусеин пред ФАКТИ: Реакцията на България за ареста на Васил Димитров в Газа е меко казано „предпазлива“ (ВИДЕО)

Българският премиер Росен Желязков се изказа по повод ареста на Васил Димитров в Газа, като подчерта, че Израел са обявили района за военна зона и действат според собствената си преценка. В контекста на блокадата на ивицата Газа от Израел, която действа от години и е обявена от ООН за нарушение на международното право, има решение на Международния съд в Хага, което определя тези територии като незаконно окупирани. Така самата блокада, както и последвалата операция за превземането на кораби с хуманитарна помощ от Израел, извършена в международни води, са спорни и пораждат сериозни въпроси. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Диана Хусеин.
„Официалната реакция на българската страна за ареста на Васил Димитров в Газа е меко казано „предпазлива“. Външното министерство на Израел също се стреми да минимизира публичните коментари, като този път изрично подчерта, че участниците в акцията са живи и здрави. Според израелските власти всички кораби от флотилията са били прихванати, докато международни медии и организаторите твърдят, че съдбата на три кораба остава неясна“, добави тя.
„Израелското външно министерство се стреми да минимизира публичните комуникации по темата. Това е важен сигнал, защото всякакви инциденти биха утежнили допълнително имиджа на Израел пред световната общност. Иначе целта на корабите е да пробият блокадата на Газа и да доставят хуманитарна помощ“, добави Хусеин.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
1 Радостин
15:46 02.10.2025
2 сменте журналистката, грозна е
Коментиран от #9
15:47 02.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 глоги
15:49 02.10.2025
5 Ваня
"Из.. ,бива. . нето на деца, жени и старци в Г . .а, за СЕ ОДОБРЯВА ОТ БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО. Всички, изредили се с кипа в синагогата български политици, изразяват подкрепа за Израел. .."
15:49 02.10.2025
6 Хе!
15:50 02.10.2025
7 журналистка- плашило
15:51 02.10.2025
8 Много
15:52 02.10.2025
9 50/50
До коментар #2 от "сменте журналистката, грозна е":Два дни не спиш..., понеже водещата не е за гледане! А като видиш някоя по млада и кръшна водеща, какво правиш - спиш!? Или.....!? Мерзавец!!!
Коментиран от #23
15:53 02.10.2025
10 Бойко
15:54 02.10.2025
11 Роден в НРБ
Коментиран от #15
15:54 02.10.2025
12 "Всякога проклета Русия" по Раковски
Депутинизация на България - това е сред най-належащите задачи в страната.
15:55 02.10.2025
13 Неоспорим факт!
С този си ход путлер предизвика мигрантската криза, а с поканата на мекерето му комсомолката меркел, иzрода получи предимство в хибридната си война срещу Запада
15:56 02.10.2025
14 Чичак
15:59 02.10.2025
15 Чиба, северно-азиатски ибpик !
До коментар #11 от "Роден в НРБ":Българите не се интересуваме от мнението на московските rниди майкопродавци !
Продължавайте да лижете миpизливите съpвули на московските монголо-татари!
15:59 02.10.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Никой
Впрочем страната ни няма нужда от още гласоподаватели. Един по-малко.
16:02 02.10.2025
18 Данко Харсъзина
16:03 02.10.2025
19 ООрана държава
16:05 02.10.2025
20 инджовци
сега в крак с времето сме "предпазливи" фашаги. Това нещо се нарича българска интелигентност.
16:06 02.10.2025
21 Данко Харсъзина
16:11 02.10.2025
22 оня с коня
16:12 02.10.2025
23 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #9 от "50/50":тая водеща е роднина със баба яга толкова е сбръшката и зловеща
16:13 02.10.2025
24 голям смях
16:14 02.10.2025