Диана Хусеин пред ФАКТИ: Реакцията на България за ареста на Васил Димитров в Газа е меко казано „предпазлива" (ВИДЕО)

2 Октомври, 2025 15:40

Целта на корабите е да пробият блокадата на Газа и да доставят хуманитарна помощ, казва тя

Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Българският премиер Росен Желязков се изказа по повод ареста на Васил Димитров в Газа, като подчерта, че Израел са обявили района за военна зона и действат според собствената си преценка. В контекста на блокадата на ивицата Газа от Израел, която действа от години и е обявена от ООН за нарушение на международното право, има решение на Международния съд в Хага, което определя тези територии като незаконно окупирани. Така самата блокада, както и последвалата операция за превземането на кораби с хуманитарна помощ от Израел, извършена в международни води, са спорни и пораждат сериозни въпроси. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Диана Хусеин.

„Официалната реакция на българската страна за ареста на Васил Димитров в Газа е меко казано „предпазлива“. Външното министерство на Израел също се стреми да минимизира публичните коментари, като този път изрично подчерта, че участниците в акцията са живи и здрави. Според израелските власти всички кораби от флотилията са били прихванати, докато международни медии и организаторите твърдят, че съдбата на три кораба остава неясна“, добави тя.

„Израелското външно министерство се стреми да минимизира публичните комуникации по темата. Това е важен сигнал, защото всякакви инциденти биха утежнили допълнително имиджа на Израел пред световната общност. Иначе целта на корабите е да пробият блокадата на Газа и да доставят хуманитарна помощ“, добави Хусеин.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Радостин

    1 2 Отговор
    Да обявим война ?

    15:46 02.10.2025

  • 2 сменте журналистката, грозна е

    2 8 Отговор
    вземете някоя млада журналистка бе тая като я видя и два дена не мога да заспя, гроозна е като кустенурка сбръчкана е

    Коментиран от #9

    15:47 02.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 глоги

    4 1 Отговор
    журналистКАТА Диана Хусеин.

    15:49 02.10.2025

  • 5 Ваня

    9 3 Отговор
    Ами Елена Гунчева ви го написа много оравилно:

    "Из.. ,бива. . нето на деца, жени и старци в Г . .а, за СЕ ОДОБРЯВА ОТ БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО. Всички, изредили се с кипа в синагогата български политици, изразяват подкрепа за Израел. .."

    15:49 02.10.2025

  • 6 Хе!

    7 2 Отговор
    То и руснаци да задържат българен, пак не ги интересува! Интересува ги единствено да не пострада някой от тяхното престъпно котило, като мистериозния случай ,,Русе" и да използват подобни случки да си направят Пи Ар как героично изпращат правителствения самолет,по разпореждане разбира се на премиера Борисов! В момента руснаците са задържали някаква балгарка, но не се говори много, защото нищо не могат да направят, понеже се изложиха пред Путин, като отказват да придзнаят Крим!

    15:50 02.10.2025

  • 7 журналистка- плашило

    2 4 Отговор
    може ползвате задаващата въприси за плашило бе ужасно грозна е

    15:51 02.10.2025

  • 8 Много

    1 1 Отговор
    й напращели любениците и сливата к е наедряла…

    15:52 02.10.2025

  • 9 50/50

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "сменте журналистката, грозна е":

    Два дни не спиш..., понеже водещата не е за гледане! А като видиш някоя по млада и кръшна водеща, какво правиш - спиш!? Или.....!? Мерзавец!!!

    Коментиран от #23

    15:53 02.10.2025

  • 10 Бойко

    4 2 Отговор
    А защо уважаемата Хюсеин също не е била на яхтите?

    15:54 02.10.2025

  • 11 Роден в НРБ

    8 2 Отговор
    това е реакция на нормални шабес гои. Бъл(х)ария е израелски кибуц отдавна

    Коментиран от #15

    15:54 02.10.2025

  • 12 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    1 4 Отговор
    Сега само гледайте с втвърдяването на позицията на САЩ и Тръмп, както и с нарастващият натиск на Украйна срещу терористична Московия, колко скрити кремълски лимонки ще избухнат в отечеството. Отвсякъде - ще разберете за руски мекерета там, където не сте и предполагали, че са се наврели. Само гледайте и ... не забравяйте имената и физиономиите им! Защото, когато Московия рухне (а това ще стане със сигурност), част от тях мнооого бързо ще се преориентират. Играна работа е тази - ако не сте гледали страхотния нидерландски филм "Черната тетрадка", препоръчвам ви да го изгледате. За да видите как колаборационисти с нацистите стават първи борци с нацизма веднага щом националСОЦИАЛИСТИТЕ са изринати от Нидерландия 1944 г.
    Депутинизация на България - това е сред най-належащите задачи в страната.

    15:55 02.10.2025

  • 13 Неоспорим факт!

    1 3 Отговор
    На този ден преди 10 години ₚусия се включи в гражданската война в Сирия на страната на режима на асад, разрушавайки инфраструктурата, лишавайки милиони хора от домове и убивайки хиляди сирийски цивилни.
    С този си ход путлер предизвика мигрантската криза, а с поканата на мекерето му комсомолката меркел, иzрода получи предимство в хибридната си война срещу Запада

    15:56 02.10.2025

  • 14 Чичак

    1 4 Отговор
    Вероятно нашия Васко е лапнал по красавицата Грета тумберг...разбирам го...

    15:59 02.10.2025

  • 15 Чиба, северно-азиатски ибpик !

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "Роден в НРБ":

    Българите не се интересуваме от мнението на московските rниди майкопродавци !
    Продължавайте да лижете миpизливите съpвули на московските монголо-татари!

    15:59 02.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Никой

    0 1 Отговор
    Нашите ги е страх. Заплата и спане. Реално не се вьрши работа.

    Впрочем страната ни няма нужда от още гласоподаватели. Един по-малко.

    16:02 02.10.2025

  • 18 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор
    Копейкин взема копейки от Путин, а Надежда Йорданова денари от Мицкоски. Този петродолари от арабите. 100 тояги на голо, и да го изхвърлят в морето.

    16:03 02.10.2025

  • 19 ООрана държава

    1 1 Отговор
    Какво дири там? Че после и реве правителството да го спасявало...

    16:05 02.10.2025

  • 20 инджовци

    3 0 Отговор
    Преди бяхме комунисти, после "демократи",
    сега в крак с времето сме "предпазливи" фашаги. Това нещо се нарича българска интелигентност.

    16:06 02.10.2025

  • 21 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Правителството ли го е изпратило? Питам и отговор не искам. Този който му плаща, да го спасява.

    16:11 02.10.2025

  • 22 оня с коня

    0 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    16:12 02.10.2025

  • 23 град КОЗЛОДУЙ

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "50/50":

    тая водеща е роднина със баба яга толкова е сбръшката и зловеща

    16:13 02.10.2025

  • 24 голям смях

    0 0 Отговор
    водещата е достойна за приза бустанско плашило

    16:14 02.10.2025

