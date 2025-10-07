Арх. Владислав Николов пред ФАКТИ: Проблемът в „Елените“ идва от урбанизацията (ВИДЕО)

Наводненията по Южното Черноморие не са резултат от лошо проектиране на старите комплекси, а от последвалото застрояване на прилежащи територии. Проектът за изграждане на финландското селище в курорта „Елените“ започва още по време на социализма, като част от национална програма за развитие на морския туризъм. Селището е проектирано върху скат с естествено оттичане на водите, което предотвратява опасността от наводнения. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ арх. Владислав Николов.

„Когато е строено финландското селище, теренът е избран така, че да няма риск при интензивни валежи. Сегашните дъждове са от мащаба на тези през 2003 г. – явления, които се случват веднъж на 20 или 30 години. Проблемите с водата в района идват не от първоначалното строителство, а от по-късно приетия териториално-устройствен план (ТУП), който разширява зоната за застрояване. В новите планове са включени части от горския фонд и дерета, които представляват естествени водосборни зони. Приемането на този план е позволило урбанизацията на прилежащите територии, без да се отчете водосборният характер на района“, посочи експертът.

„В момента документите се намират в община Несебър и Министерството на регионалното развитие, където експертен съвет проверява тяхната достоверност и съответствие със закона. Очаква се резултатите от проверката да послужат за основа при евентуално разследване. Самият комплекс навремето е изграден по нормите за безопасност, но последвалите промени в устройствените планове са довели до поява на нови сгради в рискови зони. Това е системен проблем на устройственото планиране по Черноморието. Необходимо е пълно преразглеждане на териториално-устройствения план, за да се предотвратят бъдещи инциденти и щети“, добави гостът.

