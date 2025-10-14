Методи Андреев пред ФАКТИ: Въпросът в „Елените“ е кой е плащал и на кого е плащал? (ВИДЕО)

В началото на промените законодателите измислиха един механизъм - свалиха персоналната отговорност от хората, които взимат решения. Ето това виждаме при случилото се в к.к. „Елените“ и преди това в Царево? В началото на промените законодателите измислиха един механизъм - свалиха персоналната отговорност от хората, които при всички случаи участват в такива процеси. Това, което се случва в „Елените“ е това, което се случи преди време в Царево. Всичко показва огромна алчност и липса на законност. Законодателите на прехода направиха така, че отговорността се прехвърли на групови органи - решенията се взимат от общински съвети и така нататък. Различни мнения има за случая в „Елените“ - кой е бил прав, къде е нарушението, но винаги се стига до решение на общинския съвет. Тоест, всички безумия и в София, и в общините като цяло, минават през Общинския съвет. Общинският съвет гласува едно безумие, а кметът е длъжен да го изпълни и носи отговорност само формално. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ общественикът Методи Андреев, преподавател в УАСГ и бивш депутат.



„Сега кметът на Несебър има право да излиза и да говори. Но въпросът е кой е бил, когато са се приемали тези устройства и решения за застрояване. Това ясно говори за корупция в големи размери, която трудно може да се докаже, защото не всеки може да направи това, което е направено там. Има един интересен факт. В „Елените“ много неща са приватизирани и всичко изглежда частно, но деретата (реките) са публична държавна собственост. През годините, когато се е променял статутът на този имот, са се правили различни практики. Въпросът в „Елените“ е кой е плащал и на кого е плащал“, добави гостът.



„Има ключови институции и интереси, ангажирани в този процес. От едната страна е инвеститорският интерес, който иска да вземе терена и да реализира проекта. От другата страна са община, ДНСК, местната РИОСВ - това са точките, в които се движи тази корупционна схема. В „Елените“ обаче има имот, който никога не е преставал да бъде държавна собственост - почивна станция на разузнаването. Тоест, през всичките тези години всичко е ставало пред очите на институциите, на разузнаването. Всичко е ставало пред погледа на държавните служби и на нашите „топ“ органи. При инцидента в „Елените“ има човешки жертви. Видимо е какво е правено и как е правено, а това е ставало с подписи на овластени лица и институции, които по принцип не биха трябвало да допуснат такова нещо. Но въпреки това, виновни няма да има, защото механизмът на отговорност е размит“, каза още Андреев.

