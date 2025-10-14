Новини
Методи Андреев пред ФАКТИ: Въпросът в „Елените“ е кой е плащал и на кого е плащал? (ВИДЕО)

14 Октомври, 2025 15:24 1 277 19

Виновни няма да има, защото механизмът на отговорност е размит, казва гостът

Методи Андреев пред ФАКТИ: Въпросът в „Елените“ е кой е плащал и на кого е плащал? (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

В началото на промените законодателите измислиха един механизъм - свалиха персоналната отговорност от хората, които взимат решения. Ето това виждаме при случилото се в к.к. „Елените“ и преди това в Царево? В началото на промените законодателите измислиха един механизъм - свалиха персоналната отговорност от хората, които при всички случаи участват в такива процеси. Това, което се случва в „Елените“ е това, което се случи преди време в Царево. Всичко показва огромна алчност и липса на законност. Законодателите на прехода направиха така, че отговорността се прехвърли на групови органи - решенията се взимат от общински съвети и така нататък. Различни мнения има за случая в „Елените“ - кой е бил прав, къде е нарушението, но винаги се стига до решение на общинския съвет. Тоест, всички безумия и в София, и в общините като цяло, минават през Общинския съвет. Общинският съвет гласува едно безумие, а кметът е длъжен да го изпълни и носи отговорност само формално. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ общественикът Методи Андреев, преподавател в УАСГ и бивш депутат.

„Сега кметът на Несебър има право да излиза и да говори. Но въпросът е кой е бил, когато са се приемали тези устройства и решения за застрояване. Това ясно говори за корупция в големи размери, която трудно може да се докаже, защото не всеки може да направи това, което е направено там. Има един интересен факт. В „Елените“ много неща са приватизирани и всичко изглежда частно, но деретата (реките) са публична държавна собственост. През годините, когато се е променял статутът на този имот, са се правили различни практики. Въпросът в „Елените“ е кой е плащал и на кого е плащал“, добави гостът.

„Има ключови институции и интереси, ангажирани в този процес. От едната страна е инвеститорският интерес, който иска да вземе терена и да реализира проекта. От другата страна са община, ДНСК, местната РИОСВ - това са точките, в които се движи тази корупционна схема. В „Елените“ обаче има имот, който никога не е преставал да бъде държавна собственост - почивна станция на разузнаването. Тоест, през всичките тези години всичко е ставало пред очите на институциите, на разузнаването. Всичко е ставало пред погледа на държавните служби и на нашите „топ“ органи. При инцидента в „Елените“ има човешки жертви. Видимо е какво е правено и как е правено, а това е ставало с подписи на овластени лица и институции, които по принцип не биха трябвало да допуснат такова нещо. Но въпреки това, виновни няма да има, защото механизмът на отговорност е размит“, каза още Андреев.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АНДРЕЕВ

    16 1 Отговор
    ЩО НЕ ПИТАШ ЗА КАКВА СУМА Е ЗАКУПЕН ПАРЦЕЛА НА ВОДОПАДА-И КОЛКО Е ПЛАТИЛА ПРЕМИЕРШАТА

    15:29 14.10.2025

  • 2 хмм

    9 1 Отговор
    Не се знае дали този въпрос ще получи някога отговор. След потопа някои документи ги хванала липсата...

    15:29 14.10.2025

  • 3 Уравнението е просто с едно

    6 0 Отговор
    неизвестно.
    Едни пари сменят собственика по веригата.
    Важното в случаят е парите да сменят собственика, да има алъш вериш за Държавна Администрация на Регионално и Национално Ниво.
    Алъш Вериж да става, останалото не е важно, парите трябва да се въртят и да правят пари.

    15:34 14.10.2025

  • 4 МНОГО ЯСНО

    10 1 Отговор
    ПЛАЩАЛ ТОЗИ КОЙТО ИМА ПАРИ. ПОЛЕЗНИТЕ ИДИОТИ ЧАКАТ НЯКОЙ ДА ДОЙДЕ ДА ГИ ОПРАВИ? А КОЙ ГИ КАРА ДА КУПУВАТ АПАРТАМЕНТИ В РЕКАТА? СЕГА ДА ГИ ОБЕЩЕТЯВА КМЕТА И ГЛ. АРХИТЕКТ!

    15:36 14.10.2025

  • 5 Мафията не се саморазследва

    12 0 Отговор
    Елементарно!!!!

    15:36 14.10.2025

  • 6 БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И КЪСМЕТ!

    0 5 Отговор
    ГЛЕДАМ В ИСПАНИЯ СЪЩОТО - ПОТОП. Е? ПРИРОДА.

    Коментиран от #9

    15:39 14.10.2025

  • 7 604

    4 0 Отговор
    е как кой на кого ве, люмпини, ми то ясну кът бел ден ве...кой на кого и защо е плащал, който има интерес е плащал, който е давал разрешение е прибирал....уууу дъ въ евъ у жендърята не до клатени!!!!

    15:44 14.10.2025

  • 8 ДРУГАРЕ

    4 3 Отговор
    ДЕМОКРАЦИЯТА СЕ ОКАЗА ЕДНО ------НЕДОНОСЧЕ

    15:44 14.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 дядо

    3 0 Отговор
    във всеки клучаи на мен никои не е плащал то се знае на кои са кихали

    15:45 14.10.2025

  • 11 Факти

    4 0 Отговор
    Методи Андреев пред ФАКТИ: Въпросът в „Елените“ е къде са сърните.!

    15:45 14.10.2025

  • 12 12340

    5 1 Отговор
    "... през всичките тези години всичко е ставало пред очите на институциите, на разузнаването...."
    .... Ай, ся!
    Намеси и КГБ! :))
    Ама, разузнаването отдавна е към ЦРУ!

    15:45 14.10.2025

  • 13 с. Говнягово

    6 0 Отговор
    Давайте имена и вече да става дивия запад. Сопата

    15:47 14.10.2025

  • 14 красив

    7 0 Отговор
    Приватизацията е станала по време на управлението на Иван Костов и нека той да отговаря как така публична държавна собственост, което е коритото на реката с прилежащия й терен са приватизирани!!! Той каква облага е имал и на кого е угодил. Слушам и за Нефтохим Бургас-продажбата била свързана с националната сигурност ! Аки, когато я приватизираха не е ли имало проблеми с тази национална сигурност, чак сега ли се появи проблема ! Стига бе хорла, не ни правете на глупаци, съсипахте държавата изцяло и отвсякъде!

    15:48 14.10.2025

  • 15 Файърфлай

    2 0 Отговор
    Не,въпросът за Елените стои така:кои са тези,които са решили-ей те тука ще строим и точка! И няма сила,която да ни спре.А за който е трябвало да подпише разрешителните-или подпиши и вземи някой лев,или,знаеш-имаш млада жена,две хубави дечица...и те така...И какво от това ? Ами на глупака природата му пречи.

    16:04 14.10.2025

  • 16 Хехе

    2 1 Отговор
    Методи, ти и строителен експерт ли стана? На всяка манджа - магданоз! Про.сяк огладнял..

    16:07 14.10.2025

  • 17 Знае се

    3 0 Отговор
    знае се, всички до един се знаят. Там не са управлявали пирати от карибски пирати, а хора по договори с държавата. Знае се кой е бил кмета, архитекта, всички хора по верижката към съответното ведомство давали разрешения. Тия да ходят да ги разправят на тъпата тиква и тъпа свиня. Ако бяха примерно в Русия, вече да са в наказателната колония в Сибир да чукат каменен скреж.

    16:12 14.10.2025

  • 18 Факти

    2 0 Отговор
    Въпросът е : КОЙ Е ВЗЕЛ ПАРИТЕ ?

    16:28 14.10.2025

  • 19 Който и да е

    1 0 Отговор
    Вече в Дубай, врътко и мирка арпаджикови

    16:30 14.10.2025

