Новини
България »
Валери Найденов пред ФАКТИ: В последната си среща с Тръмп Зеленски беше подложен на унижение (ВИДЕО)

Валери Найденов пред ФАКТИ: В последната си среща с Тръмп Зеленски беше подложен на унижение (ВИДЕО)

21 Октомври, 2025 14:43 917 12

  • валери-
  • найденов-
  • тръмп-
  • зеленски-
  • украйна-
  • великобритания

Тръмп има зъб на Зеленски още от времето на първия си мандат, казва журналистът

Валери Найденов пред ФАКТИ: В последната си среща с Тръмп Зеленски беше подложен на унижение (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Доналд Тръм върти политиката като слаломист. Ту към Украйна, ту към Русия, ту към Зеленски, тук към Путин. Човек, ако проследи правата линия, защото и при слалома се следва права линия, се вижда, че той върви така, че иска да прекрати войната. Щом не се получава такъв мир, който да е устойчив, тогава вече търси друг изход. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Валери Найденов.

„В последната си среща с Тръмп Зеленски беше подложен на унижение. Първо, не беше посрещнат на летището. Второ, на една пресконференция беше поставен с гръб към журналистите, а те бяха десетки. Тръмп говореше с тях през главата на Зеленски. И след това вече излязоха най-различни съобщения, че Тръмп буквално го е псувал, за да го накара да приеме руските условия“, добави той.

„По принцип трябва да се знае, че Тръмп има зъб на Зеленски още от времето на първия си мандат, когато украинският президент изглеждаше свързан повече с Джо Байдън и демократическата партия. Всичко това, ако се върнем назад, ще си спомним, че тогава изкараха Тръмп, че е едва ли не агент на Путин. Имаше и желание за импийчмънт, а това си беше постановка, беше опит за преврат. И много активно участваха британските служби. Тръмп искаше доклада за сина на Байдън, но не го получи. Сега има отново един голям конфликт - кой да разработва украинските суровини и другите икономически възможности след края на войната. Великобритания има договор с Украйна за суровините за сто години, САЩ сключиха нещо подобно. Сега изобщо не би било чудно, ако Зеленски е продал едно и също нещо два пъти“, каза още Валери Найденов.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп е играч

    2 11 Отговор
    Тръмп не иска войната да свършва. Поне докато не се разпадне РФ.

    Коментиран от #8, #10

    14:54 21.10.2025

  • 2 Да бе!

    8 1 Отговор
    Зимата на какво беше подложен? Може би на големи почести, биха му шута като на мръсно коте!

    14:55 21.10.2025

  • 3 Раковски

    1 6 Отговор
    Бог да убие децата на това позорно влечуго по особено жесток начин. АМИН.

    14:56 21.10.2025

  • 4 и те така

    2 9 Отговор
    Румънската разузнавателна служба (РРС) е осуетила опит за саботаж, организиран от Русия на румънска територия, предадоха румънски медии. Междувременно стана ясно, че същата мрежа е действала и в Полша.

    Двама украинци, работещи за Русия, са поставили в Румъния запалителни устройства в пакети, които е трябвало да бъдат изпратени чрез куриерска компания, и са ги взривили дистанционно. Събитията са се случили преди седмица, но са били пазени в тайна.

    Руската мрежа е действала и в Полша, а тайните служби са координирали действията си срещу нея. Полският премиер Доналд Туск днес заяви, че 8 души са били задържани в различни региони на Полша през последните дни по подозрение, че подготвят саботажи. Разследването е в ход, с по-нататъшни оперативни действия.

    Коментиран от #6

    14:56 21.10.2025

  • 5 И Киев е Руски

    8 2 Отговор
    Нека по.но извращенията със зеленият СОП.л продължат до 🐴 Ина та му

    14:56 21.10.2025

  • 6 и те така

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "и те така":

    Властите в Румъния и Полша са осуетили мащабна саботажна операция, координирана директно от руските тайни служби, която е имала за цел да изпрати експлозивни пакети до Украйна по маршрути от Румъния и Полша. Според Румънската разузнавателна служба (РРС), между 14 и 15 октомври 2025 г. двама украински граждани са дошли в Румъния от Полша и са оставили в централата на Nova Post в Букурещ (най-голямата частна украинска куриерска компания) пакети, съдържащи самоделни запалителни устройства - термит и бариев нитрат - оборудвани с механизми за дистанционно задействане и GPS, камуфлирани в аудио слушалки и автомобилни части. Целта, обясняват властите, е била да се предизвикат пожари или дори експлозии по време на транспортиране, но също така и да се запали пожар в централата на Nova Post в Букурещ. Пакетите е трябвало да напуснат Полша, да преминат през Румъния и по-късно да пристигнат в Украйна.

    Координираната намеса на румънските и полските власти е позволила прихващането и неутрализирането на пакетите, преди да причинят щети, подчертава SRI. Говорителят на Координатора на специалните служби в Полша подчертава, че операцията е част от дестабилизираща кампания, организирана от Русия срещу държавите, които подкрепят Украйна. Както SRI, така и полските разузнавателни служби потвърждават, че разследванията продължават и че те са насочени към широка мрежа от саботьори, участващи в подобни действия на територията на няколко европейски държави, като част от хибридн

    Коментиран от #11

    14:58 21.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 404

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп е играч":

    А виЕ не можещ свирач

    Коментиран от #9

    15:02 21.10.2025

  • 9 ай ай ай

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "404":

    Ой какое море от мозг

    15:08 21.10.2025

  • 10 Качалин

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп е играч":

    Цъ, не позна! Тръмп иска да продължи войната докато се разпадне ЕС! Той с Русия проблем няма! Договаря си с нея дълготрайни и големи икономически сделки. Не иска да дели с ЕС!

    15:09 21.10.2025

  • 11 Може да е операция

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "и те така":

    на украинските служби. Всички украински граждани са верни на зеленски и няма да участват в операции на руската федерация.

    15:10 21.10.2025

  • 12 Наблюдател

    1 2 Отговор
    Пътуващ към дъното ЕС , заета с военна операция Русия ... все отслабени конкуренти . Конкуренти , ама бивши ! Ако Белият дом можеше и Китай да омаломощи някакси ... 😀

    15:11 21.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове