Валери Найденов пред ФАКТИ: В последната си среща с Тръмп Зеленски беше подложен на унижение (ВИДЕО)

Доналд Тръм върти политиката като слаломист. Ту към Украйна, ту към Русия, ту към Зеленски, тук към Путин. Човек, ако проследи правата линия, защото и при слалома се следва права линия, се вижда, че той върви така, че иска да прекрати войната. Щом не се получава такъв мир, който да е устойчив, тогава вече търси друг изход. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Валери Найденов.

„В последната си среща с Тръмп Зеленски беше подложен на унижение. Първо, не беше посрещнат на летището. Второ, на една пресконференция беше поставен с гръб към журналистите, а те бяха десетки. Тръмп говореше с тях през главата на Зеленски. И след това вече излязоха най-различни съобщения, че Тръмп буквално го е псувал, за да го накара да приеме руските условия“, добави той.

„По принцип трябва да се знае, че Тръмп има зъб на Зеленски още от времето на първия си мандат, когато украинският президент изглеждаше свързан повече с Джо Байдън и демократическата партия. Всичко това, ако се върнем назад, ще си спомним, че тогава изкараха Тръмп, че е едва ли не агент на Путин. Имаше и желание за импийчмънт, а това си беше постановка, беше опит за преврат. И много активно участваха британските служби. Тръмп искаше доклада за сина на Байдън, но не го получи. Сега има отново един голям конфликт - кой да разработва украинските суровини и другите икономически възможности след края на войната. Великобритания има договор с Украйна за суровините за сто години, САЩ сключиха нещо подобно. Сега изобщо не би било чудно, ако Зеленски е продал едно и също нещо два пъти“, каза още Валери Найденов.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.

