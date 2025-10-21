Валери Найденов пред ФАКТИ: В последната си среща с Тръмп Зеленски беше подложен на унижение (ВИДЕО)

Доналд Тръм върти политиката като слаломист. Ту към Украйна, ту към Русия, ту към Зеленски, тук към Путин. Човек, ако проследи правата линия, защото и при слалома се следва права линия, се вижда, че той върви така, че иска да прекрати войната. Щом не се получава такъв мир, който да е устойчив, тогава вече търси друг изход. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Валери Найденов.
„В последната си среща с Тръмп Зеленски беше подложен на унижение. Първо, не беше посрещнат на летището. Второ, на една пресконференция беше поставен с гръб към журналистите, а те бяха десетки. Тръмп говореше с тях през главата на Зеленски. И след това вече излязоха най-различни съобщения, че Тръмп буквално го е псувал, за да го накара да приеме руските условия“, добави той.
„По принцип трябва да се знае, че Тръмп има зъб на Зеленски още от времето на първия си мандат, когато украинският президент изглеждаше свързан повече с Джо Байдън и демократическата партия. Всичко това, ако се върнем назад, ще си спомним, че тогава изкараха Тръмп, че е едва ли не агент на Путин. Имаше и желание за импийчмънт, а това си беше постановка, беше опит за преврат. И много активно участваха британските служби. Тръмп искаше доклада за сина на Байдън, но не го получи. Сега има отново един голям конфликт - кой да разработва украинските суровини и другите икономически възможности след края на войната. Великобритания има договор с Украйна за суровините за сто години, САЩ сключиха нещо подобно. Сега изобщо не би било чудно, ако Зеленски е продал едно и също нещо два пъти“, каза още Валери Найденов.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
1 Тръмп е играч
14:54 21.10.2025
2 Да бе!
14:55 21.10.2025
3 Раковски
14:56 21.10.2025
4 и те така
Двама украинци, работещи за Русия, са поставили в Румъния запалителни устройства в пакети, които е трябвало да бъдат изпратени чрез куриерска компания, и са ги взривили дистанционно. Събитията са се случили преди седмица, но са били пазени в тайна.
Руската мрежа е действала и в Полша, а тайните служби са координирали действията си срещу нея. Полският премиер Доналд Туск днес заяви, че 8 души са били задържани в различни региони на Полша през последните дни по подозрение, че подготвят саботажи. Разследването е в ход, с по-нататъшни оперативни действия.
14:56 21.10.2025
5 И Киев е Руски
14:56 21.10.2025
6 и те така
До коментар #4 от "и те така":Властите в Румъния и Полша са осуетили мащабна саботажна операция, координирана директно от руските тайни служби, която е имала за цел да изпрати експлозивни пакети до Украйна по маршрути от Румъния и Полша. Според Румънската разузнавателна служба (РРС), между 14 и 15 октомври 2025 г. двама украински граждани са дошли в Румъния от Полша и са оставили в централата на Nova Post в Букурещ (най-голямата частна украинска куриерска компания) пакети, съдържащи самоделни запалителни устройства - термит и бариев нитрат - оборудвани с механизми за дистанционно задействане и GPS, камуфлирани в аудио слушалки и автомобилни части. Целта, обясняват властите, е била да се предизвикат пожари или дори експлозии по време на транспортиране, но също така и да се запали пожар в централата на Nova Post в Букурещ. Пакетите е трябвало да напуснат Полша, да преминат през Румъния и по-късно да пристигнат в Украйна.
Координираната намеса на румънските и полските власти е позволила прихващането и неутрализирането на пакетите, преди да причинят щети, подчертава SRI. Говорителят на Координатора на специалните служби в Полша подчертава, че операцията е част от дестабилизираща кампания, организирана от Русия срещу държавите, които подкрепят Украйна. Както SRI, така и полските разузнавателни служби потвърждават, че разследванията продължават и че те са насочени към широка мрежа от саботьори, участващи в подобни действия на територията на няколко европейски държави, като част от хибридн
14:58 21.10.2025
8 404
До коментар #1 от "Тръмп е играч":А виЕ не можещ свирач
15:02 21.10.2025
9 ай ай ай
До коментар #8 от "404":Ой какое море от мозг
15:08 21.10.2025
10 Качалин
До коментар #1 от "Тръмп е играч":Цъ, не позна! Тръмп иска да продължи войната докато се разпадне ЕС! Той с Русия проблем няма! Договаря си с нея дълготрайни и големи икономически сделки. Не иска да дели с ЕС!
15:09 21.10.2025
11 Може да е операция
До коментар #6 от "и те така":на украинските служби. Всички украински граждани са верни на зеленски и няма да участват в операции на руската федерация.
15:10 21.10.2025
12 Наблюдател
15:11 21.10.2025