Иван Бакалов пред ФАКТИ: ИТН са клиентелна партия, която прокарва някакви отвратителни закони (ВИДЕО)

Бойко Борисов иска да управлява и да е премиер. Даже не му харесва, че трупа негативи, неговото правителство, на ГЕРБ. ГЕРБ е с БСП и ИТН. Хората да не се шашкат, че сега ще преформатират. Да погледнем какво става по света – във Франция, например, какво става. Парламентът е на много парчета, но могат да се разберат, ще направят правителство, ще продължат. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Иван Бакалов.

„Тук отвратителното е друго - ГЕРБ се кълнеше, че никога няма с БСП да преговаря, за да прави правителство. ИТН се кълнеха, че никога с ГЕРБ. Някой им беше събрал изказванията на Слави Трифонов, на Тошко Йорданов - как се кълнат. Никога с ГЕРБ, никога с Борисов, а какво стана… Трябва да се каже ясно - това е предателство към гражданското общество“, добави гостът.



„Аз съм съгласен, че политиката е мръсна работа, така е, вярно е. Но има някакви граници, за да не се изхвърляш толкова. Ако трябва да говорим за "Има такъв народ", това е партия, която започна като протестна, благодарение на хората, които искаха промени в системата на управление… Какво се случи? Влюбиха се в парламента. На третите избори станаха консервативна партия. А сега лъсна, че, всъщност, ИТН са една продажна, клиентелна партия, която прокарва някакви отвратителни закони. Едва ли самите те са го измислили това за свободата на словото, което предвиждаше до 6 години затвор за изнасяне на лични данни“, добави Бакалов.



„Законът не е измислен сега. И един важен детайл трябва да се изтъкне. Законът, който "Има такъв народ" внесе, предвижда до шест години затвор за изнасяне на лична информация. Това засяга само медиите. Няма къде другаде да изнесеш лична информация, освен в медиите. Защо затвор до шест години, а не до пет? Защото според Наказателния кодекс за подслушване със СРС се предвижда само до пет години затвор. При шест години присъда вече се минава към „тежки престъпления“. И това бе направено нарочно да са 6 години затвор, за да могат да се подслушват журналисти. Така ще се подслушват наред с едни искания – „тук има съмнения, той събира лична информация, искаме разрешение за подслушване“. Хайде! Това е коварното. И това издава цялата продажност на ИТН. Този детайл - с шест години затвор, се осигурява използването на СРС срещу журналисти. И това е абсолютно премислено“, сподели още Бакалов.



