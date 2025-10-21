Иван Бакалов пред ФАКТИ: ИТН са клиентелна партия, която прокарва някакви отвратителни закони (ВИДЕО)

Бойко Борисов иска да управлява и да е премиер. Даже не му харесва, че трупа негативи, неговото правителство, на ГЕРБ. ГЕРБ е с БСП и ИТН. Хората да не се шашкат, че сега ще преформатират. Да погледнем какво става по света – във Франция, например, какво става. Парламентът е на много парчета, но могат да се разберат, ще направят правителство, ще продължат. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Иван Бакалов.
„Тук отвратителното е друго - ГЕРБ се кълнеше, че никога няма с БСП да преговаря, за да прави правителство. ИТН се кълнеха, че никога с ГЕРБ. Някой им беше събрал изказванията на Слави Трифонов, на Тошко Йорданов - как се кълнат. Никога с ГЕРБ, никога с Борисов, а какво стана… Трябва да се каже ясно - това е предателство към гражданското общество“, добави гостът.
„Аз съм съгласен, че политиката е мръсна работа, така е, вярно е. Но има някакви граници, за да не се изхвърляш толкова. Ако трябва да говорим за "Има такъв народ", това е партия, която започна като протестна, благодарение на хората, които искаха промени в системата на управление… Какво се случи? Влюбиха се в парламента. На третите избори станаха консервативна партия. А сега лъсна, че, всъщност, ИТН са една продажна, клиентелна партия, която прокарва някакви отвратителни закони. Едва ли самите те са го измислили това за свободата на словото, което предвиждаше до 6 години затвор за изнасяне на лични данни“, добави Бакалов.
„Законът не е измислен сега. И един важен детайл трябва да се изтъкне. Законът, който "Има такъв народ" внесе, предвижда до шест години затвор за изнасяне на лична информация. Това засяга само медиите. Няма къде другаде да изнесеш лична информация, освен в медиите. Защо затвор до шест години, а не до пет? Защото според Наказателния кодекс за подслушване със СРС се предвижда само до пет години затвор. При шест години присъда вече се минава към „тежки престъпления“. И това бе направено нарочно да са 6 години затвор, за да могат да се подслушват журналисти. Така ще се подслушват наред с едни искания – „тук има съмнения, той събира лична информация, искаме разрешение за подслушване“. Хайде! Това е коварното. И това издава цялата продажност на ИТН. Този детайл - с шест години затвор, се осигурява използването на СРС срещу журналисти. И това е абсолютно премислено“, сподели още Бакалов.
7 Най-честият и
До коментар #2 от "Красимир Петров":най-честният, говори винаги истината право "в очите" за жалост никой не го чува, нито пък му обръща внимание, българинът е мишка която само църка и се крие, благодарна е към тези които я хранят с ИМИТИРАЩИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ тя не се влияе от качеството, а от ниската цената, боклукът за нея е щастие....такива са си българите, страхливи компенсиращи този страх с вечно мрънкане и имитация на патриотизъм ! Смях и трагедия в едно !
15:31 21.10.2025
Журналистическата мафия се мисли над закона! Пишат без да мислят.
До коментар #10 от "Да бе":където си се установил на дъното няма къде да потънеш повече ! Колкото до излагацията тя ти е вродена ! Поне веднъж чул ли си го какво говори или на теб ти говори само опростачената чалгария ?
Това е атака срещу свободата на словото, направена хладнокръвно и с умисъл.
ИТН, ГЕРБ и БСП – уж върли врагове – днес са заедно в едно политическо блато. Предизборните клетви се оказаха кухи лъжи. Това не е просто политически цинизъм, а откровено предателство към хората, които повярваха в промяна.
До коментар #9 от "Стършели":Законопроектът на „Има такъв народ“ (ИТН), който предвижда до 6 години затвор за изнасяне на лични данни, е умишлено така формулиран, за да позволи използване на СРС (специални разузнавателни средства) срещу журналисти.
При наказание до 5 години не могат да се прилагат СРС, а при 6 — могат.
Какво означава това?
На практика, ако това е вярно, то е много сериозен удар срещу свободата на словото. Поставянето на журналистическата работа в графата на "тежки престъпления" би дало възможност на службите да подслушват, наблюдават и разследват журналисти с методи, предназначени за терористи, наркотрафиканти и организирана престъпност.
Това напомня на авторитарни подходи и би било противоположно на принципите на демокрацията и медийната свобода.
Това е "предателство към гражданското общество", защото тези партии са били избрани на база на антисистемна или антикорупционна реторика.
Посланието: партиите могат да се разбират, стига да има воля и морал.
Злоупотреба със законодателна власт с цел ограничаване на свободата на словото.
Политически цинизъм и липса на принципност, особено при партии, които са дошли на власт чрез общественото недоволство.
Независимо от личните симпатии към него, въпросите, които повдига, са валидни и тревожни. Ако закон наистина е структуриран така, че позволява подслушване на журналисти, това трябва да бъде сериозно обсъдено както от обществото, така и от международни организации за медийна свобода.
До коментар #11 от "Повече от това":Изкаран да се излага. Гледам и си допадате.
... Бай еи Жельо, още през 90те казваше нещо подобно:
"... Политиката е мръсна работа, може би най-мръсната,
но и в нея има етика и естетика...."
До коментар #14 от "Напротив!":Закона не е срещу свободата на словото, а срещу лъжите и помията която се лее от медиите на мафията зад ПП и ДБ.
До коментар #17 от "Сравнението с Франция":И бг политиците имат воля и морал,когато има големи кинти..
До коментар #31 от "Българи!":каква помия плаща кръга капитал стоящ зад ПП, ДБ, МЕЧ, величие и нинова. Гласувайте още за мафия да плащат с вашите пари за лъжи, помии и т.н.
