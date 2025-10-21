Новини
Иван Бакалов пред ФАКТИ: ИТН са клиентелна партия, която прокарва някакви отвратителни закони (ВИДЕО)

Иван Бакалов пред ФАКТИ: ИТН са клиентелна партия, която прокарва някакви отвратителни закони (ВИДЕО)

21 Октомври, 2025 15:07 1 926 32

И това бе направено нарочно да са 6 години затвор, за да могат да се подслушват журналисти, казва гостът

Бойко Борисов иска да управлява и да е премиер. Даже не му харесва, че трупа негативи, неговото правителство, на ГЕРБ. ГЕРБ е с БСП и ИТН. Хората да не се шашкат, че сега ще преформатират. Да погледнем какво става по света – във Франция, например, какво става. Парламентът е на много парчета, но могат да се разберат, ще направят правителство, ще продължат. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Иван Бакалов.

„Тук отвратителното е друго - ГЕРБ се кълнеше, че никога няма с БСП да преговаря, за да прави правителство. ИТН се кълнеха, че никога с ГЕРБ. Някой им беше събрал изказванията на Слави Трифонов, на Тошко Йорданов - как се кълнат. Никога с ГЕРБ, никога с Борисов, а какво стана… Трябва да се каже ясно - това е предателство към гражданското общество“, добави гостът.

„Аз съм съгласен, че политиката е мръсна работа, така е, вярно е. Но има някакви граници, за да не се изхвърляш толкова. Ако трябва да говорим за "Има такъв народ", това е партия, която започна като протестна, благодарение на хората, които искаха промени в системата на управление… Какво се случи? Влюбиха се в парламента. На третите избори станаха консервативна партия. А сега лъсна, че, всъщност, ИТН са една продажна, клиентелна партия, която прокарва някакви отвратителни закони. Едва ли самите те са го измислили това за свободата на словото, което предвиждаше до 6 години затвор за изнасяне на лични данни“, добави Бакалов.

„Законът не е измислен сега. И един важен детайл трябва да се изтъкне. Законът, който "Има такъв народ" внесе, предвижда до шест години затвор за изнасяне на лична информация. Това засяга само медиите. Няма къде другаде да изнесеш лична информация, освен в медиите. Защо затвор до шест години, а не до пет? Защото според Наказателния кодекс за подслушване със СРС се предвижда само до пет години затвор. При шест години присъда вече се минава към „тежки престъпления“. И това бе направено нарочно да са 6 години затвор, за да могат да се подслушват журналисти. Така ще се подслушват наред с едни искания – „тук има съмнения, той събира лична информация, искаме разрешение за подслушване“. Хайде! Това е коварното. И това издава цялата продажност на ИТН. Този детайл - с шест години затвор, се осигурява използването на СРС срещу журналисти. И това е абсолютно премислено“, сподели още Бакалов.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


  • 1 оня с коня

    11 4 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH

    15:11 21.10.2025

  • 2 Красимир Петров

    18 4 Отговор
    Иван Бакалов беше най-честият гост в 7/8.Но тогава ИТН пееха друга песен срещу ДПС и ГЕРБ.

    Коментиран от #7

    15:19 21.10.2025

  • 3 Сила

    23 3 Отговор
    Какво сте очаквали от тумба озлобени провинциалисти начело с некъпаното гномче Тошко Късото ....??! Малки злобни човеченца и селски пръчки за масовка ....

    15:24 21.10.2025

  • 4 Адрес 4000

    18 2 Отговор
    Който големец си плати лептата на Орлин получава услуга от магистралната труженичка Славуца и неговото вярно рошаво псе
    Кое не разбрахте драги гласуващи за
    Дългата дрога

    15:25 21.10.2025

  • 5 Гост

    18 2 Отговор
    Славуца и двете му долни слуги тошко афр и балабанко тъпото вече им е все тая за тая територия. Казали са си, така или иначе ни мразят повече от сем. пеефски, след нас и потоп, ще крадем докато можем и малко след това, ще ги съдерем от грабеж и ще слугуваме на пеефски

    15:26 21.10.2025

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 4 Отговор
    Съгласен съм със споменатото в статията!

    15:29 21.10.2025

  • 7 Най-честият и

    13 2 Отговор

    До коментар #2 от "Красимир Петров":

    най-честният, говори винаги истината право "в очите" за жалост никой не го чува, нито пък му обръща внимание, българинът е мишка която само църка и се крие, благодарна е към тези които я хранят с ИМИТИРАЩИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ тя не се влияе от качеството, а от ниската цената, боклукът за нея е щастие....такива са си българите, страхливи компенсиращи този страх с вечно мрънкане и имитация на патриотизъм ! Смях и трагедия в едно !

    15:31 21.10.2025

  • 8 надарена кака

    6 1 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    15:35 21.10.2025

  • 9 Стършели

    3 10 Отговор
    6 години затвор за изнасяне на лични данни са малко! 10 трябва да са!
    Журналистическата мафия се мисли над закона! Пишат без да мислят.

    Коментиран от #14

    15:37 21.10.2025

  • 10 Да бе

    4 3 Отговор
    Затова те изкараха да се излагаш.

    Коментиран от #11

    15:38 21.10.2025

  • 11 Повече от това

    5 4 Отговор

    До коментар #10 от "Да бе":

    където си се установил на дъното няма къде да потънеш повече ! Колкото до излагацията тя ти е вродена ! Поне веднъж чул ли си го какво говори или на теб ти говори само опростачената чалгария ?

    Коментиран от #21

    15:46 21.10.2025

  • 12 Мнение

    9 2 Отговор
    ИТН прокарват скандален закон с до 6 години затвор за „изнасяне на лични данни“ – параван, зад който стои мръсната цел: да се подслушват журналисти!!!!!
    Това е атака срещу свободата на словото, направена хладнокръвно и с умисъл.

    ИТН, ГЕРБ и БСП – уж върли врагове – днес са заедно в едно политическо блато. Предизборните клетви се оказаха кухи лъжи. Това не е просто политически цинизъм, а откровено предателство към хората, които повярваха в промяна.

    15:47 21.10.2025

  • 13 Демократична мина

    7 2 Отговор
    Това не е просто законодателен гаф – това е демократична мина. Ако обществото преглътне и това, значи сме свикнали не само с корупцията, а и с репресията.

    15:48 21.10.2025

  • 14 Напротив!

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Стършели":

    Законопроектът на „Има такъв народ“ (ИТН), който предвижда до 6 години затвор за изнасяне на лични данни, е умишлено така формулиран, за да позволи използване на СРС (специални разузнавателни средства) срещу журналисти.
    При наказание до 5 години не могат да се прилагат СРС, а при 6 — могат.
    Какво означава това?
    На практика, ако това е вярно, то е много сериозен удар срещу свободата на словото. Поставянето на журналистическата работа в графата на "тежки престъпления" би дало възможност на службите да подслушват, наблюдават и разследват журналисти с методи, предназначени за терористи, наркотрафиканти и организирана престъпност.
    Това напомня на авторитарни подходи и би било противоположно на принципите на демокрацията и медийната свобода.

    Коментиран от #29

    15:50 21.10.2025

  • 15 Реалист

    6 2 Отговор
    ИТН и ГЕРБ са политически цинични – нарушават предишни обещания и се съюзяват с партии, които са твърдо отричали.
    Това е "предателство към гражданското общество", защото тези партии са били избрани на база на антисистемна или антикорупционна реторика.

    15:52 21.10.2025

  • 16 ИТН са политическата илюзия!

    7 2 Отговор
    ИТН, тяхното позициониране като „протестна“ и антисистемна партия, а после внезапният им завой към политическо сътрудничество с ГЕРБ и БСП, наистина изглежда като изневяра на основната им идентичност.

    15:52 21.10.2025

  • 17 Сравнението с Франция

    4 0 Отговор
    Бакалов дава пример с Франция – дори при фрагментиран парламент, политиците намират път към съгласие и стабилно управление.
    Посланието: партиите могат да се разбират, стига да има воля и морал.

    Коментиран от #30

    15:53 21.10.2025

  • 18 Свободата, Санчо....

    5 0 Отговор
    Бакалов поставя на масата два тежки проблема:
    Злоупотреба със законодателна власт с цел ограничаване на свободата на словото.
    Политически цинизъм и липса на принципност, особено при партии, които са дошли на власт чрез общественото недоволство.
    Независимо от личните симпатии към него, въпросите, които повдига, са валидни и тревожни. Ако закон наистина е структуриран така, че позволява подслушване на журналисти, това трябва да бъде сериозно обсъдено както от обществото, така и от международни организации за медийна свобода.

    15:54 21.10.2025

  • 19 Истината

    4 2 Отговор
    Иван Бакалов критикува остро ИТН заради законопроект, който предвижда до 6 години затвор за изнасяне на лични данни – според него, това е умишлено направено, за да позволи подслушване на журналисти чрез СРС. Обвинява ИТН, ГЕРБ и БСП в лицемерие и предателство към гражданите, тъй като са нарушили собствените си обещания да не управляват заедно.

    15:55 21.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ето го пред теб

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Повече от това":

    Изкаран да се излага. Гледам и си допадате.

    16:06 21.10.2025

  • 22 Гражданин

    3 2 Отговор
    ИТН даже не са партия Спомнете си как предложила състав на Министерски свет същата вечер в която спечелиха няколко процента повече от ГЕРБ. С двайсет и няколко % ни предложиха по телевизията имената на състава и казаха, че ще се оттеглят ако не бъдат подкрепени. Беше абсолютно шоу.

    16:07 21.10.2025

  • 23 Факт

    2 1 Отговор
    Ами те и без това ги подслушват. И не само тях. Така се идентифицират неудобни за някои. Във всяка една област. ИТН предлагат навременен закон. Който между другото ощетява именно тях. Следователно не би трябвало да бъдат подозирани точно за това предложение!

    16:11 21.10.2025

  • 24 Нашмъркан чалгар

    4 2 Отговор
    ИТН е член на Европейските консерватори и консерваторът Тошко Африкански има извънбрачна дъщеря и видеа от тройки с Пепи Еврото. Шефката му Петя в видяхме с още по-консервативна черна маска и без нищо друго

    16:12 21.10.2025

  • 25 Българин

    2 2 Отговор
    ИТН се води от Слави, който е изпял най-хубавите песни. Хората подкрепят все по силно ИТН, тъкмо заради законодателната им програма!

    16:13 21.10.2025

  • 26 БАКАЛЧО ТИ

    3 1 Отговор
    СОРОСОИТ ЛИ СИ. КАК МОЖЕ ДА ГОВОЛИШ ТАКА ПРОСТАШКИ .АКО НИЕ ЗАПОЧНЕМ ДА ТЕ НАРЕЭДАМЕ ЗАЩОТО ВИЕ СЕ САМОЗАБРАВЯТЕ А НЕ СТЕ ЦВЕТЕ ЗА МИРИСАНЕ

    16:18 21.10.2025

  • 27 От чалга

    0 2 Отговор
    прокопсия няма. Факт.

    16:18 21.10.2025

  • 28 Град Симитли

    0 0 Отговор
    ".... „Аз съм съгласен, че политиката е мръсна работа, така е, вярно е. Но има някакви граници,.."
    ... Бай еи Жельо, още през 90те казваше нещо подобно:
    "... Политиката е мръсна работа, може би най-мръсната,
    но и в нея има етика и естетика...."

    16:20 21.10.2025

  • 29 Стига лъга

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Напротив!":

    Закона не е срещу свободата на словото, а срещу лъжите и помията която се лее от медиите на мафията зад ПП и ДБ.

    16:21 21.10.2025

  • 30 9999

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Сравнението с Франция":

    И бг политиците имат воля и морал,когато има големи кинти..

    16:30 21.10.2025

  • 31 Българи!

    1 2 Отговор
    Вече пета година държавата ни е в тежка политическа криза! Не забравяйте, българи, че началото на тази криза сложи сакатото учиндолско нищожество, което, по нареждане на мутрата от СИК Боко тиквата и на агент Сава - проектантът на чалгарската сбирщина, свали правителството на Кирил Петков! Не забравяйте, българи, гаврата на сакатото учиндолско нищожество с вас и с великата ни някога държава! Сакатото учиндолско нищожество предложи зе български премиер едно нищожество като него, измамник и лъжец, дето лъжеше, че е бизнесмен и е звавършил университет във Виена! Оказа се ,че чалгарският кандидат- премиер е пордавач на сергия, продавал шнорхели и гащи, а във въпросния университет във Виена е влизал само да ползва тоалетната! А за министър и зам.премиер сакатото учиндолско нищожество предложи доказан плагиат и измамник от най-висока класа! Не забравяйте потресаващата простащина на каруцарина Хаджи Тошко Африкански, чийто мръсен и долнопробен език отвращава и уличните псета! Не забравяйте мазната муцуна на клептомана Балабана Джебчията с грозната брадавица на мутрата! Не забравяйте тези мерзавци, българи! Не ги забравяйте! Те върнаха България години назад, а сега са жалки лакеи и най-ниско ниво слуги на туловището Дебелян и на мутрата от СИК - Банкя!

    Коментиран от #32

    16:31 21.10.2025

  • 32 Ето за

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Българи!":

    каква помия плаща кръга капитал стоящ зад ПП, ДБ, МЕЧ, величие и нинова. Гласувайте още за мафия да плащат с вашите пари за лъжи, помии и т.н.

    16:35 21.10.2025

