Адвокат Петър Славов пред ФАКТИ: Увеличението на бюджета на ВСС е скандално (ВИДЕО)

4 Ноември, 2025 15:38

Какво точно ще работят във ВСС, за да получат по-голям бюджет?, пита юристът

Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Бюджетът на съдебната система е огромен, но може би най-скандално е увеличението на бюджета на ВСС. През 2025 г. са имали на разположение около 85 милиона лева, а сега са поискали 98 милиона - но в евро! И аз тук се замислям – нас ли ни правят на глупаци? Те или не могат да смятат, и не осъзнават, че този нов бюджет, който е в евро, е над 190 милиона лева - два пъти и нещо увеличение на миналогодишния. И то само за ВСС говорим! Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ адвокат Петър Славов.

„По отношение на останалите институции в рамките на съдебната власт - прокуратура, Върховен съд – също има увеличение на бюджета, но то е в рамките на 10 -15%. Нещо, което би могло да се обоснове с нарастване на фонд „Работна заплата“, инфлация, обективни процеси. Но да искаш два пъти повече бюджет при положение, че имаш изтекъл мандат във ВСС… Това ми е в повече“, добави гостът.

„Знаем, че Съдът на ЕС излезе с решение, че съдебни състави с изтекли мандати - Инспекторат към ВСС и самото ВСС - не могат да взимат решения. А това означава, че не могат да работят. И така изниква въпросът: какво точно ще работят във ВСС, за да получат по-голям бюджет - два пъти и повече? Пак ще кажа, че имам чувството, че ни правят на глупаци. Чухме Магдалинчев да казва, че това са доходи в рамките на закона. Това е много удобно извинение, защото знаем много случаи, в които това, което се явява законно, не винаги е морално“, обяви още юристът.

„И конкретен пример ще ви дам - с курортния комплекс „Елените“ и строителните безумия, които видяхме там. Виждаме как хем било законно, но също така видяхме, че така не се прави. И сега - дайте тук да помислим по темата. Това извинение, че било законно, не ми изглежда издържано. Освен това е дискусионно. Извинявайте, но според мен трябва да им стане неудобно - на мнозинството във ВСС, което е гласувало тези пари“, обясни още Петър Славов.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Страшно е

    4 2 Отговор
    Икономисти,банкери ,финансисти всички със зловеща прогноза за необратим фалит на държавата през 2027 г. И Лъчезар Богданов от Института за пазарна икономика,и бившият финансов министър и вицепремиер в момента председател на фискалния съвет Симеон Дянков ,и члена на същия съвет Любомир Каримански,дори и Левон Хампарцумян. И след задаващия се фалит на държавата ,правителството на мафията ИТН -ГЕРБ-БСП -ДПС (Пеевски) увеличи заплатите на полицаите тази година със 70% и на останалите силови структури и държавна администрация с 50%. Което струва на държавата ,тоест на Българският народ 1,8 млрд.годишно. А ето и анализа на финансовия наблюдател Стефан Антонов пред факти-
    „Много трябва да се притесняваме. България е в исторически период на задлъжняване – такъв, какъвто не е имало от 80-те години на миналия век. Правил съм си труда да изследвам всяко едно десетилетие оттогава досега”, каза Стефан Антонов.

    Коментиран от #2

    15:38 04.11.2025

  • 2 От сайта факти месец март 2025

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Страшно е":

    В четири държави от Европейския съюз полицейските служители получават под 1250 евро месечно. Това са Унгария, Полша, Румъния и Хърватия, където възнагражденията надхвърлят 1050 евро. България заема челно място с 2699 евро.

    15:39 04.11.2025

  • 3 Председателя на фискалния съвет

    4 1 Отговор
    2027 ще бъде година на голяма публична финансова криза в България. Тогава страната ще влезе в процедура по свръхдефицит, коментира бившият финансов министър и председател на Фискалния съвет Симеон Дянков по БНТ.

    За тази година определено има криене на дефицит, допълни той. По думите му заради влизането в еврозоната "си позволяхме да премълчаваме някои явни пропуски в публикуването на данни". Страната върви уверено към неплатежоспособност и това ще се усети през 2027 г. Предстои срив на икономика ,публични плащания и сриване на имотният пазар. Иначе казано - ФАЛИТ

    15:40 04.11.2025

  • 4 България влиза в световната

    8 0 Отговор
    Финансова история как държава е фалирана за 3 години от тикви, свиня и неграмотни чалгари. Декември 2023 г.дойде първото правителство на Главчев. След нови избори дойде второто на Главчев. Това правителство си беше на боко и шиши. Преди 11 месеца дойде това на тиквун,шопар и чалгари. За 3 години 38 милиарда нови заеми. През 2027 г.само лихвите 6 милиарда. Икономика няма производство няма, чужди инвестиции липсват. Държавата 2027 г.обявява фалит и се закрива.

    15:40 04.11.2025

  • 5 Тази година страната фалира

    7 0 Отговор
    Да видим откъде ще вземат по 24 хиляди лева за заплати на съдии и прокурори ,и по 7-8 хиляди лева за заплати на полицаи и военни ...Не искам нови заеми за тях на гърба на народа. Защото заемите не се водят на тиквата,свинята и чалга мерзавеца славуца а на държавата България,тоест на всички нас

    15:43 04.11.2025

  • 7 Дред

    4 0 Отговор
    Алчни Пед..ли

    15:46 04.11.2025

  • 8 глоги

    2 0 Отговор
    Какво точно ще работят във ВСС, за да получат по-голям бюджет?- пита юристът. КАК КАКВО? ЩЕ КОПАЯТ КАНАЛИ ПРИ ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛИ ПО УЛИЦИТЕ.

    15:49 04.11.2025

  • 9 Дориана

    2 0 Отговор
    Много ясно, Борисов и Пеевски купуват ВСС , но последната дума имат Висшите сили, които не могат да купят. Ще го разберат по трудния начин , че да се задържат на власт по този начин ще им изиграе лоша шега.

    15:52 04.11.2025

  • 10 Цвете

    1 0 Отговор
    КАКТО ВИНАГИ, ПЕТЪР СЛАВОВ Е ПРАВ. КАКВОТО И ИНТЕРВЮ ДА ДАДЕ, ТОЙ СЕ АРГУМЕНТИРА С ФАКТИ. А ФАКТИТЕ КАЗВАТ ИСТИНАТА. ДОБРЕ Е ДА ГО ЧУЕ НЕСМЕНЯЕМИЯТ МАГДАЛИНЧЕВ?????!

    15:58 04.11.2025

  • 11 Цвете

    1 0 Отговор
  • 12 гост

    0 0 Отговор
    Благодарете на Тиква и неговите поддръжници.Женорята се подмокрят като чуят само "Тиква".

    16:01 04.11.2025

