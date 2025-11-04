Адвокат Петър Славов пред ФАКТИ: Увеличението на бюджета на ВСС е скандално (ВИДЕО)

Бюджетът на съдебната система е огромен, но може би най-скандално е увеличението на бюджета на ВСС. През 2025 г. са имали на разположение около 85 милиона лева, а сега са поискали 98 милиона - но в евро! И аз тук се замислям – нас ли ни правят на глупаци? Те или не могат да смятат, и не осъзнават, че този нов бюджет, който е в евро, е над 190 милиона лева - два пъти и нещо увеличение на миналогодишния. И то само за ВСС говорим! Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ адвокат Петър Славов.
„По отношение на останалите институции в рамките на съдебната власт - прокуратура, Върховен съд – също има увеличение на бюджета, но то е в рамките на 10 -15%. Нещо, което би могло да се обоснове с нарастване на фонд „Работна заплата“, инфлация, обективни процеси. Но да искаш два пъти повече бюджет при положение, че имаш изтекъл мандат във ВСС… Това ми е в повече“, добави гостът.
„Знаем, че Съдът на ЕС излезе с решение, че съдебни състави с изтекли мандати - Инспекторат към ВСС и самото ВСС - не могат да взимат решения. А това означава, че не могат да работят. И така изниква въпросът: какво точно ще работят във ВСС, за да получат по-голям бюджет - два пъти и повече? Пак ще кажа, че имам чувството, че ни правят на глупаци. Чухме Магдалинчев да казва, че това са доходи в рамките на закона. Това е много удобно извинение, защото знаем много случаи, в които това, което се явява законно, не винаги е морално“, обяви още юристът.
„И конкретен пример ще ви дам - с курортния комплекс „Елените“ и строителните безумия, които видяхме там. Виждаме как хем било законно, но също така видяхме, че така не се прави. И сега - дайте тук да помислим по темата. Това извинение, че било законно, не ми изглежда издържано. Освен това е дискусионно. Извинявайте, но според мен трябва да им стане неудобно - на мнозинството във ВСС, което е гласувало тези пари“, обясни още Петър Славов.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
„Много трябва да се притесняваме. България е в исторически период на задлъжняване – такъв, какъвто не е имало от 80-те години на миналия век. Правил съм си труда да изследвам всяко едно десетилетие оттогава досега”, каза Стефан Антонов.
До коментар #1 от "Страшно е":В четири държави от Европейския съюз полицейските служители получават под 1250 евро месечно. Това са Унгария, Полша, Румъния и Хърватия, където възнагражденията надхвърлят 1050 евро. България заема челно място с 2699 евро.
За тази година определено има криене на дефицит, допълни той. По думите му заради влизането в еврозоната "си позволяхме да премълчаваме някои явни пропуски в публикуването на данни". Страната върви уверено към неплатежоспособност и това ще се усети през 2027 г. Предстои срив на икономика ,публични плащания и сриване на имотният пазар. Иначе казано - ФАЛИТ
