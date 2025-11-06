Новини
Арх. Иван Шишков пред ФАКТИ: Оставихме всичко готово за детската болница, а после… нищо (ВИДЕО)

6 Ноември, 2025 14:45 815 14

Единственото, което се повтаряше, бяха изявления от парламента, че парите били осигурени, казва гостът

Арх. Иван Шишков пред ФАКТИ: Оставихме всичко готово за детската болница, а после… нищо (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Темата за Националната детска болница отново напомня за себе си – с дългата история на отлагания, промени и пропуснати решения. Ако си спомняте – имаше дълги усилия да бъде построена върху абсолютно неподходящ терен. Не само градоустройствено, но и чисто конструктивно. Ставаше дума за стар скелет на недовършена сграда, която не можеше да отговаря на стандартите за съвременна детска болница“, обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ арх. Иван Шишков, бивш служебен регионален министър.

Припомняме, че Общественият съвет за Национална детска болница подаде оставка. Основните причини за решението са липсата на комуникация с Министерството на здравеопазването и с компанията, натоварена с изграждането на лечебното заведение.

„Когато бях в двата служебни кабинета, ние намерихме подходящ терен съвместно с Министерството на здравеопазването. Имаше градоустройствени проблеми – решихме ги. В края на втория служебен кабинет оставихме влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП), пълна яснота и готовност следващите да изготвят задание, проект и да започнат строителството. Всичко беше подготвено“, сподели Шишков.

„Но след това – нищо. Нищо не се случва. Единственото, което се повтаряше, бяха изявления от парламента, че парите били осигурени. А въпросът не е до парите. Преди тях трябва да има задание и проект. Има последователност – първо концепция, после проектиране, накрая строеж. Ако прескочим нещо, резултатът е предизвестен – ще имаме пореден строеж, направен в услуга на строителя, а не на обществото“, каза бившият министър.

„Идеята тогава беше до болницата да се изгради и хотел за родители, така че децата и семействата им да бъдат близо едни до други по време на лечение. Имахме визия за цял комплекс – болница, пространства за рехабилитация, места за родителите. Това беше концепцията. Сега обаче не знаем нито какво е заданието, нито какъв е проектът, нито кога ще започне проектирането. Ако отново се скрием зад думата инженеринг, ще получим строеж, който обслужва строителя, но не и децата, не и обществото“, добави арх. Шишков.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


  • 1 Последния Софиянец

    4 5 Отговор
    То вече няма деца.1989 г 120 000 новородени,2024 г 20 000.

    Коментиран от #3

    14:46 06.11.2025

  • 2 Гост

    6 4 Отговор
    С двете гнусни прасета винаги ще е едно огромно НИЩО

    14:53 06.11.2025

  • 6 Бай Цоньо

    4 1 Отговор
    Никой от управляващите не го интересуват нашите деца, техните са в чужбина, за бъдещето на Родината никой не мисли. Крада днес за утре не ме интересува.

    15:04 06.11.2025

  • 7 абе

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Граничаря":

    Ти от Германската горичка ли се обаждаш?

    15:04 06.11.2025

  • 8 Цвете

    2 1 Отговор
    ЩЕ СИ СПОМНИТЕ МНОГО СКОРО ЗАЩО МИ ПРЕМАХНАХТЕ МНЕНИЕТО???? ВИЕ ДЕЦА НЯМАТЕ ЛИ???? ИЛИ ВИ Е ВСЕ ТАЯ.??? АМИ ЗАТОВА ОТ СТРАХ И МЪЛЧАНИЕ ПО СЛОВО СМЕ ПОСЛЕДНИ ВЪВ ВСИЧКИ КЛАСАЦИИ. ЧЕТЕТЕ, А НЕ УНИЩОЖАВАЙТЕ МНЕНИЕТО НА КОГОТО И ДА БИЛО!????!

    15:06 06.11.2025

  • 9 Цвете

    3 1 Отговор
    ЩЕ СИ СПОМНИТЕ МНОГО СКОРО ЗАЩО МИ ПРЕМАХНАХТЕ МНЕНИЕТО???? ВИЕ ДЕЦА НЯМАТЕ ЛИ???? ИЛИ ВИ Е ВСЕ ТАЯ.??? АМИ ЗАТОВА ОТ СТРАХ И МЪЛЧАНИЕ ПО СЛОВО СМЕ ПОСЛЕДНИ ВЪВ ВСИЧКИ КЛАСАЦИИ. ЧЕТЕТЕ, А НЕ УНИЩОЖАВАЙТЕ МНЕНИЕТО НА КОГОТО И ДА БИЛО!????!

    15:06 06.11.2025

  • 11 как е било на границата

    0 1 Отговор
    Докато гражданите на ГДР, които през 60-те години са загивали при бягство в Народна Република България в най-добрия случай са били погребвани на място, от документите е видно, че до 1975 г. тленните останки на тези хора
    са били заравяни директно на мястото на инцидента. За германските жертви тази практика може да се докаже за периода 1965 - 1974 г.
    Едва през 1975 г. тя е променена и посолството на ГДР сключва споразумение с България. Очевидно това е реакция на продължаващите с години протести на родителите на двама тийнейджъри от саксонския град Шварценберг, които през пролетта на 1966 г. са застреляни на гръцката граница. Техните родители са искали да узнаят къде точно са загинали децата им. Такива сведения обаче властите на ГДР не са могли да им дадат, тъй като очевидно е било невъзможно да се възпроизведе точното място, където са били застреляни двамата младежи.

    Единствено сигурно е, че те не са били погребани в гробище нито в България, нито в ГДР.

    15:19 06.11.2025

  • 12 Герп боклуци

    2 0 Отговор
    Пак ше гласувам за герп

    15:20 06.11.2025

  • 13 Виж сега,

    1 0 Отговор
    Всичко сте оставили,оставили сте си ръцете, некадърници. Спри да лъжеш,не парламента,а правителството осигурява средствата за строеж. Ти къде беше тогава,нали беше министър.

    15:32 06.11.2025

  • 14 хмммм

    1 0 Отговор
    шишкавия

    15:35 06.11.2025

