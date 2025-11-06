Арх. Иван Шишков пред ФАКТИ: Оставихме всичко готово за детската болница, а после… нищо (ВИДЕО)

Темата за Националната детска болница отново напомня за себе си – с дългата история на отлагания, промени и пропуснати решения. Ако си спомняте – имаше дълги усилия да бъде построена върху абсолютно неподходящ терен. Не само градоустройствено, но и чисто конструктивно. Ставаше дума за стар скелет на недовършена сграда, която не можеше да отговаря на стандартите за съвременна детска болница“, обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ арх. Иван Шишков, бивш служебен регионален министър.
Припомняме, че Общественият съвет за Национална детска болница подаде оставка. Основните причини за решението са липсата на комуникация с Министерството на здравеопазването и с компанията, натоварена с изграждането на лечебното заведение.
„Когато бях в двата служебни кабинета, ние намерихме подходящ терен съвместно с Министерството на здравеопазването. Имаше градоустройствени проблеми – решихме ги. В края на втория служебен кабинет оставихме влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП), пълна яснота и готовност следващите да изготвят задание, проект и да започнат строителството. Всичко беше подготвено“, сподели Шишков.
„Но след това – нищо. Нищо не се случва. Единственото, което се повтаряше, бяха изявления от парламента, че парите били осигурени. А въпросът не е до парите. Преди тях трябва да има задание и проект. Има последователност – първо концепция, после проектиране, накрая строеж. Ако прескочим нещо, резултатът е предизвестен – ще имаме пореден строеж, направен в услуга на строителя, а не на обществото“, каза бившият министър.
„Идеята тогава беше до болницата да се изгради и хотел за родители, така че децата и семействата им да бъдат близо едни до други по време на лечение. Имахме визия за цял комплекс – болница, пространства за рехабилитация, места за родителите. Това беше концепцията. Сега обаче не знаем нито какво е заданието, нито какъв е проектът, нито кога ще започне проектирането. Ако отново се скрием зад думата инженеринг, ще получим строеж, който обслужва строителя, но не и децата, не и обществото“, добави арх. Шишков.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
