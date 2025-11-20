Новини
Проф. Георги Чанков пред ФАКТИ: Никой не може да посрещне намаление на заплатата си, нали! (ВИДЕО)

20 Ноември, 2025 15:22

Ако между 5 000 и 50 000 чиновници се освободят, те няма къде да отидат, казва експертът

По въпроса за бюджета – нека да кажа, че има хора, които много по-добре разбират от бюджет, има си бюджетари, специалисти по финанси. Напрежението в бюджета се свежда до едно – колко е изпълним. Проблемите на бюджета са проблем на цялостното стопанско развитие на България от 1990 година насам. Има възражения срещу големите обществени разходи за държавната администрация, за МВР, за правосъдната система… И това е резонно. Бюджетът има за основна цел да покрие безработицата в България. При Тодор Живков имахме държавна собственост и трябваха много чиновници, за да се управлява тази собственост. Сега няма много държавна собственост, но пак имаме много чиновници. Българският капитализъм не може да поеме тези излишни работни ръце, ако се направи съкращение. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ икономистът Проф. Георги Чанков, преподавател в УНСС.

„Ако между 5 000 и 50 000 чиновници се освободят, те няма къде да отидат. Има прекалено много работници, които „сгъват чаршафи“, имаме и високотехнологични дейности, които изискват квалификация, а ги нямаме тези кадри. За съжаление, нашата икономика не може да ги поеме. Имаме празни ниши, работни места с висока квалификация и тясна специализация. Не може да имаме едно изхвърляне на работна ръка на улицата, защото нямаме решение за това. Виждаме като решение вместо да се вземат социални помощи, да се назначават хора на ниши длъжности – и да получават ниски заплати. Примерно в общините. От време на време отрасли се бунтуват, например в НОИ заплатите са доста под средното. Там имаме проблем. И други агенции обявяват готовност за протест“, коментира експертът.

„Като цяло твърдя, че тези работни места в администрацията просто покриват неспособността на икономиката да покрие дадена работна сила, която няма квалификация. И така, от 20 души наети в едно ведомство – трима-четирима вършат работа, трима-четирима се учат, а другите просто са „кацнали“ за определен период от време. Това може да се реши за няколко месеца, но липсва стратегия за развитие. И така всяка година се получава кърпене на бюджета“, посочи Чанков.

„Политиката на „Продължаваме промяната“, която ни поднесоха като политика на изпреварващо развитие за сметка на кредити – че добрите икономики живеят на кредити, не е чак толкова блага. Намеренията се изпуснаха. Бюджетната дисциплина, която крепеше положението години наред, днес е изпусната и сега в момента трябва да посрещнем тези проблеми. Но никой не може да посрещне намаление на заплатата си, нали! Безизходицата продължава. Ще гасим напрежението с вземане на дългове до равнището, което можем да понесем, или над това ниво, но просто защото няма да имаме избор“, сподели още експертът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Шайлок

    28 1 Отговор
    Колко беше БВП 1989 и колко държавните дългове? Имаше и доста население и държавни материални активи. Хората не бяха така задлъжнели. Според мен преизчислено 2026 повече от 20 милиарда евро външен държавен дълг ние не можем да поддържаме защото има и много частен дълг. Така че скоро идва масрафа и кръчмаря.

    Коментиран от #9, #23

    15:27 20.11.2025

  • 3 Роден в НРБ

    28 5 Отговор
    На нас сега дефакто ни вдигнаха цените двойно и ни правят парите 50% надолу с еврото

    Коментиран от #10

    15:27 20.11.2025

  • 4 Леле майко

    26 0 Отговор
    (Ако между 5 000 и 50 000 чиновници се освободят, те няма къде да отидат, казва експертът)....

    15:28 20.11.2025

  • 5 Няма къде да отидат

    40 0 Отговор
    защото никой не ги иска и за нищо не стават, затова.

    Коментиран от #16

    15:30 20.11.2025

  • 6 Симеон Иванов

    13 3 Отговор
    И по какво е експерт тоя "Проф." - 100%, че е завършил СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПОЛИТИКОНОМИКА, ама сега се прави на велик експерт ...
    Проблема е, че мафиотски кръг некадърници е овладял УНСС и дава нефелни съвети .... Упс - сетих се за Л.Беров - значи понякога директно КРАДЕ, м.мцта му мр.

    15:30 20.11.2025

  • 7 Оооооо

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    аман от чибурашки генини. Буаааа

    15:31 20.11.2025

  • 8 Хаха

    19 3 Отговор
    Чудесно предложение!
    Като го гледам този "незаменим" професор е в пенсионна възраст и вероятно дрънка едно и също на студентите от соцвреме!
    Предлагам да даде пример със себе си, като се самосъкрати от държавния УНСС...

    15:31 20.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Бе да

    22 0 Отговор
    При хората , Гладът оформя възгледите и съзнанието!
    Тъй, че всички , ако са хора и са креативни като държавни служители, ще си намерят правилното място!!!

    15:35 20.11.2025

  • 12 Геро

    7 0 Отговор
    Ясно тези които за нищо не стават на държавна хранилка, то май и ти си от тия.

    16:03 20.11.2025

  • 13 Гал

    4 0 Отговор
    А ти ще посрещнеш ли?

    16:12 20.11.2025

  • 14 Решено

    15 0 Отговор
    На държавно ниво е решено работещите в частния сектор да издържат армия хрантутници, които не искат да работят "... на клон, а искат да работят на БЮРО....".

    16:12 20.11.2025

  • 15 койдазнай

    10 0 Отговор
    Абе никой не може да приеме намаление на заплатата си, ама увеличени може. Примерно 65%. И при това, два пъти годишно! Единственият проблем е, че това няма как да продължава дълго.

    16:15 20.11.2025

  • 16 Как къде да отидат

    14 0 Отговор

    До коментар #5 от "Няма къде да отидат":

    Ами, на борсата през която минаха хиляди през годините на "демокрацията";
    да опитат и те това.

    16:17 20.11.2025

  • 17 Иван

    18 0 Отговор
    Значи глъмавите да работят и хрантутят нищоправещата администрация на хранилка.

    16:21 20.11.2025

  • 18 Петров

    4 0 Отговор
    То добре че има бюджетари, ама има и професорджии.

    16:22 20.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 яка батка

    15 0 Отговор
    Военните, съдиите, прокурорите и полицаите трябва да си плащат осигуровките, не е нормално хората, които бачкат и им плащат заплатите да взимат от 2 до 10 пъти по малко!

    16:53 20.11.2025

  • 21 яка батка

    11 0 Отговор
    Редник в казармата взима между 3-3500 лв, да мете листа и да лежи по цял ден, а тоя който кърти по цял ден и го гърбят взима 1500 лв, това ако е ок здраве му кажи.

    16:55 20.11.2025

  • 22 яка батка

    15 0 Отговор
    Един работещ за 1500 лв издържа - военен, полицай, прокурор, съдия, държавен служител, пенсионер, циганин, как да взима повече, като тези трябва да лапат!?

    16:57 20.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 О,чуден

    9 0 Отговор
    Ами нямало къде да отидат след съкращения и затова да ги държим и изхранваме буквално!? Има курсове за преквалификация ,и ако са поне средно интелигентни , бързо ще се ориентират.

    17:34 20.11.2025

  • 25 мнение

    5 0 Отговор
    Считам, че сега чиновниците са доста повече отколкото бяха при Т. Живков. А пък в държавните дружества има семейственост. Нека единият член от семейството да бъде освободен. Хайде господа журналисти, проверете в държавните дружества има ли цели семейства, или дори фамилии, които са се накачулили на един клон. Управляващите се правят на улави, но имат много трески за дялане.

    18:08 20.11.2025

  • 26 От 1962 год.

    5 0 Отговор
    Българската икономика се натовари с чиновници и калинки - деца и роднини на власта. Този почин е разрасна, продължава да се разраства.
    Малко история. През 197 год. в Берлин на среща на ръкъвъдителите на държавите от СИВ: ГДР, Чехословакия докладват администрация 5 процента, Полша, Унгария, Румъния, Съветки съюз - 6 процента, Бълария 14 процента. Тодор Живков обещава съкращение, но не имръдна пръста . И така до днес. Няма значение дали е социализъм и бМалко бачкури, много чантури.,няма да се промени,При социализмеа и при капитализма, все тая.ако не се промени режима и системата. Трябва умни хора и прусашка желязна дициплина .

    18:09 20.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 За да се успокоиш

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "оня с коня":

    Яж "горещ тор"!

    18:14 20.11.2025

  • 29 От 1962 год. поправка

    4 0 Отговор
    Българската икономика се натовари с чиновници и калинки - деца и роднини на власта. Този почин е разратсна, продължава да се разраства.
    Малко история. През 1975год. в Берлин на среща на ръкъвъдителите на държавите от СИВ: ГДР, Чехословакия докладват:: Администрация 5 процента, Полша, Унгария, Румъния, Съветски съюз - 6 процента, Бълария 14 процента. Тодор Живков обещава съкращение, но не си мръдна пръста . И така до днес. Няма значение дали е социализъм или капитализъм. Малко бачкури, много чантури.,няма да се промени,При социализмеа и при капитализма, все тая.ако не се промени режима и системата. Трябва умни хора и Прусашка желязна дициплина с малко чантури и повече бачкури и без клатикури.

    18:18 20.11.2025

  • 30 Бюджета !

    2 0 Отговор
    Бюджета !

    Не е Само Финанси !

    Те са Просто !

    Измерител !
    Никой Счетоводител !

    Или Финансист !

    Не Е !

    В Състояние !

    Да Направи Бюджет !

    За сметките !

    Си Има Калкулатор !

    Иначе Проблема Е !

    Доста !

    По- Комплексен !

    18:19 20.11.2025

  • 31 Недоучен

    5 0 Отговор
    Прав е професорът, че икономиката не може да поеме администрацията. Защо?
    1. Защото моделът на икономиката ни е против новите инвестиции и разширяването й, което води до съществено нарастване на БВП;
    2. Защото икономиката ни е с ниска добавена стойност. Малък технологичен сектор. Ниско масово образователно ниво. Износ на суровини, полуфабрикати и работа на ишлеме, вместо завършени продукти с висока стойност. Ниска конкурентоспособност.
    3. Много кражби в икономиката, сив сектор, корупция, нагласени поръчки, липса на прозрачност. Няма реална пазарна икономика и конкуренция.
    4. Изтичане на капитали навън, предимно от укриване на данъци и корупция.
    5. Липса или недостатъчно крупни инфраструктура проекти като АЕЦ, пристанища, мостове , пътни, ж.п. и водни артерии и свързването им със съседни страни и коридори изток-запад, север-юг.
    6. Липса на визия на управляващите за поте 50 години напред, ако искаме да сме сериозна държава и да оцелеем в бъдещата "месомелачка".
    7. Негативни СМИ и социални медии, бълващи примитивизъм и дефетизъм, промотиращи низки страсти и упадък. Морално разложение на обществото.
    8. Други. Моля допълните.

    18:33 20.11.2025

  • 32 Економист

    0 0 Отговор
    Махнете работещите пенсионери и ВСИЧКИТЕ проблеми се решават. Пример-6000 работещи пенсионери в МВР и силови структури, 40000 работещи пенсионери в държавни дружества, организации, министерства и т.н. Те НЯМА НУЖДА да ходят където и да е.

    22:40 20.11.2025

