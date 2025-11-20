Проф. Георги Чанков пред ФАКТИ: Никой не може да посрещне намаление на заплатата си, нали! (ВИДЕО)

По въпроса за бюджета – нека да кажа, че има хора, които много по-добре разбират от бюджет, има си бюджетари, специалисти по финанси. Напрежението в бюджета се свежда до едно – колко е изпълним. Проблемите на бюджета са проблем на цялостното стопанско развитие на България от 1990 година насам. Има възражения срещу големите обществени разходи за държавната администрация, за МВР, за правосъдната система… И това е резонно. Бюджетът има за основна цел да покрие безработицата в България. При Тодор Живков имахме държавна собственост и трябваха много чиновници, за да се управлява тази собственост. Сега няма много държавна собственост, но пак имаме много чиновници. Българският капитализъм не може да поеме тези излишни работни ръце, ако се направи съкращение. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ икономистът Проф. Георги Чанков, преподавател в УНСС.
„Ако между 5 000 и 50 000 чиновници се освободят, те няма къде да отидат. Има прекалено много работници, които „сгъват чаршафи“, имаме и високотехнологични дейности, които изискват квалификация, а ги нямаме тези кадри. За съжаление, нашата икономика не може да ги поеме. Имаме празни ниши, работни места с висока квалификация и тясна специализация. Не може да имаме едно изхвърляне на работна ръка на улицата, защото нямаме решение за това. Виждаме като решение вместо да се вземат социални помощи, да се назначават хора на ниши длъжности – и да получават ниски заплати. Примерно в общините. От време на време отрасли се бунтуват, например в НОИ заплатите са доста под средното. Там имаме проблем. И други агенции обявяват готовност за протест“, коментира експертът.
„Като цяло твърдя, че тези работни места в администрацията просто покриват неспособността на икономиката да покрие дадена работна сила, която няма квалификация. И така, от 20 души наети в едно ведомство – трима-четирима вършат работа, трима-четирима се учат, а другите просто са „кацнали“ за определен период от време. Това може да се реши за няколко месеца, но липсва стратегия за развитие. И така всяка година се получава кърпене на бюджета“, посочи Чанков.
„Политиката на „Продължаваме промяната“, която ни поднесоха като политика на изпреварващо развитие за сметка на кредити – че добрите икономики живеят на кредити, не е чак толкова блага. Намеренията се изпуснаха. Бюджетната дисциплина, която крепеше положението години наред, днес е изпусната и сега в момента трябва да посрещнем тези проблеми. Но никой не може да посрещне намаление на заплатата си, нали! Безизходицата продължава. Ще гасим напрежението с вземане на дългове до равнището, което можем да понесем, или над това ниво, но просто защото няма да имаме избор“, сподели още експертът.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Шайлок
Коментиран от #9, #23
15:27 20.11.2025
3 Роден в НРБ
Коментиран от #10
15:27 20.11.2025
4 Леле майко
15:28 20.11.2025
5 Няма къде да отидат
Коментиран от #16
15:30 20.11.2025
6 Симеон Иванов
Проблема е, че мафиотски кръг некадърници е овладял УНСС и дава нефелни съвети .... Упс - сетих се за Л.Беров - значи понякога директно КРАДЕ, м.мцта му мр.
15:30 20.11.2025
7 Оооооо
До коментар #1 от "честен ционист":аман от чибурашки генини. Буаааа
15:31 20.11.2025
8 Хаха
Като го гледам този "незаменим" професор е в пенсионна възраст и вероятно дрънка едно и също на студентите от соцвреме!
Предлагам да даде пример със себе си, като се самосъкрати от държавния УНСС...
15:31 20.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Бе да
Тъй, че всички , ако са хора и са креативни като държавни служители, ще си намерят правилното място!!!
15:35 20.11.2025
12 Геро
16:03 20.11.2025
13 Гал
16:12 20.11.2025
14 Решено
16:12 20.11.2025
15 койдазнай
16:15 20.11.2025
16 Как къде да отидат
До коментар #5 от "Няма къде да отидат":Ами, на борсата през която минаха хиляди през годините на "демокрацията";
да опитат и те това.
16:17 20.11.2025
17 Иван
16:21 20.11.2025
18 Петров
16:22 20.11.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 яка батка
16:53 20.11.2025
21 яка батка
16:55 20.11.2025
22 яка батка
16:57 20.11.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 О,чуден
17:34 20.11.2025
25 мнение
18:08 20.11.2025
26 От 1962 год.
Малко история. През 197 год. в Берлин на среща на ръкъвъдителите на държавите от СИВ: ГДР, Чехословакия докладват администрация 5 процента, Полша, Унгария, Румъния, Съветки съюз - 6 процента, Бълария 14 процента. Тодор Живков обещава съкращение, но не имръдна пръста . И така до днес. Няма значение дали е социализъм и бМалко бачкури, много чантури.,няма да се промени,При социализмеа и при капитализма, все тая.ако не се промени режима и системата. Трябва умни хора и прусашка желязна дициплина .
18:09 20.11.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 За да се успокоиш
До коментар #23 от "оня с коня":Яж "горещ тор"!
18:14 20.11.2025
29 От 1962 год. поправка
Малко история. През 1975год. в Берлин на среща на ръкъвъдителите на държавите от СИВ: ГДР, Чехословакия докладват:: Администрация 5 процента, Полша, Унгария, Румъния, Съветски съюз - 6 процента, Бълария 14 процента. Тодор Живков обещава съкращение, но не си мръдна пръста . И така до днес. Няма значение дали е социализъм или капитализъм. Малко бачкури, много чантури.,няма да се промени,При социализмеа и при капитализма, все тая.ако не се промени режима и системата. Трябва умни хора и Прусашка желязна дициплина с малко чантури и повече бачкури и без клатикури.
18:18 20.11.2025
30 Бюджета !
Не е Само Финанси !
Те са Просто !
Измерител !
Никой Счетоводител !
Или Финансист !
Не Е !
В Състояние !
Да Направи Бюджет !
За сметките !
Си Има Калкулатор !
Иначе Проблема Е !
Доста !
По- Комплексен !
18:19 20.11.2025
31 Недоучен
1. Защото моделът на икономиката ни е против новите инвестиции и разширяването й, което води до съществено нарастване на БВП;
2. Защото икономиката ни е с ниска добавена стойност. Малък технологичен сектор. Ниско масово образователно ниво. Износ на суровини, полуфабрикати и работа на ишлеме, вместо завършени продукти с висока стойност. Ниска конкурентоспособност.
3. Много кражби в икономиката, сив сектор, корупция, нагласени поръчки, липса на прозрачност. Няма реална пазарна икономика и конкуренция.
4. Изтичане на капитали навън, предимно от укриване на данъци и корупция.
5. Липса или недостатъчно крупни инфраструктура проекти като АЕЦ, пристанища, мостове , пътни, ж.п. и водни артерии и свързването им със съседни страни и коридори изток-запад, север-юг.
6. Липса на визия на управляващите за поте 50 години напред, ако искаме да сме сериозна държава и да оцелеем в бъдещата "месомелачка".
7. Негативни СМИ и социални медии, бълващи примитивизъм и дефетизъм, промотиращи низки страсти и упадък. Морално разложение на обществото.
8. Други. Моля допълните.
18:33 20.11.2025
32 Економист
22:40 20.11.2025