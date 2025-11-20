Проф. Георги Чанков пред ФАКТИ: Никой не може да посрещне намаление на заплатата си, нали! (ВИДЕО)

По въпроса за бюджета – нека да кажа, че има хора, които много по-добре разбират от бюджет, има си бюджетари, специалисти по финанси. Напрежението в бюджета се свежда до едно – колко е изпълним. Проблемите на бюджета са проблем на цялостното стопанско развитие на България от 1990 година насам. Има възражения срещу големите обществени разходи за държавната администрация, за МВР, за правосъдната система… И това е резонно. Бюджетът има за основна цел да покрие безработицата в България. При Тодор Живков имахме държавна собственост и трябваха много чиновници, за да се управлява тази собственост. Сега няма много държавна собственост, но пак имаме много чиновници. Българският капитализъм не може да поеме тези излишни работни ръце, ако се направи съкращение. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ икономистът Проф. Георги Чанков, преподавател в УНСС.

„Ако между 5 000 и 50 000 чиновници се освободят, те няма къде да отидат. Има прекалено много работници, които „сгъват чаршафи“, имаме и високотехнологични дейности, които изискват квалификация, а ги нямаме тези кадри. За съжаление, нашата икономика не може да ги поеме. Имаме празни ниши, работни места с висока квалификация и тясна специализация. Не може да имаме едно изхвърляне на работна ръка на улицата, защото нямаме решение за това. Виждаме като решение вместо да се вземат социални помощи, да се назначават хора на ниши длъжности – и да получават ниски заплати. Примерно в общините. От време на време отрасли се бунтуват, например в НОИ заплатите са доста под средното. Там имаме проблем. И други агенции обявяват готовност за протест“, коментира експертът.

„Като цяло твърдя, че тези работни места в администрацията просто покриват неспособността на икономиката да покрие дадена работна сила, която няма квалификация. И така, от 20 души наети в едно ведомство – трима-четирима вършат работа, трима-четирима се учат, а другите просто са „кацнали“ за определен период от време. Това може да се реши за няколко месеца, но липсва стратегия за развитие. И така всяка година се получава кърпене на бюджета“, посочи Чанков.

„Политиката на „Продължаваме промяната“, която ни поднесоха като политика на изпреварващо развитие за сметка на кредити – че добрите икономики живеят на кредити, не е чак толкова блага. Намеренията се изпуснаха. Бюджетната дисциплина, която крепеше положението години наред, днес е изпусната и сега в момента трябва да посрещнем тези проблеми. Но никой не може да посрещне намаление на заплатата си, нали! Безизходицата продължава. Ще гасим напрежението с вземане на дългове до равнището, което можем да понесем, или над това ниво, но просто защото няма да имаме избор“, сподели още експертът.



