Слави Василев пред ФАКТИ: Хората не могат да търпят одиозна фигура като Пеевски да стои на върха на държавата (ВИДЕО)

9 Декември, 2025 14:52 651 14

Хората осъзнаха енергията, която имат, казва политологът

Първо искам да поздравя кмета на Ботевград, който реши да не допусне протеста на Пеевски. Протестът на Пеевски трябва да бъде забранен и на много други места. И това е така, защото има елемент от страна на Пеевски да извади и да разнася етническата карта. Той говори пред журналисти за етническата карта — той усеща и разбира много добре какво става в държавата. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ политологът Слави Василев.

„Хората осъзнаха енергията, която имат, и възнамеряват да я покажат така, както ще я покажат утре на протестите в страната, а контрапротестът на Пеевски ще бледнее. Нямам кристална топка, за да мога да предвиждам бъдещето, но ще ви кажа какво става и какво ще стане утре - площадите в страната ще бъдат много по-пълни, площадите в страната ще бъдат много по-гневни. Хората не могат да търпят една одиозна фигура като Пеевски да стои на върха на държавата. Той не може да седи на върха на държава и това е ясно за всеки един свободен човек, независимо как вижда света, какви са му политическите пристрастия, въжделения и виждания по редица въпроси, които не намират консенсус в българското общество. Фигурата на Пеевски е събирателен знак, достатъчно силен, за да събере толкова много хора по площадите на България и да му кажат: „Не!“, обясни гостът.

„Пеевски вади етническата карта като последен жокер измежду картите, които има, но които не му стигат, за да излезе от тази ситуация, в която сам се е вкарал. Това, че той иска задкулисно да управлява държавата, със сигурност ще накара хората да им писне и да му кажат: „Стига“, сподели още Василев.

„Пеевски се опитва да се представи за гарант на етническия мир, какъвто не е. Пеевски може да бъде гарант за корупцията в страната, може да бъде гарант за схемите — такива, каквито Борисов и Доган са развили с любезното му участие през годините. Пеевски може да бъде гарант за схема, но не и за етническия мир. Самият факт, че Пеевски си позволява да изиграе тази карта на етническия мир, показва, че той разбира, че дните му като лидер са преброени. Няма кой да го търпи на върха на управляващата коалиция, няма кой да го търпи на върха на държавата. И българите ще настояват. А това ще продължи срещу Пеевски, докато не си отиде веднъж завинаги“, коментира още гостът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


  • 1 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    3 9 Отговор
    Ама то и пезидента кРадев никой няма да го търпи !
    Изобщо, цялата тиня от ДС-БКП, заедно с техните наследници не трябва и да доближават обществени ръководни постове !
    Марш в Москва бе дeби.л !!!

    15:00 09.12.2025

  • 2 Ще си

    5 0 Отговор
    Отидат и тия в скута му .Кафето свърши !?.

    15:01 09.12.2025

  • 3 ГЕРБ

    6 4 Отговор
    Аз пък като те видя и ми се вгажда

    Коментиран от #4

    15:02 09.12.2025

  • 4 Дядо Митьоo

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "ГЕРБ":

    Тоя само майка му го търпи от време навреме.....

    15:06 09.12.2025

  • 5 Прав е съветника на президента

    0 0 Отговор
    Новини от последните минути. Кмета на Ботевград забрани демонстрацията на Пеевски поради вероятност от сблъсъци с жителите на града -

    Кметът на Ботевград, а според текста и жителите му - не искат Пееф...

    ЗАБРАНЯВАМ

    Провеждането на митинг в градски парк Ботевград, организиран от «Движение за права и свободи" - София област, насрочен за 09.12.2025 ( вторник) от 17:00 до 22:00.

    Мотиви:
    След публикуване на информация за организираната проява на територията на Ботевград, в социалните мрежи и в местните електронни медии се надигна вълна от недоволство, несъгласие и открито възмущение от избора точно на Ботевград за място на провеждане на събрание в подкрепа на правителството, организирано конкретно от политическа партия „Движение за права и свободи".

    Възмущението на жителите на Ботевград е породено основно от обоснованото предположение, че поради липса на активна местна структура на политическата партия-организатор, както и липса на сериозна подкрепа в община Ботевград, обективирано с резултатите от множество национални, европейски и местни избори, в събитието ще участват поддръжници от други население места, но масовостта и посланията на митингуващите, отправени от територията именно на Ботевград, ще направят внушение, че се изразява мнение и се оказва автентична подкрепа от местната общност. Усещането е за подмяна на представителността, изразяващо се в действия и волеизявление на чужди за общината лица, реализирани от територията на град Ботевг

    15:07 09.12.2025

  • 6 Президентска республика!

    0 1 Отговор
    С момчето Феномен за президент!

    15:09 09.12.2025

  • 7 ГЕРБ

    0 0 Отговор
    Структурата на партия ГЕРБ в града на липите Стара Загора а и структурите на партията в още няколко града взеха решение да подкрепят контрапротестите на ДПС и Делян Пеевски. Вчера същото решение взеха и от ИТН.

    15:09 09.12.2025

  • 8 аз съм твърдо против

    1 2 Отговор
    Твърдо съм против България да се управлява от улицата. Който има желанието, да спечели изборите и да си направи правителство.

    15:10 09.12.2025

  • 9 Нехис

    1 0 Отговор
    Я, активирали синчето на комуниста-приватизатор на завода Мраз, който го взе за стотинки..... преди беше за червените, сега май е за розовите понита и пеньоари.

    15:10 09.12.2025

  • 10 дядото

    2 1 Отговор
    властта в българия прави грешка след грешка,по-лоши от престъпления.грешки,които както и преди, поколения млади хора ще плащат с бедност,мизерия и робство на чужди интереси.

    15:10 09.12.2025

  • 11 И Киев е Руски

    0 2 Отговор
    Ще свикнат както Европа свикна с исляма

    15:11 09.12.2025

  • 12 Миризлив пор

    0 1 Отговор
    На този някой защо не му обясни, че тези неща се решават на избори? За Пеевски са гласували много повече хора от колкото за ПП - дБ! Ако тези от площада бяха гласували Пеевски нямаше да е фактор!

    15:11 09.12.2025

  • 13 Простотии

    0 1 Отговор
    И как само си позволява да говори от името на всички.Популист на Резидента разединител,че Радев да не би да го търпят всички.Само някои първосигнали,защото ако се надникне в обръщението му от корумтета ,копринковци и узуновци и някои мастити олигарси ,той си е марионетка на задкулисието.Има лош пиар и всичко е за негова сметка .Никой не харесва диктаторите.Че каква партия може да направи сам без обкръжението си ,кой ще го пусне.А и защо му е партия видяхме го колко може и договора с Боташ ще тежи като воденичен камък на целия бюджет и бъдеще на енергетиката.

    15:12 09.12.2025

  • 14 ?????

    0 0 Отговор
    Демократичненко.
    Наште протести са умни и красиви.
    Всички не наши протести трябва да се забранят щото са вредни.
    Тва ми напомня нещо.
    Пиша го тва не за да подкрепя Шиши или Баце.
    Просто тва че сглобката нещо не е поделила не е повод властта да се дава на неможачите от втората част на сглобката. И още повече те да ми се правят на света вода ненапита.

    15:15 09.12.2025

