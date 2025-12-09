Слави Василев пред ФАКТИ: Хората не могат да търпят одиозна фигура като Пеевски да стои на върха на държавата (ВИДЕО)

Първо искам да поздравя кмета на Ботевград, който реши да не допусне протеста на Пеевски. Протестът на Пеевски трябва да бъде забранен и на много други места. И това е така, защото има елемент от страна на Пеевски да извади и да разнася етническата карта. Той говори пред журналисти за етническата карта — той усеща и разбира много добре какво става в държавата. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ политологът Слави Василев.

„Хората осъзнаха енергията, която имат, и възнамеряват да я покажат така, както ще я покажат утре на протестите в страната, а контрапротестът на Пеевски ще бледнее. Нямам кристална топка, за да мога да предвиждам бъдещето, но ще ви кажа какво става и какво ще стане утре - площадите в страната ще бъдат много по-пълни, площадите в страната ще бъдат много по-гневни. Хората не могат да търпят една одиозна фигура като Пеевски да стои на върха на държавата. Той не може да седи на върха на държава и това е ясно за всеки един свободен човек, независимо как вижда света, какви са му политическите пристрастия, въжделения и виждания по редица въпроси, които не намират консенсус в българското общество. Фигурата на Пеевски е събирателен знак, достатъчно силен, за да събере толкова много хора по площадите на България и да му кажат: „Не!“, обясни гостът.

„Пеевски вади етническата карта като последен жокер измежду картите, които има, но които не му стигат, за да излезе от тази ситуация, в която сам се е вкарал. Това, че той иска задкулисно да управлява държавата, със сигурност ще накара хората да им писне и да му кажат: „Стига“, сподели още Василев.



„Пеевски се опитва да се представи за гарант на етническия мир, какъвто не е. Пеевски може да бъде гарант за корупцията в страната, може да бъде гарант за схемите — такива, каквито Борисов и Доган са развили с любезното му участие през годините. Пеевски може да бъде гарант за схема, но не и за етническия мир. Самият факт, че Пеевски си позволява да изиграе тази карта на етническия мир, показва, че той разбира, че дните му като лидер са преброени. Няма кой да го търпи на върха на управляващата коалиция, няма кой да го търпи на върха на държавата. И българите ще настояват. А това ще продължи срещу Пеевски, докато не си отиде веднъж завинаги“, коментира още гостът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.

