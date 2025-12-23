Новини
България »
Георги Тодоров пред ФАКТИ: В живота имаме една съставка в човека, която е с вечна годност – душата (ВИДЕО)

Георги Тодоров пред ФАКТИ: В живота имаме една съставка в човека, която е с вечна годност – душата (ВИДЕО)

23 Декември, 2025 14:36 665 0

  • георги-
  • тодоров-
  • човек-
  • душа-
  • вяра-
  • технологии-
  • човечество-
  • бъдеще-
  • живот-
  • смисъл

Всички тези тенденции, видими и измерими, показват, че това движение надолу на човечеството ще продължи, казва гостът

Георги Тодоров пред ФАКТИ: В живота имаме една съставка в човека, която е с вечна годност – душата (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

В началото, в исторически аспект, чакаме промяна, защото имаме пророчество, че ще имаме време за края на света. Светът ще има край, той не е безкраен. Виждаме, че всички развития – и технологични, и политически, и антропологически – ако щете, водят в тази посока. Има се предвид деменцията на човека, която със сигурност ще се увеличи, защото технологиите „изяждат“ мисленето ни, работата ни, микромоториката ни – всичко – и заемат мястото на човека. И той няма как да не деградира. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и в предаването „Разговор“ богословът Георги Тодоров.

„Всички тези тенденции, видими и измерими, показват, че това движение надолу на човечеството ще продължи. И в нравствен смисъл не можем да очакваме в макроисторически план някакви изненади. Можем да очакваме и се надяваме на добри изненади в по-среден план и в нашия човешки план. Винаги има хора, които се спасяват, и винаги ще ги има. Да, възможно е да има периоди да не е така, както свети Атанасий Велики се е опълчил на целия свят и след това се е оказало, че е бил прав. Чисто теоретично би могло да се изживее някакъв период на възход на някоя държава или някой континент. Защото виждаме как се увеличава възможността да се придвижваме – вместо с крака, с космически кораб – и това е добре. Но технологиите увеличават и възможността да се извърши грях. На ниво технологии нещата няма как да спрат“, добави гостът.

„Но как може да се сгреши… Ако говорим за тези тенденции на многото полове, примерно. Така се поставя въпросът за човека. Ако човекът започне да се „разтваря“ в пространството – да не се знае къде свършва, да не знае кой е той, да може да си сменя идентичността: днес съм мъж, утре съм жена, вдругиден съм котка, имам право и да съм пън. И ако благодарение на технологията ние можем да променяме телата си – да кажем, имплантирам си ръка, която е 5 метра, която се разгъва – тази технологична възможност няма граници“, каза още Георги Тодоров.

„И най-интересното е, че с удължаването на живота имаме една единствена съставка в човека, която е с вечна годност – душата. Ние остаряваме, боледуваме – но душата е вечна. Когато човекът се опита без душа да бъде вечен, той подменя себе си“, сподели още богословът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове