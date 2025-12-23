Новини
Огнян Дъскарев пред ФАКТИ: Ако Русия победи, не съм чул победител да плаща репарации (ВИДЕО)

23 Декември, 2025 15:09

Ако тези руски пари бъдат взети, депозитарят ще загуби репутацията си и ще фалира, казва гостът

Огнян Дъскарев пред ФАКТИ: Ако Русия победи, не съм чул победител да плаща репарации (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Бях доста учуден от първоначалното решение на България да не подкрепи вземането на руските активи в Белгия. Първоначално щяха да бъдат взети около 110 милиарда евро, при общо около 210 милиарда евро замразени. С право Белгия се възпротиви, защото този депозитар – Юроклиър – е като огромен банков сейф, в който различни държави и институции съхраняват отговорно милиарди. Ако тези руски пари бъдат взети, депозитарят ще загуби репутацията си и ще фалира. Това е основната причина, поради която белгийците се съпротивляват, а не толкова заради правни проблеми. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Огнян Дъскарев.

„Дори и руснаците да водят дела след време, това ще стане в западни съдилища и няма да има проблем за Белгия. Проблемът е загубата на доверие към депозитаря. България взе разумно решение, още повече че Европейската централна банка и Международният валутен фонд изразиха сериозни резерви към взимането на тези руски активи, поради което идеята пропадна. В момента като вариант остава заемът от 90 милиарда евро. За него дори Унгария гласува „за“, докато Швеция, Словакия и Чехия не го подкрепиха и няма да участват финансово“, добави гостът.

„Въпросът е как ще бъдат върнати тези 90 милиарда евро. Официалната теза е, че това ще стане чрез репарации от Русия към Украйна след края на войната. Аз не виждам как това ще се случи. Кой ще принуди Русия да плати 90 милиарда евро, при положение че Украйна губи войната и то въпреки огромната западна помощ. Ако Русия победи, а това е много вероятно, не съм чул победител да плаща репарации“, каза още Дъскарев.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    28 4 Отговор
    ЕвреоАтлантиците живеят в паралелен свят обусловен от различни химикали в мозъците им (БЕЗ ВОДЕО)

    15:11 23.12.2025

  • 2 Хасковски каунь

    14 2 Отговор
    На евролидерите .акълът им е бетер Бай Ганьовия

    15:13 23.12.2025

  • 3 Андро

    2 4 Отговор
    Прав си полезния! АКО?

    15:14 23.12.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    18 2 Отговор
    Европа ще плаща репарации на Русия. И то много големи.

    15:16 23.12.2025

  • 5 майстор

    4 4 Отговор
    Дъски и клечки за огъня.

    15:16 23.12.2025

  • 6 Аз казах

    3 22 Отговор
    Русия,първо ще бъде изтощена до предел в тази война и после стъпкана от своите.От вътре.

    15:17 23.12.2025

  • 9 Бялджип

    3 10 Отговор
    Мисля, че има такъв случай в историята и то точно свързан с Русия. Става въпрос за Първата Световна война, когато Русия излиза от войната след Октомврийската революция. Тогава тя е на страната на Антантата и въпреки че Антантата печели, Русия подписва с Германия през 1918 г капитулация , отстъпвайки територии и изплащане на репарации...

    Коментиран от #21

    15:20 23.12.2025

  • 10 За евро идиотите

    18 0 Отговор
    Няма значение кой е победил,те ще чакат репарации,щото са си идиото

    15:22 23.12.2025

  • 11 Трол

    1 8 Отговор
    Важното е, че цивилизованата общественост има волеизявление за репарации и е на моралната страна на историята.

    15:22 23.12.2025

  • 12 Историк

    1 14 Отговор
    Този господин и другите путинолизци в България да заминават за Москва и да се наслаждават на престъпленията на терориста Путин. Пожелавам им да карат Коледа, която е забранена там на червения площад. Там е мястото на злобата, омразата и човеконенавистта.

    Коментиран от #17, #23, #25

    15:23 23.12.2025

  • 13 Генерал атанас

    7 0 Отговор
    Не издържам,ще ида на гр онта да помагам на крадливата хунта

    15:24 23.12.2025

  • 14 Урсулите

    9 0 Отговор
    Много са се развъдили. У нас често се срещат

    15:25 23.12.2025

  • 15 Левски

    10 1 Отговор
    Огнянчо, Русия ще победи и ще си вземе своето. Ти кажи нещо за нашата кочина.

    15:27 23.12.2025

  • 16 бъдете точни

    5 1 Отговор
    не ако а

    КАТО ПОБЕДИ

    15:30 23.12.2025

  • 17 Хахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Историк":

    Ти верно ли си толкова умен. Хахахаха смея се на глас коледата била забранена в Русия.

    15:31 23.12.2025

  • 18 Хохо Бохо

    3 0 Отговор
    То на мен не ми се вярва, че дори да загуби тая война ще плаща нещо камо ли ако я спечели. Репарациите са само отравдание да се тегли огромен заем, който да бъде откраднат.

    15:40 23.12.2025

  • 19 Ти може да не си чул

    4 0 Отговор
    Ама в ЕК са завършени олигофрени и шизофреници нали?

    15:41 23.12.2025

  • 20 Даката

    0 4 Отговор
    Тогава целия свят трябва да санкционира Русия, така че да и стане ясно, че това е недопустимо, в 21 век да ламти за земята на другите... ненаяли се руски боклуци... на оня свят ли ще си я носят... нещастници, които искат всички да са нещастни, като тях.

    Коментиран от #26

    15:42 23.12.2025

  • 21 Само дето ...

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Бялджип":

    .. .не е капитулация. А бе защо пишете, колко да не заспите.
    Подписва Брест - Литовския мирен договор , по силата на който Русия, АвстроУнгария, Турция, Германия и България, прекратяват войната помежду си, всяка изтегля войските си от областите, които са договорени определени са граници, и никоя от страните не дължи на другата репарации , като се връщат и военнопленниците.
    След победата на Антантата, Русия денонсира Брест- Литовския договор.

    15:43 23.12.2025

  • 22 Само с договор

    2 0 Отговор
    Може да се плащат репарации. И естествено ги плаща победеният. В случая това е Украйна и НАТО. А относно Минските споразумения там ситуацията е ясна. Гарантите трябва да ги плащат

    15:44 23.12.2025

  • 24 Е да де

    3 0 Отговор
    Но да си урсулаец е равносилно на олигофрен. Там липсват всякакви мозъчни дейности

    15:46 23.12.2025

  • 25 бай Кольо

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Историк":

    А ти кво дириш тука,що не си у Киево да помагаш на зеления клоун,па може да те пусне да се изтропаш у златния кенеф!

    15:46 23.12.2025

  • 26 Нещо....

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Даката":

    ...за САЩ, и металите за Гренландия,Венецуела, и Канада да става щат , да споделиш ?
    А за Израел и Палестина, а за Израел, Турция и САЩ , които са окупирали около 75 % от Серия , нещичко да процивриш.

    15:48 23.12.2025

  • 27 ЕТО

    0 0 Отговор
    Подлогите пак трият ли трият коментари...

    15:48 23.12.2025

