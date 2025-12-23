Огнян Дъскарев пред ФАКТИ: Ако Русия победи, не съм чул победител да плаща репарации (ВИДЕО)

Бях доста учуден от първоначалното решение на България да не подкрепи вземането на руските активи в Белгия. Първоначално щяха да бъдат взети около 110 милиарда евро, при общо около 210 милиарда евро замразени. С право Белгия се възпротиви, защото този депозитар – Юроклиър – е като огромен банков сейф, в който различни държави и институции съхраняват отговорно милиарди. Ако тези руски пари бъдат взети, депозитарят ще загуби репутацията си и ще фалира. Това е основната причина, поради която белгийците се съпротивляват, а не толкова заради правни проблеми. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Огнян Дъскарев.

„Дори и руснаците да водят дела след време, това ще стане в западни съдилища и няма да има проблем за Белгия. Проблемът е загубата на доверие към депозитаря. България взе разумно решение, още повече че Европейската централна банка и Международният валутен фонд изразиха сериозни резерви към взимането на тези руски активи, поради което идеята пропадна. В момента като вариант остава заемът от 90 милиарда евро. За него дори Унгария гласува „за“, докато Швеция, Словакия и Чехия не го подкрепиха и няма да участват финансово“, добави гостът.

„Въпросът е как ще бъдат върнати тези 90 милиарда евро. Официалната теза е, че това ще стане чрез репарации от Русия към Украйна след края на войната. Аз не виждам как това ще се случи. Кой ще принуди Русия да плати 90 милиарда евро, при положение че Украйна губи войната и то въпреки огромната западна помощ. Ако Русия победи, а това е много вероятно, не съм чул победител да плаща репарации“, каза още Дъскарев.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.

