Владимир Трифонов пред ФАКТИ: Преговорите в Аляска към днешна дата не изглеждат като голям пробив (ВИДЕО)

Хората винаги имат надежда, че конфликтите, колкото и ужасни да са, рано или късно свършват. Виждаме преговорите за мир, които се водят от Тръмп. Ако се вгледаме в детайлите, ще видим, че процесът ще бъде много дълъг. При всички случаи има редици противоречия, които не могат да бъдат разрешени. САЩ не са в състояние да убедят европейските си партньори в това, което искат. Да не забравяме, че политическата обстановка в Щатите е напрегната – следващата година са междинни избори и това може да промени съотношението на силите в Сената и Конгреса. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ политологът д-р Владимир Трифонов.

„Преговорите в Аляска между Путин и Тръмп към днешна дата не изглеждат като голям пробив. Русия се опита да потърси разумно, прагматично решение, което да постигне прекратяване на конфликта и да постави начало на икономическо партньорство със САЩ. Това би могло да смекчи и геополитическите противоречия между двете страни“, посочи той.

„Относно атаките срещу руски военни, визирам атентата срещу 13-и руски генерал, те показват, че в Москва се поставя въпросът защо има сдържаност. Ако има консенсус между участниците в конфликта, да не бъдат атакувани най-високопоставените политици в Русия и Украйна, това не важи за високопоставени военни. Засега няма директно действие от страна на Русия, която реагира по друг начин – с унищожаване на енергийна инфраструктура или с изпълнение на военните си цели. На ниво военни експерти се анализира как да се засили охраната на офицерите и да се ограничат бъдещи подобни атаки“, каза още Трифонов.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.

