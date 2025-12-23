Новини
България »
Владимир Трифонов пред ФАКТИ: Преговорите в Аляска към днешна дата не изглеждат като голям пробив (ВИДЕО)

Владимир Трифонов пред ФАКТИ: Преговорите в Аляска към днешна дата не изглеждат като голям пробив (ВИДЕО)

23 Декември, 2025 15:28 369 3

  • владимир-
  • трифонов-
  • сащ-
  • русия-
  • украйна-
  • атентат-
  • конгрес-
  • сенат

Относно атаките срещу руски военни в Москва се поставя въпросът защо има сдържаност, казва гостът

Владимир Трифонов пред ФАКТИ: Преговорите в Аляска към днешна дата не изглеждат като голям пробив (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Хората винаги имат надежда, че конфликтите, колкото и ужасни да са, рано или късно свършват. Виждаме преговорите за мир, които се водят от Тръмп. Ако се вгледаме в детайлите, ще видим, че процесът ще бъде много дълъг. При всички случаи има редици противоречия, които не могат да бъдат разрешени. САЩ не са в състояние да убедят европейските си партньори в това, което искат. Да не забравяме, че политическата обстановка в Щатите е напрегната – следващата година са междинни избори и това може да промени съотношението на силите в Сената и Конгреса. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ политологът д-р Владимир Трифонов.

„Преговорите в Аляска между Путин и Тръмп към днешна дата не изглеждат като голям пробив. Русия се опита да потърси разумно, прагматично решение, което да постигне прекратяване на конфликта и да постави начало на икономическо партньорство със САЩ. Това би могло да смекчи и геополитическите противоречия между двете страни“, посочи той.

„Относно атаките срещу руски военни, визирам атентата срещу 13-и руски генерал, те показват, че в Москва се поставя въпросът защо има сдържаност. Ако има консенсус между участниците в конфликта, да не бъдат атакувани най-високопоставените политици в Русия и Украйна, това не важи за високопоставени военни. Засега няма директно действие от страна на Русия, която реагира по друг начин – с унищожаване на енергийна инфраструктура или с изпълнение на военните си цели. На ниво военни експерти се анализира как да се засили охраната на офицерите и да се ограничат бъдещи подобни атаки“, каза още Трифонов.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Никакъв напредък

    0 0 Отговор
    Никаква прекратяване докато им останат глави в които да има мозък защото той и така иначе не им е необходим. Тъпи се горките не могат да мислят.
    А и много се лъжа то не беше курабийки то не беше нови измислени извънземни оръжия.

    15:39 23.12.2025

  • 2 Трол

    0 0 Отговор
    Преговорите в Аляска са "аз на тебе, ти на мене".

    15:45 23.12.2025

  • 3 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Калъф!! То към днешна дата и колелото не изглежда голям пробив!! Къде ви намират такива калмуци?

    15:48 23.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове