Петър Клисаров пред ФАКТИ: Светът става мултиполярен, но не с две държави (ВИДЕО)

Ще се върнем една година назад. В предишно предаване ви казах, че САЩ губи едноличната хегемония в света. Светът става мултиполярен, но не с две държави. Империите са налице – три плюс една: Америка, Русия, Китай и изгряващата Индия, защото така вървят нещата. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Петър Клисаров, лидер на партия „Пряка демокрация“.



„Сега виждаме как изпълнението на управлението на САЩ върви в посоката, за която Тръмп говори. Иска се Гренландия, иска се Канада. Канада няма да се превземе с военни действия, а канадският премиер Карни е един от големите поддръжници на Давоския форум. Интересно е да видим какво ще говори Тръмп, неговата реч ще бъде интересна за обсъждане“, добави гостът.



„Какво се случва? Китай е много далеч от Америка. Америка си свърши работата – американски пари направиха в Китай евтина работната ръка, години наред и я използваха. Но Китай успя да се развие и да стане собствена сила. Америка с тази нова доктрина търси и получава нови пазари и нова работна ръка. Вече САЩ няма нужда да праща производство в Китай, а ще го праща в Южна Америка. Пазарът на Южна Америка е отворен за САЩ. Това, което САЩ ще направят с Гренландия, е да получат контрол върху Арктика. От Канада САЩ ще получават много от суровините. Русия е номер едно по дървен материал, но Канада е много силна в производството с дървен материал. САЩ, ако получат целия Юг и Север на Америка да се командват от тях, без значение дали ще пристанат страните като щати или не, те са си решили проблемите за между 50 и 100 години напред, ако няма Трета световна война“, каза още Петър Клисаров.



„САЩ направи гениален ход с тази доктрина, която Тръмп извади – имперска доктрина за разрастване. С този гениален ход той налага управление – влиза и отвлича Мадуро във Венецуела, сега в Иран се избиват някои от военните, дори не ги арестуват, а ги ликвидират. Подобни неща стават. Ефектът е ясен – нефтът на Венецуела вече се продава от името на САЩ. Тръмп каза, че е отворен за бизнес да продава венецуелски нефт. После каза, че ако трябва някой да купува венецуелски нефт, трябва да го купува от САЩ“, споледи още Клисаров.

