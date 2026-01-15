Новини
България »
Петър Клисаров пред ФАКТИ: Светът става мултиполярен, но не с две държави (ВИДЕО)

Петър Клисаров пред ФАКТИ: Светът става мултиполярен, но не с две държави (ВИДЕО)

15 Януари, 2026 15:10 926 14

  • петър-
  • клисаров-
  • пряка-
  • демокрация-
  • сащ-
  • русия-
  • китай-
  • венецуела-
  • нефт

Империите са налице – Америка, Русия, Китай и изгряващата Индия, казва гостът

Петър Клисаров пред ФАКТИ: Светът става мултиполярен, но не с две държави (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Ще се върнем една година назад. В предишно предаване ви казах, че САЩ губи едноличната хегемония в света. Светът става мултиполярен, но не с две държави. Империите са налице – три плюс една: Америка, Русия, Китай и изгряващата Индия, защото така вървят нещата. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Петър Клисаров, лидер на партия „Пряка демокрация“.

„Сега виждаме как изпълнението на управлението на САЩ върви в посоката, за която Тръмп говори. Иска се Гренландия, иска се Канада. Канада няма да се превземе с военни действия, а канадският премиер Карни е един от големите поддръжници на Давоския форум. Интересно е да видим какво ще говори Тръмп, неговата реч ще бъде интересна за обсъждане“, добави гостът.

„Какво се случва? Китай е много далеч от Америка. Америка си свърши работата – американски пари направиха в Китай евтина работната ръка, години наред и я използваха. Но Китай успя да се развие и да стане собствена сила. Америка с тази нова доктрина търси и получава нови пазари и нова работна ръка. Вече САЩ няма нужда да праща производство в Китай, а ще го праща в Южна Америка. Пазарът на Южна Америка е отворен за САЩ. Това, което САЩ ще направят с Гренландия, е да получат контрол върху Арктика. От Канада САЩ ще получават много от суровините. Русия е номер едно по дървен материал, но Канада е много силна в производството с дървен материал. САЩ, ако получат целия Юг и Север на Америка да се командват от тях, без значение дали ще пристанат страните като щати или не, те са си решили проблемите за между 50 и 100 години напред, ако няма Трета световна война“, каза още Петър Клисаров.

„САЩ направи гениален ход с тази доктрина, която Тръмп извади – имперска доктрина за разрастване. С този гениален ход той налага управление – влиза и отвлича Мадуро във Венецуела, сега в Иран се избиват някои от военните, дори не ги арестуват, а ги ликвидират. Подобни неща стават. Ефектът е ясен – нефтът на Венецуела вече се продава от името на САЩ. Тръмп каза, че е отворен за бизнес да продава венецуелски нефт. После каза, че ако трябва някой да купува венецуелски нефт, трябва да го купува от САЩ“, споледи още Клисаров.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този лаладжия Клисаря

    3 1 Отговор
    уж 20 години партийна дейност развивал, а още няма никакви партийни структури в провинцията. Канадски кадър като Киро Сложното.

    Коментиран от #12

    15:15 15.01.2026

  • 2 си дзън

    2 11 Отговор
    В многополюсният свят русията си изгуби полюса. Никой не бръсне за слива втарая.

    Коментиран от #3, #13

    15:15 15.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ура,,Ура

    4 0 Отговор
    Клисаров е интелигентен човек , но е вечен кандидат за политик. И все не му се получава. Явно играе за субсидията. Но с тези безбройни избори, може би е прав.

    15:19 15.01.2026

  • 5 Чичак

    2 6 Отговор
    Греши.
    С две държави.
    Русия е в трета глуха
    За Индия е още рано.

    15:23 15.01.2026

  • 6 Чичак

    3 6 Отговор
    Греши.
    С две държави.
    Русия е в трета глуха
    За Индия е още рано.

    15:23 15.01.2026

  • 7 РФ е един огромен КЕН eф !

    1 6 Отговор
    Тоя къде слага блатото при водещите полюси ?

    15:23 15.01.2026

  • 8 Чиба, северно-азиатски ибpик !

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Ха ХаХа":

    Всички видяхме монголоиден татар молещ се и целуващ корана .

    15:25 15.01.2026

  • 9 ССС

    1 1 Отговор
    Айде поредният комунист, т.е. пребоядисан комунист, който бленува някой да победи Америка.

    Тоя и той напира да ни управлява. Аман от бивши комунисти.

    15:33 15.01.2026

  • 10 Никой

    0 0 Отговор
    Това се глупости - в САЩ живеят масово в палатки и фургони и дървени къщи имаксимум в някакви сглобяеми къщи.Това ако е икономика.

    Китаай имат напредък - но и те не са много нпаред. Русия и те.

    Каква Канада - там е неприятен климатът.

    15:41 15.01.2026

  • 11 2222

    0 0 Отговор
    Кацнали руски самолети в Иран. Ами то и във Венецуела уж акостираха руски и китайски кораби и свалиха оръжия, и какво?

    15:41 15.01.2026

  • 12 баба вуна

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Този лаладжия Клисаря":

    Той в големите градове няма структури, ти в малките искаш. Да си чул и видял някой друг от Пряката демокрация, освен Клисаров?

    15:42 15.01.2026

  • 13 си пън

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    пий си аповете не дзънкай

    15:44 15.01.2026

  • 14 Уса

    0 2 Отговор
    Канадците са американските македонци,колкото и да им помага САЩ няма да спрат да плюят и дуят.Без САЩ са кръгла нула

    15:50 15.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове