Борислав Сандов пред ФАКТИ: Не намирам предпоставки, които да принуждават Радев да подава оставка (ВИДЕО)

Имах възможност вчера да коментирам, преди Румен Радев да оповести, че подава оставка като президент. На мен вече ми бе ясно, че това ще се случи. Да обявиш изявление за пред народа в 7 часа вечерта, звучеше като да е дошъл такъв момент. Но и забелязвам, че той бе принуден да го направи. Защото толкова много говорене по въпроса за излизането му от президентството и за участието му в предстоящите избори, някак си принуди това да се случи.

Това коментира в студиото на ФАКТИ пред Лили Маринкова Борислав Сандов- съпредседател на "Зелено движение". Ето и още от неговия анализ:

Как разчитам този елемент? Разчитам го, за мен лично, като неподходящ. Защото един президент би трябвало да изпълнява ролята си на президент, избран от хората, до края на своя мандат. Не намирам предпоставки, които да го принуждават той да подава оставка. То и за това в Конституцията е написано защо Конституционният съд въобще разглежда този въпрос. Дали под натиск не се е случвало? Не мисля, че е под натиск. Ясно е ,че той вече има амбиция за участие в изпълнителната власт през избори. Как точно ще изглежда това, каква ще е програмата, какви ще са лицата зад него, като това вече не е мажоритарен избор. Не е просто Румен Радев, това е политическа платформа, това са заявки, това е ориентация. И тук ще станат ясни маркерите какво можем да очакваме. Можем да очакваме една по-консервативна заявка, която ще уплътни допълнително консервативната ниша в политическия пейзаж. Очакваме една по-неутрална към евроинтеграцията, казвам го максимално олекотено, за да не кажа по-настроена произточно. По-скоро това ще бъде скрито, няма да бъде показвано наяве. Но нещо по подобие на онова, което се случва в Централна Европа, Словакия, Чехия. И все още в Унгария. Нещо подобно се очаква от Радев като заявка, като позиция.

