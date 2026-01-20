Новини
Борислав Сандов пред ФАКТИ: Не намирам предпоставки, които да принуждават Радев да подава оставка (ВИДЕО)

20 Януари, 2026 15:03 1 624 49

Ясно е, че той вече има амбиция за участие в изпълнителната власт през избори, коментира още съпредседателят на "Зелено движение"

Борислав Сандов пред ФАКТИ: Не намирам предпоставки, които да принуждават Радев да подава оставка (ВИДЕО) - 1
Снимка: ФАКТИ
Факти Факти

Имах възможност вчера да коментирам, преди Румен Радев да оповести, че подава оставка като президент. На мен вече ми бе ясно, че това ще се случи. Да обявиш изявление за пред народа в 7 часа вечерта, звучеше като да е дошъл такъв момент. Но и забелязвам, че той бе принуден да го направи. Защото толкова много говорене по въпроса за излизането му от президентството и за участието му в предстоящите избори, някак си принуди това да се случи.
Това коментира в студиото на ФАКТИ пред Лили Маринкова Борислав Сандов- съпредседател на "Зелено движение". Ето и още от неговия анализ:
Как разчитам този елемент? Разчитам го, за мен лично, като неподходящ. Защото един президент би трябвало да изпълнява ролята си на президент, избран от хората, до края на своя мандат. Не намирам предпоставки, които да го принуждават той да подава оставка. То и за това в Конституцията е написано защо Конституционният съд въобще разглежда този въпрос. Дали под натиск не се е случвало? Не мисля, че е под натиск. Ясно е ,че той вече има амбиция за участие в изпълнителната власт през избори. Как точно ще изглежда това, каква ще е програмата, какви ще са лицата зад него, като това вече не е мажоритарен избор. Не е просто Румен Радев, това е политическа платформа, това са заявки, това е ориентация. И тук ще станат ясни маркерите какво можем да очакваме. Можем да очакваме една по-консервативна заявка, която ще уплътни допълнително консервативната ниша в политическия пейзаж. Очакваме една по-неутрална към евроинтеграцията, казвам го максимално олекотено, за да не кажа по-настроена произточно. По-скоро това ще бъде скрито, няма да бъде показвано наяве. Но нещо по подобие на онова, което се случва в Централна Европа, Словакия, Чехия. И все още в Унгария. Нещо подобно се очаква от Радев като заявка, като позиция.

Повече от разговора може да проследите във видеото


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РЕАЛИСТ

    57 8 Отговор
    Значи по-голямата част от българския народ вижда предпоставки, само това кречетало с капаци на очите ме вижда. Като чуеш" зелени" ти идва да вземеш една сопа.

    Коментиран от #38

    15:16 20.01.2026

  • 3 Вашето мнение

    40 7 Отговор
    Няма по-жалко от паветника тези дни. Притиснат като в менгеме. От изток Путин, от запад Тръмп, в България Радев, освен че ще изхвърли боци и шиши, ще остави тия лекета от ппдблгбт+ една шепа хора в парламента.

    15:18 20.01.2026

  • 4 12340

    28 3 Отговор
    Що гадаете,ве?!
    ...Продто попитайте Радев какво ще прави,не е през девет земи в десета !:))

    15:18 20.01.2026

  • 5 И аз така

    5 37 Отговор
    Мисля,че Радев избърза с решението си

    15:18 20.01.2026

  • 6 Хаосът

    13 23 Отговор
    предстои !

    15:20 20.01.2026

  • 7 5678

    23 5 Отговор
    За. да намерите трябва поне малко Мозък който ти Липсва

    15:21 20.01.2026

  • 8 Боруна Лом

    27 6 Отговор
    САНДЕЕЕ, ТЪП СИ САНДЕЕЕ

    15:22 20.01.2026

  • 10 Красимир Петров

    24 5 Отговор
    Поредна слуга не вижда предпоставка

    15:23 20.01.2026

  • 11 някой си

    9 21 Отговор
    Оставката не е по желание на Радев!
    Просто е дошло времето да бъде задействан проекта "Мойсей", а Радев години е обучаван за този момент.
    Горко на България и народа от това зло.

    15:23 20.01.2026

  • 12 Дориана

    22 5 Отговор
    Много ясно, Радев идва като контрапункт на мафиотското управление на коалиция Магнитски. Ако целта на Борисов е била да превърне България в най- корумпираната мафиотска държава в Европа- да изпълнил е целта си, даже създаде и зависими Съд, Прокуратура и Полиция. Надскочи и себе си с помощта на Пеевски създаде полицейска държава с пълзяща Диктатура , рекети и политически затворници. Браво, Борисов ще останеш в иторията с тези си постижения.Голямото дебело его и жажда за власт на Борисов не му позволяват да види реалността. Борисов, Пеевски и Слави Трифонов трябва да напуснат Парламента и политиката за да може България да се издигне нагоре. Тези хора са като катран в държавата.

    15:26 20.01.2026

  • 13 Зъл пес

    6 19 Отговор
    Е ясно е че накой дърпа конците на кауня.Но наистина нищо не налагаше оставката му,въпреки че аз се кефя.Щото ми е адски неприятен.Но и как наби канчето на Йотова!Тя дори и да спечели изборите наесен,след това няма право да се яви на избори щото ще й е за трети път!!!

    15:26 20.01.2026

  • 14 ...

    17 4 Отговор
    Нищо не плаши некадърния и страхлив човек повече от отговорността.

    На много хора подобни висши идеали са им чужди и затова не оценят постъпката на Румен Радев подобаващо!

    А специално за "Зелено движение", проблемът им е, че потенциалният им електорат току що се срина, защото Радев ще концентрира всички "блуждаещи се" избиратели, на които те са разчитали!

    Коментиран от #16

    15:26 20.01.2026

  • 15 БГР

    19 4 Отговор
    За никой не е тайна че едни личности работеха и искаха да въведат в парлеманта проект в който президента да е лишен от правото на участие в политиката след като му изтече мандата.

    Радев просто ги изпревари и те сега гледат облещени и не знаят какво да кажат.

    Коментиран от #17

    15:29 20.01.2026

  • 16 Факт

    4 4 Отговор

    До коментар #14 от "...":

    Спокойно. Прокара една интрига. Нищо повече!

    15:29 20.01.2026

  • 17 Ненормалник

    7 2 Отговор

    До коментар #15 от "БГР":

    Споко, ние,народа ще кажем.

    Коментиран от #20

    15:31 20.01.2026

  • 18 !!!?

    11 11 Отговор
    Ако Мистър Кеш няма сериозни основания за оставка от президентския пост то тогава това си е чисто дезертьорство !
    А в последното си обращение към "нацията" той обяви, че ще депозира Оставка пре КС, но не направи никакъв отчет за "постиженията" си като президент !!
    С други думи той подава заявление за оставка като обикновен портиер на президенството, но не и като "високо уважаван държавен глава" на Републиката !!!
    Други Конституционни неяснотии са:
    - Дали преди да се произнесе КС той може да оттегли Оставката си !?
    - Кой е президент във времето на оттеглянето на оставката и трябва ли отново да се закълне !
    - Има ли срокове за всичките тези смутни процедури преди пълзящия съветски преврат да бъде окончателно осъществен !!!?

    15:32 20.01.2026

  • 19 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    Забравили сте да напишете Й

    15:34 20.01.2026

  • 20 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ненормалник":

    Какво искаш да кажеш?

    15:35 20.01.2026

  • 21 Анонимен

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    Някой се еизнервил!

    15:37 20.01.2026

  • 22 Президента трябва да изкара мандата

    6 13 Отговор
    Той е главнокомандващ и не може да подава оставка това е дезертьорство на главнокомандващ президента не е лидер на партия от парламента
    Конституционният съд не трябва да приеме оставката на президента

    15:40 20.01.2026

  • 23 Шоо

    9 11 Отговор
    Принуден е да подаде оставка май от една пловдивска червена путинофилска мафиотска масонска дружинка и сега КС не трябва да я приема, да клюца там още година и после охрана на някой склад.

    Коментиран от #41

    15:41 20.01.2026

  • 24 Телепатка

    11 3 Отговор
    И този си прави реклама като врачките от ромски произход, ама аз нали ви казах преди това.

    Коментиран от #27

    15:41 20.01.2026

  • 27 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Телепатка":

    Коя врачка визираш по-точно?

    15:45 20.01.2026

  • 28 Сладкишьор

    4 5 Отговор
    Оди жвакай баластра, сладур

    15:46 20.01.2026

  • 29 Сандо Сандооо

    9 5 Отговор
    Точно Радев на тебе ще ти се обяснява какво са предпоставките за оттеглянето си! Много на голямо се взе, а реално си една селска мишка!

    Коментиран от #42

    15:47 20.01.2026

  • 30 Радевист коко

    4 4 Отговор
    Генерал Решетников от Москва знае защо....

    15:47 20.01.2026

  • 31 Никой

    0 5 Отговор
    Какво се случва точно.

    Някакви клюки сега - човекът се кандидатира за Премиер.

    Коментиран от #34

    15:48 20.01.2026

  • 32 Оставката на Президента е под натиск

    4 4 Отговор
    Натиска дойде от евроатлантите и от техните медии !!! Те повториха стотици може би хиляди пъти че той щял да прави партия , че говори като политик , че бол онова момче от президенството , че бил часовник кукувичка и какви ли не още неща които го принудиха да подаде оставка. Той е един достоен човек но оставката е под натиск !!!

    15:50 20.01.2026

  • 33 Факт

    3 3 Отговор
    Едва ли има натиск. Просто трябва да са осигури партийна подкрепа!

    15:50 20.01.2026

  • 34 Оставката му е под натиск !!!

    3 3 Отговор

    До коментар #31 от "Никой":

    Той нямаше намерение да подава оставка , но беше принуден косвено от евроатлантите да подаде оставка. Оставката му е под скрит натиск от от тяхна страна. Те го принудиха !!!

    15:54 20.01.2026

  • 35 Радев

    5 4 Отговор
    е хитър. Бърза да се намъкне в депутатски имунитет, че ако чака президентските избори я камилата, я камиларя, има за какво да го подгонят. А и ще подгрява избирателите да гласуват за рошавата тамплиерка да стане президент. Тия двамата са супер нагли

    15:58 20.01.2026

  • 36 32 - и съселянин от Славяново

    2 5 Отговор
    Чакай бе, брато! Ставаш повече от смешен и обиждаш твоя съселянин от Славяново ! Че той толкова ли е "мекушав" и докачлив?! Толкова ли се влияе от разни приказки, че дори да подава оставка като президент! Ами, значи той е кукла на конци, щом слуховете определят действията му! Не бе, брато, объркал си се, или си объркан по рождение! Оставката е поредната роля на фатмака от село Славяново, която той изигра блестящо, по написан в Кремъл сценарий! Ако паметта ти не е много къса и помниш, преди 5 години Радев, най-верен слуга и подлога на злодея в Кремъл, изигра една друга роля, пак по кремълски сценарий! Тя беше с вдигнатия юмрук и "Мутри вън"! Само че мутрите останаха вътре , а юмрукът въобще не уплаши мутрата от СИК Боко Тиквата, коварната му договорка с когото беше ясна и за уличните псета! А ти, брато номер 32, бягай да се запишеш в Радевата партия! Но има едно много важно условие: татко ти или дядо ти задължително трябва да са били от ДС и да са членували в престъпната и кървава БКП, наречена после БСП, дето е откърмила и пРезидента на Решетников!

    Коментиран от #39, #40

    16:03 20.01.2026

  • 37 29 - и теляк на фатмака

    3 4 Отговор
    Твоят бивш президент пък е е един селски плъх, само че мокър!

    16:06 20.01.2026

  • 39 Така е

    1 4 Отговор

    До коментар #36 от "32 - и съселянин от Славяново":

    Отличен коментар!

    16:11 20.01.2026

  • 40 Така де

    2 3 Отговор

    До коментар #36 от "32 - и съселянин от Славяново":

    С Радев България има шанс да се присъедини към руската федерация!

    Коментиран от #43

    16:13 20.01.2026

  • 41 КС не трябва да приема оставката

    4 3 Отговор

    До коментар #23 от "Шоо":

    Защото е дадена под натиск от десетките говорилни които от месеци вървяха по негов адрес от представители на евроатлантиците и от "анализатори" по медиите. То беше потресаваща говорилня и това беше натиск !

    16:15 20.01.2026

  • 42 Да ти кажа

    2 5 Отговор

    До коментар #29 от "Сандо Сандооо":

    Отървахме се от това недоразумение президента Радев! Браво който му сложи динената кора!

    16:15 20.01.2026

  • 43 Още по-точно

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Така де":

    И референдум за връщане на лева. Или направо въвеждане на руската рубла в България.

    16:20 20.01.2026

  • 44 Не само че имаше натиск

    4 0 Отговор
    Имаше публични подигравки и дори заплахи от сорта "Сега сме на площада , после отиваме в президенството". Не си ли спомняте това. Малко честност трябва на света. И българите да бъдат по честни.

    16:23 20.01.2026

  • 45 Натиск имаше от много страни

    3 0 Отговор
    От политическите сили и от медиите от разните анализатори които обикаляха студията и разправяха че трябвало да излезе на терен и какви ли не други такива подобни неща , които оказват натиск на човека, колкото и силен по характер да е.

    16:33 20.01.2026

  • 46 Ватманяк

    0 0 Отговор
    Ами аз лично намирам основания. И едно от тях - не първо, ноне и последно: да изчисти такива мухльовци като изказващия се, заради които сме затънали в блатото на евробюрокрацията, неможачеството и живеене само от грантове.

    16:33 20.01.2026

  • 47 Баба Гошка

    0 1 Отговор
    С две думи - чист еничар

    16:33 20.01.2026

  • 48 Ботуш

    0 0 Отговор
    От утре фуражката ше е в следственив арест за боташ.

    16:38 20.01.2026

  • 49 Чист травестит

    0 0 Отговор
    Нито мъж нито жена някаква баба от форума тръгнала да дава оценка за човек който превъзхожда останалите поне с една глава и с едни рамене. Жалък човек от форумите си ти. Отдавна дразниш.

    16:40 20.01.2026

