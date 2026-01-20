Борислав Сандов пред ФАКТИ: Не намирам предпоставки, които да принуждават Радев да подава оставка (ВИДЕО)

Имах възможност вчера да коментирам, преди Румен Радев да оповести, че подава оставка като президент. На мен вече ми бе ясно, че това ще се случи. Да обявиш изявление за пред народа в 7 часа вечерта, звучеше като да е дошъл такъв момент. Но и забелязвам, че той бе принуден да го направи. Защото толкова много говорене по въпроса за излизането му от президентството и за участието му в предстоящите избори, някак си принуди това да се случи.
Това коментира в студиото на ФАКТИ пред Лили Маринкова Борислав Сандов- съпредседател на "Зелено движение". Ето и още от неговия анализ:
Как разчитам този елемент? Разчитам го, за мен лично, като неподходящ. Защото един президент би трябвало да изпълнява ролята си на президент, избран от хората, до края на своя мандат. Не намирам предпоставки, които да го принуждават той да подава оставка. То и за това в Конституцията е написано защо Конституционният съд въобще разглежда този въпрос. Дали под натиск не се е случвало? Не мисля, че е под натиск. Ясно е ,че той вече има амбиция за участие в изпълнителната власт през избори. Как точно ще изглежда това, каква ще е програмата, какви ще са лицата зад него, като това вече не е мажоритарен избор. Не е просто Румен Радев, това е политическа платформа, това са заявки, това е ориентация. И тук ще станат ясни маркерите какво можем да очакваме. Можем да очакваме една по-консервативна заявка, която ще уплътни допълнително консервативната ниша в политическия пейзаж. Очакваме една по-неутрална към евроинтеграцията, казвам го максимално олекотено, за да не кажа по-настроена произточно. По-скоро това ще бъде скрито, няма да бъде показвано наяве. Но нещо по подобие на онова, което се случва в Централна Европа, Словакия, Чехия. И все още в Унгария. Нещо подобно се очаква от Радев като заявка, като позиция.
1 РЕАЛИСТ
Коментиран от #38
15:16 20.01.2026
3 Вашето мнение
15:18 20.01.2026
4 12340
...Продто попитайте Радев какво ще прави,не е през девет земи в десета !:))
15:18 20.01.2026
5 И аз така
15:18 20.01.2026
6 Хаосът
15:20 20.01.2026
7 5678
15:21 20.01.2026
8 Боруна Лом
15:22 20.01.2026
10 Красимир Петров
15:23 20.01.2026
11 някой си
Просто е дошло времето да бъде задействан проекта "Мойсей", а Радев години е обучаван за този момент.
Горко на България и народа от това зло.
15:23 20.01.2026
12 Дориана
15:26 20.01.2026
13 Зъл пес
15:26 20.01.2026
14 ...
На много хора подобни висши идеали са им чужди и затова не оценят постъпката на Румен Радев подобаващо!
А специално за "Зелено движение", проблемът им е, че потенциалният им електорат току що се срина, защото Радев ще концентрира всички "блуждаещи се" избиратели, на които те са разчитали!
Коментиран от #16
15:26 20.01.2026
15 БГР
Радев просто ги изпревари и те сега гледат облещени и не знаят какво да кажат.
Коментиран от #17
15:29 20.01.2026
16 Факт
До коментар #14 от "...":Спокойно. Прокара една интрига. Нищо повече!
15:29 20.01.2026
17 Ненормалник
До коментар #15 от "БГР":Споко, ние,народа ще кажем.
Коментиран от #20
15:31 20.01.2026
18 !!!?
А в последното си обращение към "нацията" той обяви, че ще депозира Оставка пре КС, но не направи никакъв отчет за "постиженията" си като президент !!
С други думи той подава заявление за оставка като обикновен портиер на президенството, но не и като "високо уважаван държавен глава" на Републиката !!!
Други Конституционни неяснотии са:
- Дали преди да се произнесе КС той може да оттегли Оставката си !?
- Кой е президент във времето на оттеглянето на оставката и трябва ли отново да се закълне !
- Има ли срокове за всичките тези смутни процедури преди пълзящия съветски преврат да бъде окончателно осъществен !!!?
15:32 20.01.2026
19 Българин
До коментар #2 от "гост":Забравили сте да напишете Й
15:34 20.01.2026
20 Анонимен
До коментар #17 от "Ненормалник":Какво искаш да кажеш?
15:35 20.01.2026
21 Анонимен
До коментар #2 от "гост":Някой се еизнервил!
15:37 20.01.2026
22 Президента трябва да изкара мандата
Конституционният съд не трябва да приеме оставката на президента
15:40 20.01.2026
23 Шоо
Коментиран от #41
15:41 20.01.2026
24 Телепатка
Коментиран от #27
15:41 20.01.2026
27 Анонимен
До коментар #24 от "Телепатка":Коя врачка визираш по-точно?
15:45 20.01.2026
28 Сладкишьор
15:46 20.01.2026
29 Сандо Сандооо
Коментиран от #42
15:47 20.01.2026
30 Радевист коко
15:47 20.01.2026
31 Никой
Някакви клюки сега - човекът се кандидатира за Премиер.
Коментиран от #34
15:48 20.01.2026
32 Оставката на Президента е под натиск
15:50 20.01.2026
33 Факт
15:50 20.01.2026
34 Оставката му е под натиск !!!
До коментар #31 от "Никой":Той нямаше намерение да подава оставка , но беше принуден косвено от евроатлантите да подаде оставка. Оставката му е под скрит натиск от от тяхна страна. Те го принудиха !!!
15:54 20.01.2026
35 Радев
15:58 20.01.2026
36 32 - и съселянин от Славяново
Коментиран от #39, #40
16:03 20.01.2026
37 29 - и теляк на фатмака
16:06 20.01.2026
39 Така е
До коментар #36 от "32 - и съселянин от Славяново":Отличен коментар!
16:11 20.01.2026
40 Така де
До коментар #36 от "32 - и съселянин от Славяново":С Радев България има шанс да се присъедини към руската федерация!
Коментиран от #43
16:13 20.01.2026
41 КС не трябва да приема оставката
До коментар #23 от "Шоо":Защото е дадена под натиск от десетките говорилни които от месеци вървяха по негов адрес от представители на евроатлантиците и от "анализатори" по медиите. То беше потресаваща говорилня и това беше натиск !
16:15 20.01.2026
42 Да ти кажа
До коментар #29 от "Сандо Сандооо":Отървахме се от това недоразумение президента Радев! Браво който му сложи динената кора!
16:15 20.01.2026
43 Още по-точно
До коментар #40 от "Така де":И референдум за връщане на лева. Или направо въвеждане на руската рубла в България.
16:20 20.01.2026
44 Не само че имаше натиск
16:23 20.01.2026
45 Натиск имаше от много страни
16:33 20.01.2026
46 Ватманяк
16:33 20.01.2026
47 Баба Гошка
16:33 20.01.2026
48 Ботуш
16:38 20.01.2026
49 Чист травестит
16:40 20.01.2026