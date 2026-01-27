Новини
27 Януари, 2026 15:48

Нападателят е разпознат още същия ден и става дума за съпруга на главния архитект на общината, казва гостът

Как в Гоце Делчев са пребили човек на „Величие“! Красимира Катинчарова пред ФАКТИ (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

На 20 януари, при проверка на сигнал, нашият координатор за Гоце Делчев – Станислав Жулев, е бил нападнат от двама мъже. Единият от тях му е нанесъл побой с дървен кол. Счупена му е ръката, има множество рани по главата. Изключително грозно поведение. Това е буквално опит за убийство, защото нападението е било съпроводено с вербално насилие и закани от типа: „Сега ще те ударим, ако не умреш, ще дойдем вкъщи.“ Човекът е бил наистина уплашен. Някак си е успял да стигне до дома си. Телефонът му е бил хвърлен в напоителен канал. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Красимира Катинчарова, депутат от партия „Величие“.

„Нападателят е разпознат още същия ден. Оказва се, че става дума за съпруга на главния архитект на общината – Ани Мирчева. Те живеят в къща, от която излиза канализация, от която изтичат отпадъчни води. И точно на това е попаднал нашият координатор. На първия етаж на къщата има автосервиз. Съпругът на архитектката е автомонтьор. Този човек е разпознат от пострадалия, бил е задържан за 24 часа и малко преди изтичането им е бил пуснат под гаранция от 2000 евро. Поведението му е било изключително нагло по време на разпознаването. Действията са проведени под надзора на прокуратурата и има повдигнато обвинение“, добави гостът.

„Очакваме да започне разследване за незаконното изливане на нечистотии в напоителен канал, регистрирано от наш симпатизант на 14 януари. Подаден е сигнал до РИОСВ на същата дата. Станислав Жулев е присъствал на проверката, а малко след това е отишъл отново да провери дали течът продължава и къде точно се намира. Именно когато е отишъл на място, е бил спрян и е започнал побоят“, сподели още Катинчарова.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


  • 1 влък

    9 1 Отговор
    Красимира Катинарчерова.

    Коментиран от #3

    15:56 27.01.2026

  • 2 Пребиха го човека

    9 3 Отговор
    Активисти на ИТН на славуца защото структурата им в Гоце Делчев премина във Величие

    15:57 27.01.2026

  • 3 честен ционист

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "влък":

    Краси Аменхотепова

    16:00 27.01.2026

  • 4 и ся ко ши прайм?

    5 1 Отговор
    „Отцепленията и разцепленията никак да не ни плашат. Действително жалко е, но що можем да правим, когато си сме българи и всички страдаме от една обща болест! Ако тая болест не съществуваше в нашите прадеди, от които е наследство и в нас немаше да попаднат под грозния скиптър на турските султани.“ (Гоце Делчев)

    16:09 27.01.2026

  • 5 Сектантите няма вече за какво да врещят

    7 4 Отговор
    затова предъвкат постановките си от преди седмица.

    16:10 27.01.2026

  • 6 Гого

    6 3 Отговор
    Браво само така

    16:11 27.01.2026

  • 7 37.51т

    6 4 Отговор
    Сега,ако имахме нормално правосъдие ,нападателя ще го осъдят за 3-4 милиона и нека друга пак да бият.....

    16:14 27.01.2026

  • 8 Банкянският тумор даде разсейки

    8 2 Отговор
    И сега е пълно с prostaci като бияча на един инженер , прибрал се от чужбина със семейството си, който е бил пребит, само защото е снимал и питал защо тоя prostac си е заустили кенефната тръба в реката. .гробарску чуми ниедни, трябва да бъдат разстрелвани навсякъде ....

    16:15 27.01.2026

  • 9 Иван

    3 2 Отговор
    Малко му е!

    16:23 27.01.2026

  • 10 Иван

    3 2 Отговор
    А на някаква сливенска копейка му замирисало на изгоряло.УжасТ.

    16:26 27.01.2026

  • 11 Дърта измамнице,

    1 2 Отговор
    върнете парите на Виктория!

    16:27 27.01.2026

  • 12 Коста

    1 2 Отговор
    Такива които искат да спъват частният бизнес само сопата ги оправя. Такива са комунисти.

    16:29 27.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Нехиs

    0 0 Отговор
    Пуснете и платения си трол - Киро Фейкът, и той да помята малко фе;;;:""калии.
    Всички от Двуличие сте за директен ли------нч заради пирамидите си!

    16:37 27.01.2026

  • 16 пеев

    0 0 Отговор
    Другарката защо не споменава че във първото селфи на другаря жулев се оплюва въпросната главна архитектка ,без факти , без никакви доказателства.Въпросното заустване е на повече от един километър от нейната къща ,а както се вижда има поне пет имота там.Това ми прилича на политическо оплюване от главния величав везелин.

    16:40 27.01.2026

