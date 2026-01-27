Как в Гоце Делчев са пребили човек на „Величие“! Красимира Катинчарова пред ФАКТИ (ВИДЕО)

На 20 януари, при проверка на сигнал, нашият координатор за Гоце Делчев – Станислав Жулев, е бил нападнат от двама мъже. Единият от тях му е нанесъл побой с дървен кол. Счупена му е ръката, има множество рани по главата. Изключително грозно поведение. Това е буквално опит за убийство, защото нападението е било съпроводено с вербално насилие и закани от типа: „Сега ще те ударим, ако не умреш, ще дойдем вкъщи.“ Човекът е бил наистина уплашен. Някак си е успял да стигне до дома си. Телефонът му е бил хвърлен в напоителен канал. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Красимира Катинчарова, депутат от партия „Величие“.



„Нападателят е разпознат още същия ден. Оказва се, че става дума за съпруга на главния архитект на общината – Ани Мирчева. Те живеят в къща, от която излиза канализация, от която изтичат отпадъчни води. И точно на това е попаднал нашият координатор. На първия етаж на къщата има автосервиз. Съпругът на архитектката е автомонтьор. Този човек е разпознат от пострадалия, бил е задържан за 24 часа и малко преди изтичането им е бил пуснат под гаранция от 2000 евро. Поведението му е било изключително нагло по време на разпознаването. Действията са проведени под надзора на прокуратурата и има повдигнато обвинение“, добави гостът.



„Очакваме да започне разследване за незаконното изливане на нечистотии в напоителен канал, регистрирано от наш симпатизант на 14 януари. Подаден е сигнал до РИОСВ на същата дата. Станислав Жулев е присъствал на проверката, а малко след това е отишъл отново да провери дали течът продължава и къде точно се намира. Именно когато е отишъл на място, е бил спрян и е започнал побоят“, сподели още Катинчарова.

